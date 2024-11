Andersen Global ajoute des capacités de fusacs en Nouvelle-Zélande par l'entremise d'une collaboration avec Three Sixty Capital Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa plateforme en Nouvelle-Zélande grâce à un accord de collaboration avec Three Sixty Capital Partners, une société de conseil stratégique en fusacs basée à Auckland.

Créé en 2012, Three Sixty Capital Partners est un chef de file éprouvé des services de vente et d'acquisition pour les entreprises du marché intermédiaire en Nouvelle-Zélande et en Australie, spécialisé dans les fusions, les acquisitions et la levée de fonds pour les entreprises du marché intermédiaire en Nouvelle-Zélande et en Australasie. Les quatre partners du cabinet – Greg Young, Richard Wood, Peter Jeffs et Mark Smitheram – apportent une expérience pratique et des connaissances approfondies du secteur à une clientèle diversifiée comprenant des sociétés de capital-investissement, des conseillers fiscaux, des professionnels du droit et des entreprises du marché intermédiaire. L’expertise sectorielle de la société comprend les biens de grande consommation, la technologie, les infrastructures et la logistique.

« Notre collaboration avec Andersen Global apportera une valeur ajoutée aux entreprises qui recherchent des services de fusacs spécialisés en Nouvelle-Zélande et en Australie », déclare Greg Young, cofondateur et partner, Three Sixty Capital Partners. « Nous pouvons désormais offrir l’accès à une plateforme mondiale tout en conservant l’approche personnelle, axée sur le client, qui définit notre cabinet. Nos clients bénéficient déjà des avantages de cette collaboration, avec des offres de services intégrées couvrant désormais la Nouvelle-Zélande et l’Australie ».

Mark L. Vorsatz, président du conseil et CEO d'Andersen Global, ajoute : « L'expérience et la réputation de Three Sixty Capital Partners dans le domaine des fusacs sont très complémentaires de nos offres de services en Nouvelle-Zélande et au-delà. L’ajout de cette équipe renforce notre capacité à servir nos clients de manière optimale et globale alors que nous continuons d’étendre nos capacités dans la région Asie-Pacifique. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de professionnels de la fiscalité, du droit et de la valorisation dans le monde entier.

