Andersen Global voegt capaciteiten voor M&A en investeringsbankieren toe aan het platform in Zuid-Afrika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global blijft haar multidisciplinaire platform in Zuid-Afrika uitbouwen via een samenwerkingsakkoord met Merchantec Capital, een bedrijf gespecialiseerd in M&A en investeringsbankieren gevestigd in Johannesburg.

Merchantec Capital is al meer dan twee decennia actief en stelt een ruim aanbod aan services voor, waaronder advies inzake fusies en overnames, waarderingen, services voor aandelen- en schuldkapitaalfinanciering, bedrijfsbeheer, JSE equity en schuldsponsorservices, onderzoek en vermogenbeheer. Het bedrijf werkt met overheidsbedrijven, grote ondernemingen, privébedrijven, beheersteams en participatiemaatschappijen, aan wie strategische oplossingen worden aangeboden die zowel aan lokale als aan internationale bedrijfsbehoeften beantwoorden.

“Het aanreiken van objectieve one-stop-oplossingen voor klanten was tot op vandaag een belangrijke doelstelling en drijvende kracht achter onze groei,” verklaart Marcel Goncalves, uitvoerend directeur. “Deze samenwerking met Andersen Global stelt ons in staat om klanten verder objectief van dienst te zijn en breidt onze armslag uit om klanten bij te staan bij grensoverschrijdende transacties en wereldwijde groeistrategieën.”

Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, licht toe: “De diepgaande ervaring en strategische benadering van Merchantec Capital om klanten van dienst te zijn, ligt in lijn met het engagement van onze organisatie om wereldwijd voortreffelijke service te leveren. Hun team bezorgt ons ook een rijke expertise in lokale en internationale regelgevingen, waardoor zij een waardevolle toevoeging betekenen nu we onze capaciteiten in Afrika verder uitbreiden.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit belasting-, juridische en waarderingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC. De vereniging telt nu wereldwijd meer dan 17.000 professionals en is op meer dan 475 locaties aanwezig via de aangesloten firma's en samenwerkende firma's.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.