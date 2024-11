TotalEnergies, bp, Equinor et Shell s’unissent pour contribuer à améliorer l'accès à l'énergie

PARIS & LONDRES & STAVANGER, Norvège--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), bp, Equinor et Shell annoncent investir pour contribuer à l’Objectif de Développement Durable n°7 des Nations Unies (ODD 7), qui vise à garantir l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. Les quatre majors de l’énergie s’engagent à investir conjointement 500 millions de dollars, destinés à créer un impact positif pour l’accès à l’énergie des populations dans des régions clés au cours des prochaines années.

Un nombre croissant de personnes sans accès à l’électricité et au clean cooking

Malgré les efforts en cours, les progrès vers un accès universel à l’énergie ont stagné, en particulier à la suite des récents chocs macroéconomiques et à la hausse des prix de l’énergie. En 2022, le nombre de personnes sans accès à l’électricité dans le monde a augmenté d’environ 10 millions pour atteindre 685 millions1. De plus, environ 2,1 milliards de personnes, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est, n’ont pas accès à des installations de cuisson propres, impactant de manière disproportionnée les femmes et les jeunes filles qui portent souvent le poids des responsabilités domestiques.

Des efforts conjoints pour soutenir l’accès à l’énergie en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est

bp, Equinor, Shell et TotalEnergies ont décidé d’unir leurs forces pour aider à relever les défis de l’accès à l’énergie. Avec 500 millions de dollars de capital, l’investissement conjoint vise à soutenir des projets prometteurs et à fort impact, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est, afin d’aider des millions de personnes dans les communautés mal desservies à accéder à l’électricité et à des conditions de cuisson améliorées. Leur intention commune est que le capital alloué soit investi dans une large gamme de solutions, y compris des systèmes solaires domestiques, des micro-réseaux, des solutions de clean cooking et des technologies telles que la mobilité électrique, le stockage et la gestion de l’énergie. Au cours des prochaines années, cela pourrait soutenir l’ODD 7 tout en générant des co-bénéfices tels que la création d’emplois et l’amélioration de la santé publique.

Une société de capital-investissement avec une solide expérience dans l’investissement à impact a été sélectionnée pour gérer les fonds. Elle collaborera notamment avec les gouvernements, les organisations internationales, les institutions financières, le secteur privé, la société civile et les organisations philanthropiques. Les investissements seront orientés de manière à générer à la fois un impact social et un retour financier, tout en favorisant le partage de connaissances et en fournissant une assistance technique pour aider les projets à passer à l’échelle.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a commenté : « Chez TotalEnergies, nous sommes résolument engagés à rendre l'énergie accessible à tous. Environ un tiers de notre développement dans l'électricité dans les années à venir se fera dans les pays émergents, ce qui permettra à plus de 40 millions de personnes d'accéder à l'électricité. En outre, nous nous sommes engagés à investir 400 millions de dollars dans des installations de GPL pour développer des solutions de clean cooking en Afrique et en Inde, ce qui aidera 100 millions de personnes à accéder à une énergie meilleure pour la santé et le climat et plus fiable. Avec cette nouvelle initiative conjointe avec nos pairs, nous activons un autre levier pour contribuer à des projets locaux à fort impact afin de contribuer à atteindre d’ici 2030 l’objectif de Développement Durable 7 des Nations Unies. »

Murray Auchincloss, directeur général de bp, a commenté : « Bien que nous en soyons encore aux débuts, nous espérons qu'en investissant conjointement, nous pourrons contribuer aux efforts plus larges pour relever le défi très réel de l'accès à l'énergie. Avec le temps, nous pensons que cela peut aider à créer un avenir énergétique plus inclusif pour les millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie aujourd'hui. »

Anders Opedal, Président-directeur général d'Equinor, a commenté : « Cet investissement conjoint réunit quatre grandes entreprises énergétiques investissant dans les pays émergents. Nous croyons que cet effort aidera à combler certaines des lacunes en matière d'accès à l'énergie, ce qui est une partie essentielle pour atteindre l'ambition mondiale d'une transition énergétique juste et équitable. »

Wael Sawan, directeur général de Shell, a commenté : « Nous souhaitons favoriser des avancées rapides vers un accès universel à l’énergie, car nous croyons que cela a le pouvoir de transformer des vies. Cet investissement conjoint aidera à y parvenir. En travaillant collectivement pour surmonter les principaux défis de l'accès à l'énergie, nous pouvons obtenir un impact durable et provoquer un véritable changement. »

