Vega lève 20 millions de dollars en série A, soutenu par Apollo et Motive, pour développer AltOS, la nouvelle plateforme de gestion de la clientèle dans les marchés privés

LONDRES ET NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Vega, une entreprise technologique spécialisée dans les investissements alternatifs, fondée par une équipe d’anciens dirigeants de fonds spéculatifs de renom, de sociétés de capital-investissement et d’entreprises fintech, a annoncé aujourd’hui la clôture réussie d’un financement de série A de 20 millions de dollars, dirigé par Apollo (NYSE : APO) et Motive. De plus, Vega a établi un partenariat stratégique à l’échelle de l’entreprise avec Apollo. Ces avancées marquent un jalon clé dans le parcours de croissance de Vega, qui a pour ambition de devenir le système d’exploitation de référence pour les gestionnaires d’actifs alternatifs.

Technologie de pointe pour les gestionnaires d’actifs alternatifs

La demande croissante des investisseurs pour un accès aux marchés privés incite les gestionnaires d’actifs alternatifs à repenser la manière dont ils servent leurs clients actuels, tout en élargissant rapidement leurs services à de nouveaux segments à l’échelle mondiale. Cependant, une technologie obsolète de gestion de la relation client et des solutions fragmentées ont créé des frictions, entravant ainsi l’agilité des gestionnaires d’actifs et générant des inefficacités importantes dans leur écosystème de service client.

En réponse à cette dynamique, la mission de Vega a été de se concentrer exclusivement sur les besoins technologiques des gestionnaires d’actifs alternatifs, en développant des solutions unifiées qui favorisent une croissance évolutive. Leur produit phare, le système central AltOS pour les actifs alternatifs, est une plateforme complète qui alimente un service client numérique tout au long des processus de pré-négociation, d’exécution et de post-négociation, simplifiant ainsi l’ensemble des opérations.

Les investissements alternatifs nécessitent une infrastructure solide et fiable.

Vega AltOS permettra aux gestionnaires d’actifs alternatifs de distribuer leurs produits et de servir leurs clients grâce à un cadre « Alternatives-as-a-Service ». Ce système flexible permet à toute plateforme ou client de se connecter à un gestionnaire d’actifs alternatifs via une API. Cette technologie favorise une connexion directe entre le gestionnaire d’actifs et ses clients, qu’ils utilisent des plateformes de conseillers intermédiaires, des partenaires technologiques ou des services directs destinés aux institutions. Cela simplifie également l’intégration des produits alternatifs dans les portefeuilles des clients et améliore l’efficacité globale de l’écosystème.

Établir une nouvelle norme industrielle pour les gestionnaires d’actifs alternatifs

Vega estime que la transformation de l’infrastructure de service client et des opérations de gestion des actifs alternatifs, via un noyau client AltOS moderne, constitue la couche fondamentale manquante pour permettre au secteur de passer d’un modèle de distribution sur mesure à un modèle opérationnel évolutif. Cela permettrait de réduire les coûts liés à la distribution des actifs alternatifs, au service client et au traitement des transactions sur les marchés privés, tout en optimisant les flux opérationnels.

Vega prévoit de s’associer à d’autres gestionnaires d’actifs et fournisseurs de plateformes afin de créer une infrastructure normalisée de services aux clients pour les marchés privés, et ainsi favoriser la croissance de l’ensemble du secteur.

___________

« Nous avons atteint un point d’inflexion où les gestionnaires d’actifs alternatifs nécessitent désormais leur propre système d’exploitation pour soutenir la prochaine phase de croissance de l’industrie. Nous sommes ravis d’accueillir Apollo en tant que client et investisseur stratégique à l’échelle de l’entreprise, alors que nous instaurons une nouvelle norme dans le domaine de la gestion d’actifs alternatifs », a déclaré Alexis Augier, fondateur et PDG de Vega.

« Nous avons conçu Vega AltOS pour répondre aux besoins complexes en matière d’infrastructure client des gestionnaires d’actifs sur les marchés privés à forte croissance. À l’instar de notre rôle dans la révolution des services bancaires et des paiements, nous constatons que la demande et les volumes sur tous les canaux de clientèle pour les investissements sur les marchés privés ont largement dépassé l’infrastructure existante, composée de solutions génériques et ponctuelles à échelle réduite. Nous sommes enthousiasmés à l’idée de nous associer à Apollo et Motive pour innover et relever ce défi majeur pour l’industrie », a ajouté M. Augier.

« La contribution d’Apollo à Edna, l’une des plus grandes plateformes alternatives d’investissement pour les salariés sur le marché, fait progresser la vision AltOS de Vega pour les gestionnaires d’actifs. Incubée par Apollo en partenariat avec Motive, Edna incarne l’approche novatrice d’Apollo en matière de solutions patrimoniales globales. Nous sommes ravis d'enrichir notre offre de solutions pour les gestionnaires d'actifs avec l'ajout des capacités d'investissement des employés d'Edna », a déclaré M. Augier.

« Vega est en train de développer un système d’exploitation innovant spécifiquement conçu pour le secteur des produits alternatifs, afin de transformer les opérations internes des clients des gestionnaires de portefeuille. À mesure que les produits du marché privé continuent de se diversifier à travers les différentes classes d’actifs et de s’intégrer davantage dans les portefeuilles principaux des clients, les gestionnaires d’actifs doivent réinventer leurs opérations client pour mieux répondre aux besoins évolutifs de ces derniers », a déclaré Jake Walker, partenaire et directeur de l’exploitation des solutions client et produits chez Apollo.

« En tant que bailleur de fonds précoce de Vega et acteur majeur dans notre vaste portefeuille d’actifs WealthTech chez Motive, nous avons identifié le besoin crucial d’une plateforme GP AltOS pour accélérer la distribution des produits alternatifs. Jusqu’à présent, les gestionnaires d’actifs ont été mal servis, et la plateforme AltOS de Vega est indispensable pour combler cette lacune », a déclaré Ramin Niroumand, associé chez Motive Ventures.

À propos de Vega

Vega développe le système d’exploitation de distribution « AltOS » pour le secteur des produits alternatifs, offrant aux gestionnaires d’actifs la capacité de servir et d’élargir efficacement leur clientèle dans un contexte de croissance exponentielle des produits alternatifs.

Grâce à un moteur centralisé et unifié, Vega intègre des processus auparavant cloisonnés dans les opérations pré-négociation, exécution et post-négociation, tout en permettant aux gestionnaires d’actifs de distribuer leurs produits via un cadre évolutif « Alternatives-as-a-Service ». L’architecture modulaire de Vega, basée sur des API, assure une compatibilité avec une large gamme de solutions ponctuelles existantes et de partenaires tiers, établissant ainsi les bases de la première couche d’infrastructure spécifiquement conçue pour le secteur des produits alternatifs.

L’équipe fondatrice de Vega réunit des experts en solutions alternatives provenant de sociétés d’investissement de renom telles que KKR, Blackstone, Elliott et Goldman Sachs, ainsi que des talents de premier plan en matière de produits et d’ingénierie issus de grandes entreprises fintech comme Revolut et Trade Republic. Vega a levé plus de 28 millions de dollars de financement auprès d’Apollo, Motive, Picus Capital, Citi Ventures, ainsi que de 60 cadres supérieurs du secteur des investissements alternatifs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.vega-alts.com

À propos de Motive

Motive Partners est une société de capital-investissement spécialisée, possédant des bureaux à New York, Londres et Berlin, qui se concentre sur les investissements de croissance et de rachat dans les entreprises de logiciels et de services d’information en Amérique du Nord et en Europe. Elle intervient dans cinq sous-secteurs principaux : banque et paiements, marchés des capitaux, données et analyses, gestion des investissements et assurance. Motive Partners met à disposition une expertise, une connectivité et des capacités différenciées pour générer de la valeur à long terme dans les entreprises de technologie financière. Motive Ventures, la branche d’investissement précoce de Motive Partners, se spécialise dans les investissements en technologies financières, du pré-amorçage à la série A, en Amérique du Nord et en Europe. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.motivepartners.com

About Apollo

Apollo est un gestionnaire d’actifs alternatifs mondial en forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d’actifs, notre objectif est d’offrir à nos clients un rendement excédentaire à travers l’ensemble du spectre risque/récompense, allant du crédit de qualité au capital-investissement. Depuis plus de trente ans, notre expertise d’investissement, soutenue par une plateforme entièrement intégrée, répond aux besoins financiers de nos clients et offre aux entreprises des solutions innovantes en matière de financement pour leur croissance. Grâce à Athene, notre société spécialisée dans les services de retraite, nous aidons à assurer la sécurité financière de nos clients en proposant une large gamme de produits d’épargne-retraite et en fournissant des solutions adaptées aux institutions. Notre approche patiente, créative et experte permet à nos clients, aux entreprises dans lesquelles nous investissons, à nos employés et aux communautés que nous soutenons d’élargir leurs opportunités et d’atteindre des résultats positifs. Au 30 septembre 2024, Apollo gérait environ 733 milliards de dollars d’actifs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.apollo.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.