Armis s’associe à ECS pour fournir la nouvelle génération de services de données CDM au département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, le spécialiste de la cybersécurité et de la gestion de l’exposition aux cyberrisques, a annoncé aujourd’hui que sa plateforme de gestion de l’exposition aux cyberrisques Armis Centrix™ sera utilisée par ECS, un intégrateur de systèmes informatiques, pour soutenir le contrat d’ECS passé avec le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) pour ses nouveaux services de données CDM (Continuous Diagnostics and Mitigation, ou diagnostic et atténuation continus).

Armis est un partenaire stratégique d’ECS à qui elle fournit sa solution CDM intégrée de nouvelle génération, et se mettra à la disposition de toutes les agences CDM participantes afin de répondre aux exigences de collecte et de normalisation des ensembles de données CDM de base.

Armis travaillera avec l’équipe d’ECS pour aider les agences civiles fédérales à normaliser la façon dont les données provenant des outils de cybersécurité et d’autres sources autorisées pertinentes sont intégrées dans le Tableau de bord CDM (CDM Dashboard). Le CDM Dashboard Ecosystem, déployé par ECS, fournit des connaissances sur la situation cybernétique aux agences civiles fédérales et résume l’exposition aux risques à l’échelle de l’ensemble du gouvernement fédéral pour le DHS. Il permettra aux agences de disposer d’une solution extensible et plus performante, en exploitant la puissance d’IA inégalée d’Armis et ses fonctionnalités avancées d’apprentissage automatique (ML).

« Le CDM Program est une initiative cruciale qui permet aux agences civiles fédérales de renforcer leur positionnement en matière de cybersécurité », a déclaré Joanna Dempsey, vice-présidente des solutions cybernétiques chez ECS. « L’intelligence des actifs alimentée par l’IA d’Armis va être déterminante pour aider les agences à mieux comprendre, à prioriser et à atténuer les cyberrisques à travers le CDM Dashboard, leur permettant d’améliorer la prise de décision et d’accroître l’efficacité et l’efficience de leurs opérations de sécurité. »

Armis sécurise les agences gouvernementales américaines par le biais de sa plateforme de l’exposition aux cyberrisques, Armis Centrix™, autorisée par le FedRAMP et la DISA IL. Armis Centrix™ est alimentée par le moteur d’intelligence des actifs piloté par l’IA d’Armis, qui voit, protège et gère en temps réel des milliards d’actifs à travers le monde.

« L’innovation technologique est essentielle pour maintenir les fonctions clés du gouvernement face à la croissance rapide des cybermenaces », a déclaré Christian Terlecki, vice-président du département Fédéral chez Armis. « Un nombre croissant d’agences fédérales font confiance à Armis pour répondre à leurs besoins les plus critiques en matière de cybersécurité. Nous sommes impatients d’aider la CISA et d’autres agences civiles fédérales comme le DHS à fournir des services aux citoyens de manière plus sûre et plus efficace avec la plateforme Armis Centrix™. »

Pour en savoir plus sur le travail d’Armis avec le gouvernement fédéral américain, voir ici.

À propos d’Armis

Armis, le spécialiste de la cybersécurité et de la gestion de l’exposition aux cyberrisques, protège l’ensemble de la surface d’attaque et gère en temps réel l’exposition des organisations aux cyberrisques. Dans un monde en évolution rapide et sans périmètre, Armis veille à ce que les organisations voient, protègent et gèrent en permanence tous les actifs critiques, du site au cloud. Armis sécurise des entreprises des classements Fortune 100, 200 et 500 ainsi que des agences gouvernementales, des États et des entités locales pour aider à garder les infrastructures critiques, les économies et la société en sécurité 24 h/24 et 7 jours/7. Armis est une société privée dont le siège est basé en Californie.

À propos d’ECS

ECS, qui fait partie du segment Gouvernement fédéral d’ASGN, fournit des solutions avancées en matière de cybersécurité, de données, d’intelligence artificielle (IA), de cloud, d’applications, de modernisation informatique, de science et d’ingénierie. L’entreprise résout des problèmes critiques et complexes pour ses clients du secteur public américain, y compris des organisations de défense et de renseignement. ECS a mis en place des partenariats avec les principaux fournisseurs de cloud, de cybersécurité et d’IA/ML et est détentrice de certifications spécialisées pour leurs technologies. Basée à Fairfax, en Virginie, ECS compte près de 4 000 employés à travers les États-Unis. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ECStech.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.