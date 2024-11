Andersen Global tilføjer kapaciteter for M&A og Investment Banking til platformen i Sydafrika

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortsætter med at udbygge sin flerfaglige platform i Sydafrika ved en samarbejdsaftale med Merchantec Capital, der er en bankvirksomhed med speciale i M&A og investering med base i Johannesburg.

Merchantec Capital har været i branchen i mere end to årtier og tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder fusions- og opkøbsrådgivning, værdiansættelser, bistand til rejsning af egenkapital og gældskapital, virksomhedsledelse, bistand med investering i aktier og obligationer på JSE, investeringsundersøgelser og formueforvaltning. Firmaet servicerer offentlige virksomheder, store virksomheder, privatejede virksomheder, ledelsesteams og private equity-virksomheder ved udbydelse af strategiske løsninger, der opfylder både lokale og internationale virksomheders behov.

"Levering af objektive one-stop-løsninger til kunder har været et centralt mål og drivkraft bag vores vækst til dato," siger Executive Director Marcel Goncalves. "Dette samarbejde med Andersen Global sætter os i stand til at fortsætte med at servicere kunder objektivt og til at øge vores muligheder for at hjælpe kunder med grænseoverskridende transaktioner og globale vækststrategier."

Global Chairman og CEO for Andersen Mark L. Vorsatz siger: "Merchantec Capitals spæode erfaring og strategiske tilgang til at betjene kunder stemmer overens med vores organisations forpligtelse på at levere den bedste service i hele verden. Med dette team får vi også et væld af ekspertise inden for lokale og internationale regler, hvilket gør dem til en vigtig tilføjelse hvad angår vores fortsatte udvidelse af vores kapacitet i Afrika."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 17.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 475 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.