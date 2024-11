Rogers Investment Advisors lidera investimento da FSR Angel 1 LPS na expansão da XELA Robotics para impulsionar ambições internacionais

TÓQUIO--(BUSINESS WIRE)--A XELA Robotics Co., Ltd., ("XELA"), pioneira em detecção tátil e soluções robóticas avançadas por IA tátil, anunciou hoje um investimento significativo de 7 dígitos (USD) pela FSR Angel 1 LPS ("FSR"), administrada pela Rogers Investment Advisors K.K. ("RIA"). O investimento reforça a visão da XELA de expandir sua presença mundial, mantendo sua posição como líder em tecnologia de IA tátil. A equipe fundadora continuará sendo a acionista majoritária da XELA, uma empresa desvinculada da Waseda University, uma das instituições acadêmicas mais prestigiadas do Japão.

A tecnologia de IA disruptiva da XELA integra sensores táteis para abrir novos horizontes para setores como robótica de serviços pessoais, montagem, embalagem e agricultura. Suas soluções de IA baseadas em sensores e software como serviço (SaaS) ajudam empresas em todo o mundo com digitalização e automação, ao aproveitar inovações em medição de força em 3 eixos, precisão, velocidade, robustez e integração perfeita com plataformas robóticas como Allegro Hand e Robotiq. Estas soluções podem gerar reduções significativas de custos operacionais e aumentar a eficiência.

Entre a base mundial de clientes da XELA estão gigantes do setor como Honda, Hitachi, Samsung, Denso, Sanctuary AI e Agile Robots. Estes líderes em robótica e automação contam com a experiência da XELA e sua revolucionária tecnologia uSkin, uma película digitalizada avançada para robôs que equipa máquinas com um sentido de toque semelhante ao humano.

Alexander Schmitz, Fundador e Diretor Executivo da XELA, destacou a importância do investimento: "Esta parceria irá acelerar nossa capacidade de ampliar tanto nossa tecnologia de sensores como nosso software de IA, nos capacitando a oferecer soluções completas e aumentar a produção para satisfazer a crescente demanda internacional. Estamos animados com este investimento, que afirma o papel crucial que o sensor tátil irá desempenhar no futuro da robótica e mais além."

O membro do conselho da XELA, Edward J. Rogers, Diretor Executivo da RIA (administradora de investimentos da FSR), comentou: "Em um tempo muito curto, a XELA provou que sua tecnologia de detecção tátil representa um salto impressionante no campo da robótica tátil. A RIA está muito satisfeita em ter a oportunidade de ajudar a XELA a se tornar líder em fornecer dispositivos de detecção tátil orientados por IA para empresas em diversos setores internacionais, possibilitando que robôs realizem tarefas impossíveis com a tecnologia existente anteriormente."

O membro do conselho da XELA, Basilius G. Dan, Diretor Executivo da FIVESTAR Capital Partners e representante do sócio geral da FSR, declarou: "A XELA tem um potencial de crescimento significativo no cenário internacional. Nosso investimento, junto com nossas extensas redes, experiência de mercado e sinergias com outros empreendimentos, posiciona a XELA para expandir rapidamente enquanto continua inovando."

Sobre a XELA Robotics Co., Ltd.

A XELA desenvolveu o uSkin, um sensor tátil com 3 eixos de alta densidade alojado em um pacote macio e durável integrado perfeitamente em robôs novos e existentes. O uSkin permite que os robôs possuam um sentido de tato semelhante ao humano, aprimorando sua capacidade de manipular objetos com precisão. Cada trecho de sensor contém diversos sensores, e cada sensor mede a força de 3 eixos (não apenas a pressão), que pode ser adaptada a aplicações específicas.

Para mais informações, acesse www.xelarobotics.com.

