LISSABON, Portugal--(BUSINESS WIRE)--Agility Robotics, maker van DigitⓇ, de toonaangevende tweebenige mobiele manipulatierobot (MMR), kondigde vandaag tijdens een presentatie op de wereldwijde technologieconferentie Web Summit aan dat Schaeffler een minderheidsbelang in het bedrijf heeft genomen. Schaeffler, het bedrijf dat zich bezighoudt met bewegingstechnologie, heeft naast de investering een overeenkomst getekend met als doel om humanoïde robots van Agility Robotics te kopen voor gebruik in het hele wereldwijde Schaeffler fabrieksnetwerk.

Andreas Schick, Chief Operating Officer bij Schaeffler AG, verklaart: “In disruptieve tijden is het implementeren van innovatieve productieoplossingen cruciaal voor succes. En mensachtigen spelen hierbij een belangrijke rol. Bij Schaeffler zullen we deze technologie in onze activiteiten integreren en zien we het potentieel om tegen 2030 een belangrijk aantal humanoïden in ons wereldwijde netwerk van 100 fabrieken in te zetten. We kijken uit naar de samenwerking met Agility Robotics om onze activiteiten op dit gebied te versnellen.”

