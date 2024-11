Andersen Global voegt mogelijkheden voor fusies en overnames (M&A) toe in Nieuw-Zeeland door samenwerking met Three Sixty Capital Partners

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn platform in Nieuw-Zeeland door een samenwerkingsovereenkomst met Three Sixty Capital Partners, een strategisch M&A adviesbureau gevestigd in Auckland.

Three Sixty Capital Partners werd opgericht in 2012 en is een betrouwbare leider in verkoop- en overnamediensten voor bedrijven in het middensegment van de markt in Nieuw-Zeeland en Australië. Het bedrijf is gespecialiseerd in fusies, overnames en het aantrekken van eigen vermogen voor bedrijven in het middensegment van de markt in Nieuw-Zeeland en Austraal-Azië. De vier partners van het kantoor - Greg Young, Richard Wood, Peter Jeffs en Mark Smitheram - brengen uitgebreide praktijkervaring en diepgaande inzichten in de sector mee, samen met een gevarieerd klantenbestand dat private-equityfirma's, belastingadviseurs, juristen en bedrijven in het middensegment omvat. De sectorexpertise van het kantoor omvat veelverkochte consumentengoederen (FMCG), technologie, infrastructuur en logistiek.

“Onze samenwerking met Andersen Global zal waarde toevoegen voor bedrijven die op zoek zijn naar gespecialiseerde fusie- en overnamediensten in Nieuw-Zeeland en Australië,” zegt Greg Young, medeoprichter en partner van Three Sixty Capital Partners. “We kunnen nu toegang bieden tot een wereldwijd platform met de persoonlijke, klantgerichte aanpak die ons kantoor kenmerkt. Onze klanten ervaren nu al de voordelen van deze samenwerking, dankzij een geïntegreerd dienstenaanbod dat zich uitstrekt over Nieuw-Zeeland en Australië.”

Mark L. Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen Global, zegt verder: “De ervaring en reputatie van Three Sixty Capital Partners op het gebied van fusies en overnames is een grote aanvulling op ons dienstenaanbod in Nieuw-Zeeland en daarbuiten. De teamuitbreiding vergroot ons vermogen om klanten naadloos en holistisch te bedienen terwijl we onze capaciteiten in de regio Azië-Pacific blijven ontwikkelen.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting-, juridische en waarderingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC en heeft nu meer dan 17.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 475 locaties via de aangesloten firma's en samenwerkende firma's.

