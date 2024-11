Andersen Global udvider M&A-kapaciteten i New Zealand gennem samarbejde med Three Sixty Capital Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin platform i New Zealand gennem en samarbejdsaftale med Three Sixty Capital Partners, et strategisk M&A-rådgivningsfirma med base i Auckland.

Three Sixty Capital Partners blev stiftet i 2012 og er en betroet leder inden for virksomhedssalg med speciale i fusion, opkøb og kapitalfremskaffelse til mellemstore virksomheder i New Zealand og Australasien. Firmaets fire partnere – Greg Young, Richard Wood, Peter Jeffs og Mark Smitheram – bringer omfattende, praktisk erfaring og dyb brancheindsigt til en mangfoldig kundebase, der omfatter private equity-firmaer, skatterådgivere, jurister og mellemstore virksomheder. Firmaets sektorekspertise omfatter FMCG, teknologi, infrastruktur og logistik.

"Vores samarbejde med Andersen Global vil give øget værdi til virksomheder, der efterspørger specialiserede M&A-ydelser på tværs af New Zealand og Australien," siger Greg Young, medstifter og partner i Three Sixty Capital Partners. "Vi kan nu tilbyde adgang til en global platform, samtidig med at vi bevarer den personlige, klientorienterede tilgang, som kendetegner vores firma. Vores kunder oplever allerede fordelene ved dette samarbejde med integrerede servicetilbud, der nu spænder over New Zealand og Australien."

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark L. Vorsatz, tilføjer: "Three Sixty Capital Partners' erfaring med M&A og omdømme supplerer i høj grad vores servicetilbud i New Zealand og de omkringliggende områder. Tilføjelsen af dette team forbedrer vores evne til at betjene kunder problemfrit og holistisk, idet vi fortsætter med at udvide vores kapacitet i Asien og Stillehavsområdet."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 17.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 475 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.