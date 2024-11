Conexus MedStaff entre en partenariat avec Taimaka pour soutenir la fourniture de soins pour la malnutrition critique aux enfants au Nigeria

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Conexus MedStaff, un chef de file du recrutement international dans les soins de santé, est fier d'entrer en partenariat avec Taimaka, une organisation fournissant des soins pour la malnutrition critique aux enfants dans l'État de Gombe, au Nigeria.

La malnutrition aiguë, la maladie la plus meurtrière au monde pour les enfants, touche 45,4 millions de personnes dans le monde et cause 3,1 millions de décès évitables chaque année. Les survivants sont souvent confrontés à des problèmes de santé tout au long de leur vie.

Une subvention de 2 500 dollars de Conexus soutiendra le programme phare de Taimaka, qui vise à rendre le traitement de la malnutrition pédiatrique plus évolutif et plus rentable.

« Faire en sorte que les traitements soient plus simples, moins chers et plus accessibles permet de sauver davantage de vies dans les communautés les plus vulnérables. Le soutien d’organisations telles que Conexus intervient à un moment critique pour les familles que nous servons alors que nous intensifions le programme », déclare le Dr Abubakar Umar, cofondateur et directeur médical de Taimaka. « Cette expansion nous permet de soigner des milliers d’enfants parmi les plus malades du monde, tout en prouvant notre modèle sur une zone géographique plus vaste. »

Créé en 2020, Taimaka renforce le système de santé en formant les agents de santé communautaires et en les équipant d'outils numériques, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des infirmières et des médecins. Le programme fournit des aliments thérapeutiques, des médicaments et des vaccins pour le rétablissement de l'enfant.

« Chez Conexus, nous nous engageons à redonner à des causes liées aux soins de santé qui sont importantes pour nos employés », déclare Andrew Moreton, CEO de Conexus MedStaff. « Nous croyons au soutien de projets qui contribuent à résoudre des problèmes mondiaux et dont l’impact est mesurable. Nous sommes honorés de nous associer à Taimaka, car ils ont traité des milliers d'enfants souffrant de malnutrition aiguë pour sauver de jeunes vies. L’innovation de l’équipe et son ambition d’étendre ce programme à l’ensemble des communautés nigérianes aideront des milliers d’autres. »

À propos de Conexus MedStaff

Conexus MedStaff est une agence de recrutement, d’immigration et de dotation en personnel de premier plan dans le domaine des soins de santé, spécialisée dans l’emploi d’infirmières autorisées internationales, d’étudiants internationaux en soins infirmiers et de technologues médicaux internationaux aux États-Unis. Engagé dans les meilleures pratiques éthiques en tant que membre du Pacte mondial des Nations unies et ayant obtenu Gold Seal of Approval® pour les services de dotation en personnel des soins de santé de la Joint Commission, Conexus améliore la vie des professionnels de la santé tout en diversifiant les modèles de dotation en personnel pour les hôpitaux et les laboratoires médicaux américains. Reconnue par les analystes de l'industrie de la dotation comme une des entreprises à la croissance la plus rapide et une des plus grandes entreprises de dotation aux États-Unis, Conexus soutient la croissance personnelle et professionnelle de ses professionnels de la santé grâce à un programme d'éducation primé et à des programmes mondiaux de responsabilité sociale. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.conexusmedstaff.com.

