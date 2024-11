AM Best Pone las Calificaciones Crediticias de The Hand-in-Hand Mutual Fire Insurance Company Limited y Hand-in-Hand Mutual Life Assurance Company Limited bajo revisión con Implicaciones Negativas

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha puesto bajo revisión con implicaciones negativas la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb+” (Buena) de The Hand-in-Hand Mutual Fire Insurance Company Limited (HIHF) (Guyana) y de Hand-in-Hand Mutual Life Assurance Company Limited (HIHL). Ambas entidades son referidas como Grupo Hand-in-Hand. Esta acción de Calificacion Crediticia (calificación) se sigue de un retraso en Grupo Hand-in-Hand para brindar información financiera para 2023.

El estatus de bajo revisión con implicaciones negativas refleja la incertidumbre sobre la posición financiera y desempeño de Grupo Hand-in-Hand, considerando la falta de estados financieros auditados para 2023. Mientras que AM Best reconoce que la autoridad supervisora y regulatoria (Banco de Guyana) ha concedido extensiones para la entrega de esta información, estos tiempos entran en conflicto con las prácticas de AM Best.

Se espera que las calificaciones se mantengan bajo revisión con implicaciones negativas hasta que AM Best haya recibido información financiera auditada a 2023 para Grupo Hand-in-Hand, y subsecuentemente haya evaluado los fundamentos de la calificación de la compañía a la luz de esta información.

Las calificaciones de Grupo Hand-in-Hand reflejan su fortaleza de balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su adecuado desempeño operativo, perfil de negocio neutro y administración integral de riesgos apropiada (ERM, por sus siglas en inglés).

