Tecnotree est choisie pour fournir une plateforme MVNE multilocataire et la place de marché électrique Moments pour alimenter un MVNE de niveau 1 dans la région EMOA

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, un fournisseur mondial de systèmes BSS (Business Support Systems, BSS) numériques, et chef de file en solutions de transformation numérique, a annoncé sa dernière collaboration avec un MVNE de premier plan dans la région EMOA. Ce partenariat exploitera les capacités multilocataires de la plateforme MVNE de pointe de Tecnotree pour stimuler la transformation numérique des télécommunications dans la région.

Ce partenariat va permettre à Tecnotree d’aider le MVNE à rationaliser ses opérations de télécommunications, en permettant à plusieurs opérateurs de réseaux mobiles virtuels (mobile virtual network operators, MVNO) de tirer parti d’une infrastructure unique et robuste de manière transparente. Cette plateforme jouera un rôle clé dans la création d’une empreinte numérique en soutenant la croissance de nouveaux services numériques, en améliorant l’efficacité opérationnelle et en accélérant l’intégration des MVNO. La solution MVNE de Tecnotree est conçue selon une approche axée principalement sur le client, offrant un écosystème numérique robuste qui permet aux MVNO de configurer les produits et de gérer les services en toute facilité et de fournir une expérience client transparente par le biais d’une place de marché électronique.

Habib Ahmed, PDG de MobileCoreX Ltd (MCX), a déclaré : « La plateforme MVNE complète de Tecnotree est conçue pour fournir un support transparent pour la multilocation, ainsi que pour offrir une facilité d’intégration des MVNO et de mise à l’échelle de leurs opérations, simplifiant ainsi le parcours des MVNO, depuis les opérateurs de télécommunications en herbe jusqu’aux grands acteurs du marché. Grâce à ce partenariat, les MVNO auront accès à une large gamme de services numériques, notamment la gestion du cycle de vie des clients, la facturation, le self-care, l’analyse en temps réel, la place de marché électronique Moments Marketplace and Campaign intégrée avec l’IA/ML, et bien d’autres choses encore ¬– le tout fourni par le biais d’une architecture entièrement native du cloud et évolutive. »

« Un pas en avant stratégique » - S’exprimant à propos de cette collaboration, Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer pour proposer notre plateforme MVNE de nouvelle génération et notre place de marché électronique. Cette collaboration marque une étape importante dans notre engagement à soutenir la transformation numérique dans les marchés émergents. Notre plateforme multilocataire permettra aux MVNO d’accélérer leurs stratégies de mise sur le marché, de créer de nouvelles

À PROPOS DE TECNOTREE

Tecnotree est un acteur dans le domaine des systèmes BSS prêts pour la 5G, avec des fonctionnalités AI/ML et une extensibilité multicloud. Tecnotree est en tête de tableau de la certification Open API Conformance du TM Forum, avec 59 API ouvertes certifiées, dont neuf API ouvertes du monde réel, ce qui est le résultat de l’engagement de l’entreprise à offrir l’excellence et à fournir constamment des expériences et services différenciés aux fournisseurs de services de communication (FSC) et aux fournisseurs de services numériques (FSN). Notre ensemble de services numériques BSS flexibles et à open source comprend la gamme complète (de la commande à l’encaissement) des processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et autres industries des services numériques qui créent des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree propose une place de marché numérique multiexpérience fintech et B2B2X à sa base d’abonnés par le biais de sa plateforme Tecnotree Moments, afin de donner davantage de pouvoir aux communautés connectées numériquement dans les domaines du jeu vidéo, de la santé, de l’éducation, des services par contournement (OTT) et autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq d’Helsinki (TEM1V). Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web www.tecnotree.com ou retrouvez-nous sur les réseaux sociaux – Linkedin I Facebook I Twitter

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.