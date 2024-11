ATRC’s VentureOne lanceert QuantumGate om gegevens te beveiligen voor het kwantumtijdperk tijdens CyberQ

ATRC’s VentureOne Launches QuantumGate to Secure Data for the Quantum Era at CyberQ (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--VentureOne, de commercialiseringstak van de Advanced Technology Research Council, lanceerde vandaag tijdens CyberQ in Abu Dhabi haar QuantumGate, een nieuwe venture die een gamma geavanceerde producten voor gegevensbeveiliging aanbiedt om data-assets van organisaties te beschermen in het kwantumtijdperk.

Zijne Excellentie Faisal Al Bannai, algemeen secretaris van ATRC, verklaart: “Het kwantumtijdperk is geen bedreiging veraf — het is hier. De lancering van QuantumGate is een cruciale stap om data-assets van onschatbare waarde te behoeden voor de steeds verder toenemende cybersecurity-bedreigingen. De soevereine oplossingen van QuantumGate zullen ervoor zorgen dat gevoelige informatie van ons land en van onze organisaties veilig blijven.”

“Cryptografische algoritmes worden door zo goed als alle organisaties gebruikt om gegevens te versleutelen en te beschermen,” aldus Dr. Najwa Aaraj, CEO van het Technology Innovation Institute. “Maar door de vooruitgang in kwantumberekening worden heel wat van deze algoritmes over amper vijf tot 10 jaar tijd achterhaald. Zelfs met de huidige beveiligingsmaatregelen kunnen boosdoeners gegevens van organisaties verzamelen en opslaan om die dan later te ontsleutelen, wanneer kwantumcomputers ruimer beschikbaar zullen zijn. Dit betekent dat het risico nakend is — de gegevens van organisaties zijn nu al bedreigd.”

De producten voor gegevensbeveiliging van QuantumGate zijn gebaseerd op eigen technologie van de Technology Innovation Institute, waarmee organisaties hun data-assets kunnen beschermen tegen huidige en opkomende bedreigingen, terwijl ze ook conformiteit garanderen met de komende cryptografische regelgevingen. Het productenaanbod omvat:

QSphere , dat bestaat uit een post-kwantum VPN en een post-kwantum applicatie voor het versleutelen en ontsleutelen van e-mails, bestandsmappen en tekst.

, dat bestaat uit een post-kwantum VPN en een post-kwantum applicatie voor het versleutelen en ontsleutelen van e-mails, bestandsmappen en tekst. Salina, een identity- & accessmanagement-tool ontworpen om authenticatieprocessen te vereenvoudigen door de noodzaak om wachtwoorden te gebruiken te elimineren.

"Wegens de recente vorderingen in kwantumberekening is het voor alle security-professionals duidelijk dat de crypto-oplossingen van vandaag binnenkort ernstig onder vuur zullen komen,” zegt Reda Nidhakou, waarnemend CEO van VentureOne, het parentbedrijf van QuantumGate. “Om catastrofale verliezen te voorkomen, is het voor gevoelige bedrijven van cruciaal belang om nu over te stappen naar post-kwantum beveiligingssystemen. Het is onze missie om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen aan de hand van robuuste, soepele, geavanceerde oplossingen.”

Naast het aanbieden van producten voor gegevensbeveiliging, zal QuantumGate ook adviesdiensten voorstellen om organisaties te steunen in hun overgang van klassieke naar post-kwantum cryptografie, terwijl een minimale onderbreking van de activiteiten wordt verzekerd.

QuantumGate is de derde venture die door VentureOne wordt gelanceerd. SteerAI, die technologie voor autonome mobiliteit ontwikkelt, werd in oktober 2024 gelanceerd. AI71, die bedrijfsoplossingen creëert aan de hand van de Falcon generatieve AI-modellen, werd in 2023 gelanceerd.

Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.