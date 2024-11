Andersen Global ajoute des capacités de fusacs et de banque d'investissement à sa plateforme en Afrique du Sud

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de construire sa plateforme pluridisciplinaire en Afrique du Sud par l'entremise d'un accord de collaboration avec Merchantec Capital, une société de fusacs et de banque d'investissement basée à Johannesburg.

Fort de plus de deux décennies d'existence, Merchantec Capital offre une gamme diversifiée de services, y compris des services de conseil en fusions et acquisitions, de valorisation, de levée de capitaux propres et de capitaux d'emprunt, de gouvernance d'entreprise, de commanditaire de fonds propres et de créance à la JSE, de recherche et de gestion patrimoniale. La société travaille avec des entreprises publiques, de grandes entreprises, des entreprises privées, des équipes de gestion et des sociétés de capital-investissement, fournissant des solutions stratégiques qui répondent aux besoins des entreprises locales et internationales.

« Fournir des solutions objectives et uniques aux clients a toujours été un objectif clé et un moteur de notre croissance », souligne Marcel Goncalves, directeur exécutif. « Cette collaboration avec Andersen Global nous permet de continuer à servir nos clients de manière objective et élargit notre portée pour les aider dans leurs transactions transfrontalières et leurs stratégies de croissance mondiale. »

Mark L. Vorsatz, président du conseil et CEO d'Andersen, déclare : « L'expérience approfondie et l'approche stratégique de Merchantec Capital s'alignent sur l'engagement de notre organisation à fournir le meilleur service possible à l'échelle mondiale. Leur équipe apporte également une vaste expertise en réglementations locales et internationales, ce qui en fait un ajout essentiel alors que nous continuons d’étendre nos capacités en Afrique. »

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de professionnels de la fiscalité, du droit et de la valorisation dans le monde entier. Créé en 2013 par la société membre américaine Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 17 000 professionnels dans le monde et est présente dans plus de 475 sites par l'intermédiaire de ses sociétés membres et collaboratrices.