alkaLi di Gradiant fissa nuovi standard nell'estrazione diretta del litio

alkaLi’s EC2 modular three-stage containerized system for Extract, Concentrate, and Convert (Graphic: Business Wire)

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda spin-out di Gradiant alkaLi è alla guida del settore della produzione ed estrazione diretta del litio (DLE) grazie alla sua tecnologia EC2, che ha dimostrato una percentuale rivoluzionaria del 97% di recupero del litio dalle salamoie in America del Nord. Gradiant garantisce che la nuova tecnologia è in grado di offrire un recupero del litio di almeno il 95% presso i siti dei clienti, consentendo alle industrie di produrre carbonato di litio per batterie più rapidamente, in modo più economico e sostenibile che mai.

La soluzione per litio più efficiente al mondo. La tecnologia EC2 di alkaLi è la prima e unica soluzione completa per estrarre, concentrare e convertire il litio per batterie, in modo da soddisfare la crescente domanda generata da veicoli elettrici, accumulatori di energia ed elettronica. I produttori beneficiano ora di:

Costi ridotti con costi OPEX e CAPEX inferiori del 50%

con costi OPEX e CAPEX inferiori del 50% Sostenibilità leader del settore con impronte di carbonio e idrica ridotte al minimo

con impronte di carbonio e idrica ridotte al minimo Produzione accelerata ora misurata in ore, non in mesi

ora misurata in ore, non in mesi Ingombro ridotto sotto forma di container mobili rapidamente distribuibili da 6 o 12 metri

sotto forma di container mobili rapidamente distribuibili da 6 o 12 metri Autorizzazioni più rapide con l'acqua del prodotto conforme allo scarico e pronta per la re-iniezione

alkaLi ha già testato il processo di concentrazione di EC2 per un'azienda energetica leader negli USA presso un sito commerciale a Clayton Valley, in Nevada, per dimostrare l'efficacia della tecnologia di osmosi inversa (CFRO) di base per concentrare il litio con qualità per batterie.

Prestazioni rivoluzionarie. Il test di dimostrazione delle tre fasi di EC2 che utilizza l'acqua di alimentazione della salamoia conferma:

Estrazione: efficienza DLE superiore al 95%, persino con elevati contenuti COD

efficienza DLE superiore al 95%, persino con elevati contenuti COD Concentrazione: la tecnologia CFRO concentra il litio a livelli per batterie al di sopra di 200.000 mg/L

la tecnologia CFRO concentra il litio a livelli per batterie al di sopra di 200.000 mg/L Conversione: precipita il litio altamente concentrato in un solido per produrre carbonato di litio o idrossido di litio per batterie.

Oltre il litio. La strategia di tecnologia elementare di alkaLi adatta lo stack tecnologico EC2 per recuperare un'ampia gamma di altri minerali importanti, tra cui rame, nichel, cobalto, manganese, magnesio e ferro.

Alla fine di questo mese, alkaLi commissionerà una soluzione personalizzata a un leader minerario globale dell'Australia occidentale, orientata al recupero di nichel e cobalto dalle acque reflue della miniera. Potenziata con la tecnologia di estrazione chimica selettiva di Gradiant, la soluzione purifica l'acqua di alimentazione, preparandola per il processo di osmosi inversa CFRO, un sistema innovativo che supera tutti i processi RO disponibili in commercio, fornendo un prodotto concentrato di 300.000 mg/L con un consumo energetico minimo.

Una volta adottato, alkaLi trasformerà i bacini di decantazione degli sterili di miniera da passività ambientali a preziose fonti di minerali, offrendo un percorso sostenibile per soddisfare la domanda globale di minerali. In un altro sito nel Sud-Est asiatico, la tecnologia EC2 sta già convertendo le acque reflue delle miniere in solfato di magnesio ad alto valore industriale.

" L'approccio modulare di alkaLi alla progettazione dell'insieme di tecnologie di EC2 si inserisce nella scia della filosofia di Gradiant di ottimizzazione dell'impatto della nostra innovazione rivoluzionaria in diversi settori e regioni", ha affermato Prakash Govindan, COO di Gradiant. " I minerali su cui puntiamo sono essenziali per accelerare l'elettrificazione della società e sono entusiasta che alkaLi svolga un ruolo così importante nel mettere a disposizione queste materie prime ai pionieri del mondo".

L'EC2 può essere interessante per il tuo sito? Gradiant offre ora un programma gratuito di test delle applicazioni per mostrare le capacità di estrazione, concentrazione e conversione di alkaLi in vari flussi di alimentazione. Contatta Gradiant per saperne di più all'indirizzo www.gradiant.com/contact.

Informazioni su Gradiant

Gradiant è un tipo diverso di azienda idrica. Grazie a una suite completa di soluzioni end-to-end differenziate e proprietarie per il trattamento avanzato dell'acqua e delle acque reflue, generate dalle migliori menti del settore idrico, l'azienda si rivolge alle operazioni mission-critical dei suoi clienti nei settori più importanti del mondo, tra cui quelli di semiconduttori, prodotti farmaceutici, alimenti e bevande, litio e minerali critici, ed energie rinnovabili. Le soluzioni innovative di Gradiant riducono l'acqua utilizzata e le acque reflue scaricate, recuperano risorse preziose e trasformano le acque reflue in acqua dolce. L'azienda, con sede a Boston, è stata fondata presso il MIT e conta oltre 1.000 dipendenti in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sono disponibili su gradiant.com.

Informazioni su alkaLi

alkaLi si dedica ad accelerare la scalabilità della produzione di litio e di altri minerali critici. L'azienda è alimentata dalla tecnologia EC2, la soluzione tutta in uno unica al mondo, sviluppata per estrarre, concentrare e convertire litio per batterie. alkaLi offre ai produttori di minerali un nuovo mezzo senza precedenti per adeguare rapidamente la produzione con vantaggi significativi in termini di capacità di produzione, velocità, costi e sostenibilità, con una soluzione che si adatta alla più ampia gamma di fonti di immissione del settore, tra cui salamoia, evaporazione e riciclaggio. L'azienda, con sede a Boston, è una società indipendente scorporatasi da Gradiant. Ulteriori informazioni sono disponibili su alkaLi3.com.

