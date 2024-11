PUMA dévoile ses objectifs Vision 2030 : le développement pour un plus grand impact sur le climat, la circularité et les droits de l’homme

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--L’entreprise de sport PUMA a annoncé ses nouveaux objectifs de développement durable Vision 2030, qui s’inscrivent dans le prolongement des progrès considérables réalisés par la marque.

« Avec Vision 2030, nous avons élevé et fait évoluer nos objectifs de développement durable actuels 10FOR25 afin d’avoir un impact à plus grande échelle sur le climat, la circularité et les droits de l’homme dans l’ensemble de nos activités. Nous plaçons la barre plus haut pour rester fidèles à notre responsabilité d’être FOREVER. BETTER. dans l’ensemble de nos activités, pour les personnes et la planète », déclare Anne-Laure Descours, directrice de l’approvisionnement.

PUMA s’est fixé de nouveaux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et alignés sur un scénario à 1,5 degré. D’ici 2030, PUMA cherche à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre de type 1 et 2 de 90 % (sur la base du marché) par rapport à l’année de référence 2017 et s’est engagé à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre de type 3 provenant de sa chaîne d’approvisionnement et de sa logistique de 33 % par rapport à 2017, tout en continuant à viser une forte croissance.

Autres objectifs climatiques pour 2030 : une utilisation accrue des énergies renouvelables chez les principaux fournisseurs de PUMA et un accent mis sur l’augmentation de l’utilisation de matériaux à plus faible intensité de carbone. En 2023, PUMA a fabriqué 8 produits sur 10 à partir de matériaux recyclés ou certifiés et est en bonne voie pour atteindre l’objectif de 9 produits sur 10 fixé pour 2025.

PUMA a déjà réalisé d’importants progrès dans la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des dernières années et a annoncé qu’elle avait atteint son objectif scientifique précédent avec sept ans d’avance. PUMA a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 24 % en 2023 (sur la base du marché) par rapport à 2022 et ses efforts en matière de décarbonisation et de transparence climatique ont été bien classés par le Carbon Disclosure Project (CDP) en 2023, et Fashion Revolution et le Financial Times en 2024.

La circularité reste une priorité à l’horizon 2030, avec notamment des objectifs visant à adopter des modèles commerciaux plus circulaires et à lancer la revente et la réparation sur certains marchés. Les nouveaux objectifs en matière de matériaux pour 2030 incluent l’utilisation d’un tissu en polyester 100 % recyclé. Dans le secteur de l’habillement, 30 % du tissu polyester sera recyclé de fibre à fibre, tandis que 20 % du tissu de coton proviendra également de sources recyclées. La marque prévoit d’investir dans des options de recherche sur les matériaux de nouvelle génération, en mettant l’accent sur les chaussures, et continuera d’augmenter le recyclage de textile à textile. PUMA a déjà annoncé cette année qu’elle avait produit des millions de répliques de maillots de football principalement à partir de déchets textiles recyclés dans le cadre de son programme RE:FIBRE.

Les objectifs de PUMA en matière de droits de l’homme pour 2030 dans ses propres activités incluent la réduction de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les pays et la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. Les objectifs relatifs aux droits de l’homme dans la chaîne d’approvisionnement incluent la formation de 400 000 travailleurs sur les droits de l’homme, une augmentation progressive des salaires vers un salaire de subsistance et un écart de rémunération nul entre les hommes et les femmes dans les principales usines d’ici 2030.

Pour plus d’informations sur les objectifs de Vision 2030, rendez-vous sur https://about.puma.com/en/sustainability.

There’s only one Forever. Let’s make it Better.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l’entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d’intégrer les influences du sport dans la culture de la rue et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L’entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

