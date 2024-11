Cameco annonce un dépôt de document

SASKATOON, Saskatchewan--(BUSINESS WIRE)--Cameco (TSX : CCO ; NYSE : CCJ) annonce ce jour avoir déposé un rapport technique pour l’exploitation d’Inkai sur une base volontaire en vertu du Règlement 43-101 – Information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »). Le rapport technique est déposé dans le but de fournir des renseignements à jour sur l'exploitation d'Inkai et non à la suite d'une exigence en vertu du Règlement 43-101. Le rapport technique est publié sur notre site web et sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Notre site web, SEDAR+ et EDGAR ne font pas partie de ce communiqué de presse et ne sont pas incorporés par référence dans les présentes. Le lecteur est invité à lire le rapport technique dans son intégralité, y compris toutes les qualifications, hypothèses et exclusions qu'il contient.

En outre, Cameco a déposé un prospectus préalable de base simplifié daté du 12 novembre 2024 (le « prospectus préalable de base ») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada, ainsi qu’une déclaration d’enregistrement préalable correspondante sur le formulaire F-10 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre du Système de divulgation multijuridictionnel (dossier n°333-283140) (la « déclaration d’enregistrement américaine »). Ces dépôts permettent à Cameco de faire des offres d'actions ordinaires, d'actions privilégiées, de bons de souscription, de reçus de souscription, de titres de créance et de parts, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le prix d'offre global peut atteindre deux milliards USD (ou son équivalent dans une autre devise) au cours des 25 prochains mois au Canada et aux États-Unis. Les modalités précises de toute offre de valeurs mobilières seront énoncées dans un supplément au prospectus préalable.

Cameco a en outre conclu une convention de distribution d’actions (la « convention de distribution ») en date du 12 novembre 2024 avec Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Scotia Capitaux Inc., en qualité d’agents canadiens, et TD Securities (USA) LLC, CIBC World Markets Corp. and Scotia Capital (USA) Inc., en qualité d’agents américains, afin d’établir un programme d’actions au cours du marché (le « programme ATM ») qui permet à Cameco d’émettre, à sa discrétion, jusqu’à 500 millions USD (ou son équivalent en CAD) d’actions ordinaires de trésorerie au public. Le programme ATM est établi conformément à un supplément de prospectus au prospectus préalable de base (le « supplément ATM canadien ») et à un supplément de prospectus correspondant à la déclaration d’enregistrement américaine (le « supplément ATM américain »). Le programme ATM sera en vigueur jusqu'au 12 décembre 2026, à moins qu'il ne soit entièrement utilisé ou résilié avant cette date conformément aux modalités de la convention de distribution.

Sous réserve des termes de la convention de distribution, le volume et le calendrier des distributions dans le cadre du programme ATM, le cas échéant, seront déterminés à la seule discrétion de Cameco. Étant donné que les actions ordinaires vendues dans le cadre du programme ATM seront distribuées au prix du marché en vigueur au moment de la vente, les prix peuvent varier d'un acheteur à l'autre au cours de la période de distribution. Toutes les actions ordinaires vendues dans le cadre du programme ATM seront vendues dans le cadre de transactions considérées comme des « placements au cours du marché » au sens du Règlement 44-102 - Placement de titres, par l'entremise de la Bourse de Toronto, de la Bourse de New York ou de toute autre méthode autorisée par la loi, au prix du marché en vigueur au moment de la vente.

Le produit net du programme ATM, le cas échéant, devrait financer des opportunités de développement, des acquisitions futures, le remboursement de la dette et/ou d'autres fins générales de l'entreprise.

« Aujourd’hui, notre bilan est solide et, avec le retour à notre taux d’exécution et à notre base de coûts de production de niveau 1, nous nous attendons à ce que la génération de flux de trésorerie reste forte », déclare Grant Isaac, vice-président exécutif et directeur financier de Cameco. « Et nous ajoutons aux outils dont nous disposons pour financer les besoins futurs en fonds propres, qui comprennent nos flux de trésorerie opérationnels, nos facilités de crédit existantes, de nouvelles facilités de crédit et des capitaux supplémentaires levés par le biais de financements par emprunt ou par fonds propres. Nous pensons qu’il est prudent de mettre en place tous ces outils financiers, ce qui nous offre une flexibilité accrue pour soutenir notre stratégie et autogérer les risques à l’avenir. »

Cameco a déposé le prospectus préalable de base et le supplément ATM canadien auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada, et a déposé la déclaration d’enregistrement américaine et le supplément ATM américain auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). Avant d'investir, le lecteur est invité à lire ces documents et d'autres documents que Cameco a déposés auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada ou de la SEC, selon le cas, pour obtenir des renseignements plus complets sur Cameco et le programme ATM. Des exemplaires du prospectus préalable de base, du supplément ATM canadien et de la convention de distribution sont disponibles gratuitement sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et des exemplaires de la déclaration d'enregistrement américaine, du supplément ATM américain et de la convention de distribution sont disponibles gratuitement sur EDGAR sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Vous pouvez également obtenir des copies du prospectus préalable de base et du supplément ATM canadien au Canada auprès de : Valeurs Mobilières TD Inc., 1625 Tech Avenue, Mississauga, Ontario, L4W 5P5, À l'attention de : Symcor, NPM, par téléphone au 289-360-2009 ou par courriel à l'adresse sdcconfirms@td.com ; Marchés mondiaux CIBC, 161 Bay Street, 5e étage, Toronto, ON M5J 2S8, par téléphone au 1-416-956-6378 ou par courriel à l'adresse Mailbox.CanadianProspectus@cibc.com ; ou Scotia Capitaux Inc., 40 Temperance Street, 6e étage, Toronto, Ontario M5H 0B4, À l'attention de : Equity Capital Markets, par téléphone au 416-863-7704 ou par courriel à l'adresse equityprospectus@scotiabank.com. Vous pouvez également obtenir des exemplaires de la déclaration d’enregistrement américaine et du supplément ATM américain aux États-Unis auprès de : TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, New York 10017, À l'attention de : Equity Capital Markets ou par courriel à l'adresse TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com ; CIBC Capital Markets, 161 Bay Street, 5e étage, Toronto, ON M5J 2S8, par téléphone au 1-416-956-6378 ou par courriel à l'adresse Mailbox.USProspectus@cibc.com ; ou Scotia Capital (USA) Inc., 250 Vesey Street, 24th Floor, New York, NY 10281, À l'attention de : Equity Capital Markets, par téléphone au 212-255-6854 ou par courriel à l'adresse us.ecm@scotiabank.com.

Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il ne peut y avoi de vente de valeurs mobilières dans une province, un territoire, un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle province, territoire, État ou juridiction.

Mise en garde relative aux informations prospectives

Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les déclarations concernant les ventes potentielles d'actions ordinaires par l'intermédiaire du programme ATM, l'utilisation prévue du produit net du programme ATM et les flux de trésorerie importants attendus, constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et aux États-Unis, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995.

Les informations et les déclarations prospectives comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les informations prospectives. Les phrases contenant des mots tels que « croire », « estimer », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention », « prédire », « perspective », « objectif », « cible », « prévision », « projet », « programmé », « proposé », « s'attendre à », « potentiel », « stratégie », les conjugaisons au futur et au conditionnel, et la formulation à la négation de ces mots, ou des variantes de ceux-ci, ou une terminologie comparable qui ne se rapporte pas strictement à des faits actuels ou historiques, indiquent toutes des informations ou de déclarations prospectives.

Les informations prospectives sont nécessairement fondées sur un certain nombre d’opinions, d’hypothèses et d’estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par Cameco à la date du présent communiqué de presse, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d’autres facteurs susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels, le niveau d’activité, la performance ou les réalisations et ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, les facteurs décrits plus en détail dans la rubrique « Facteurs de risque » du formulaire d’information annuel de Cameco, dans le supplément ATM canadien, dans le supplément ATM américain et dans les autres documents de Cameco déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC, disponibles respectivement sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov. Ces facteurs ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs qui pourraient affecter Cameco ; toutefois, ces facteurs doivent être examinés attentivement. Rien ne garantit que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date du présent communiqué de presse, et Cameco décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les déclarations contenant des informations prospectives, ou les facteurs ou hypothèses qui les sous-tendent, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.

Profil

Cameco est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux du combustible d’uranium indispensable pour alimenter en énergie un monde d’air pur. Nous devons notre position concurrentielle au fait que nous détenons le contrôle des plus grandes réserves à haute teneur au monde, avec des opérations à faible coût, ainsi que des investissements importants dans le cycle du combustible nucléaire, y compris des participations dans Westinghouse Electric Company et Global Laser Enrichment. Dans le monde entier, des services publics comptent sur Cameco pour fournir des solutions globales de combustible nucléaire pour produire une électricité nucléaire sûre, fiable et zéro carbone. Les actions de Cameco sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada.

Tels qu’utilisés dans le présent communiqué de presse, les termes « nous », « notre », « nos », « société » et « Cameco » désignent Cameco Corporation et ses filiales, sauf mention contraire.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.