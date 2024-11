CyberArk et Wiz font équipe pour offrir une visibilité et un contrôle complets sur les identités créées dans le cloud

NEWTON, Massachussets & PETACH TIKVA, Israël--(BUSINESS WIRE)--CyberArk (NASDAQ : CYBR ), leader mondial dans le domaine de la sécurité des identités, a annoncé aujourd'hui un partenariat majeur avec Wiz, fournisseur de solutions de sécurité pour le cloud. Les deux entreprises conjuguent ainsi leurs efforts pour permettre aux clients de renforcer leur dispositif de sécurité multi-cloud, avec une visibilité et un contrôle exceptionnels sur les accès humains et machine à privilèges, sans pour autant affecter la rapidité et le développement de la technologie cloud. L'un des éléments centraux de ce partenariat réside dans l'intégration entre la plateforme CyberArk Identity Security et Wiz Cloud Security Platform, disponible immédiatement pour les clients.

Les entreprises « cloud-native » dotées d'environnements multicloud étendus doivent faire face à de nouveaux environnements qui évoluent rapidement et à un nombre exponentiel d'identités. Cela crée un contexte difficile en termes d'approches de sécurité traditionnelles. Le manque de visibilité et l'incapacité à gérer les accès protégés que les développeurs se réservent souvent entraînent une vulnérabilité accrue, ainsi que des risques et des problèmes de conformité.

« Les entreprises comme Encova ont des milliers de droits et d'autorisations dans leurs environnements cloud. Il est souvent difficile de vérifier la visibilité des autorisations excessives et l'étendue des accès protégés dans ces environnements (ce qui crée un risque de sécurité non mesurable), mais aussi des inefficacités opérationnelles », a déclaré Tony DeAngelo, RSSI chez Encova Insurance. « L'intégration de Wiz et de CyberArk est une étape positive qui permettra aux équipes de sécurité de mieux comprendre les accès risqués sur le cloud et d'utiliser ces connaissances pour renforcer la sécurité des identités des services informatiques, des CloudOps, des développeurs et des machines, qui bénéficient généralement de privilèges élevés ».

« L'intégration de Wiz et de CyberArk constitue un changement radical pour nos clients professionnels », a affirmé Hauke Moritz, Gestionnaire de solutions pour la sécurité du cloud chez Computacenter, l'un des principaux fournisseurs indépendants de technologies et de services. « Les grandes entreprises gèrent un grand nombre de projets de développement comprenant de nombreuses identités et autorisations réparties dans des environnements cloud hybrides. Pour limiter les risques et éviter les incidents de sécurité, il est crucial de disposer d'une visibilité claire sur l'étendue des accès protégés, sur les excédents de droits et sur l'application de contrôles de sécurité adaptés. Désormais, les entreprises peuvent efficacement réduire les risques liés à l'accès au cloud et augmenter leur résilience en termes de sécurité, tout en profitant d'une gestion des identités plus efficace ».

En bénéficiant des capacités de Wiz à identifier les associations de risques toxiques et les accès au cloud mal configurés, conjuguées à celles de CyberArk à mettre en œuvre des privilèges de type ZSP (Zero Standing Privileges), les équipes chargées de la sécurité cloud peuvent réduire de façon mesurable le risque d'accès non autorisé et répondre rapidement aux exigences en matière d'audit et de mise en conformité. Dans le cadre de ce partenariat, CyberArk se joint au réseau Wiz Integration Network (WIN), and Wiz se joint à CyberArk C3 Alliance .

« Nous sommes ravis de notre partenariat avec CyberArk, qui aidera nos clients à sécuriser les identités des personnes et des machines sur le cloud », a commenté Oron Noah, Vice-président de Wiz chargé de l'extensibilité des produits et des partenariats. « Grâce à la capacité combinée de Wiz à analyser les droits sur le cloud et de CyberArk à appliquer des contrôles de privilèges dynamiques à toutes les identités, nous permettons à nos clients de développer leurs opérations sur le cloud tout en garantissant que les accès protégés sont identifiés et entièrement contrôlés au sein de leurs environnements multi-cloud ».

« Le développement du cloud est l'un des principaux moteurs de la création, chaque jour, d'un grand nombre de nouvelles identités humaines et machine, par différents silos à l'intérieur de la société et avec différents niveaux d'autorisation et d'accès, souvent non gérés », a expliqué Clarence Hinton, Directeur de la stratégie chez CyberArk. « Pour que les équipes de sécurité puissent faire face à cette situation, nous devons repenser notre approche de la détection et de la sécurisation de ces identités, afin que cette importante source d'attaques soit comprise et que des mesures puissent être prises en conséquence. Ensemble, CyberArk et Wiz fournissent cette visibilité, en sécurisant chaque identité présente sur le cloud grâce à ZSP (Zero Standing Privileges), et à la vitesse du cloud ».

