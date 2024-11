GRP nawiązuje współpracę z Rimini Street w zakresie obsługi systemów S/4HANA oraz projektu inteligentnego zakładu produkcyjnego

GRP Partners with Rimini Street to Support its S/4HANA Systems and Smart Factory Project (Graphic: Business Wire)

GRP Partners with Rimini Street to Support its S/4HANA Systems and Smart Factory Project (Graphic: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, poinformował dzisiaj, że firma Gunung Raja Paksi (GRP) wybrała rozwiązanie Rimini Support™ dla S/4HANA, pragnąc zyskać kompleksowe, sprawdzone usługi wsparcia w zakresie swojego kluczowego systemu. Ta strategiczna decyzja wiodącego indonezyjskiego producenta stali w sektorze prywatnym umożliwiła sfinansowanie i zapewnienie zasobów kadrowych na potrzeby przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie inteligentnego zakładu produkcyjnego w ramach szerzej zakrojonych inicjatyw związanych z przemysłem 4.0.

– Teraz, gdy Rimini Street zajmuje się kompleksową obsługą naszych systemów SAP, mój zespół może skoncentrować się w 100% na urzeczywistnieniu naszej wizji w zakresie przemysłu 4.0. Oprócz oszczędności kosztów, które oczywiście w ogromnej mierze przyczyniły się do sfinansowania naszych przedsięwzięć, możemy być pewni, że każdego dnia, w każdej chwili, czuwają nad nami najlepsi specjaliści świadczący usługi wsparcia w zakresie rozwiązań SAP, a zatem my możemy spokojnie zająć się projektami, które zapewniają naszej firmie przewagę konkurencyjną – powiedział Ivan Widjaksono, kierownik ds. transformacji cyfrowej w GRP.

– GRP reprezentuje szerszą branżę produkcyjną, która postrzega przemysł 4.0 jako okazję do usprawnienia prowadzonej działalności i zyskania przewagi konkurencyjnej. Niemniej jednak, aby zyskać więcej, najpierw należy znaleźć sposoby pozwalające zaoszczędzić na wydatkach operacyjnych, a następnie przekuć te oszczędności w inwestycje w wysoce zautomatyzowane rozwiązania, takie jak sztuczna inteligencja (AI) oraz zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA) – powiedział Michael Cortesio, wiceprezes Rimini Street ds. rozwiązań dla produkcji i przemysłu. – Rimini Street od lat współpracuje z producentami nie tylko w celu finansowania innowacji, ale również zapewniania strategicznego doradztwa i wiedzy fachowej na drodze do modernizacji, jako zaufany partner, którego warto mieć u boku.

Rimini Support dla SAP: lepsze, szybsze i bardziej kompleksowe wsparcie po mniejszych kosztach

W GRP system SAP stanowi podstawowe rozwiązanie umożliwiające gromadzenie danych zakładowych i zarządzanie nimi. Jest to wysoce spersonalizowany system, który przekazuje następnie zebrane dane do systemu opartego na AI, a ten z kolei opracowuje raporty analityczne i pomaga zaprezentować dane z SAP w towarzystwie analiz predykcyjnych, przyspieszając podejmowanie decyzji.

– Jeśli chodzi o AI, najważniejsze są dane. Zapewnienie sprawnego gromadzenia danych z SAP jest nieodzowne dla naszej działalności, ponieważ wyniki ich analiz pomagają nam w podejmowaniu szybkich, dynamicznych i długoterminowych decyzji strategicznych mających wpływ na produkcję, koszty, rentowność, planowanie zasobów oraz wiele innych obszarów – powiedział Widjaksono. – Potrzebowaliśmy zatem zaufanego partnera świadczącego usługi wsparcia, który potrafiłby docenić krytyczne znaczenie naszych systemów S/4HANA oraz rozumiałby ich łączność z systemami leżącymi u podstaw naszej działalności, w tym dokonane w nich personalizacje. W porównaniu z ofertą dostawcy oprogramowania oraz innych konkurentów rozwiązanie Rimini Street okazało się nie mieć sobie równych.

Przejście na rozwiązanie Rimini Street przyniosło producentowi wiele korzyści, takich jak:

bezpośredni dostęp do wsparcia świadczonego przez przypisanego, dedykowanego głównego inżyniera wsparcia (PSE), wspomaganego wiedzą i doświadczeniem setek inżynierów z całego świata;

wiodące w branży umowy o gwarantowanym poziomie usług (ang. SLA) zakładające 10-minutowy czas reakcji w przypadku zgłoszeń priorytetowych, przy czym średni czas reakcji wynosi mniej niż 2 minuty w przypadku zgłoszeń rangi P1 i P2;

oszczędności rzędu 50% w zakresie rocznych opłat z tytułu wsparcia oraz rzędu 90% w odniesieniu do łącznych kosztów wsparcia.

– Jesteśmy firmą produkcyjną, która pracuje 24 godziny na dobę, dlatego nasze systemy SAP również muszą pracować 24 godziny na dobę. Jest to możliwe dzięki Rimini Street – powiedział Widjaksono.

Rimini Street – lawina oszczędności i innowacji

Pragnąc ograniczyć koszty, usprawnić prowadzoną działalność i rozwijać się, firma GRP uznała, że kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu będzie miała cyfrowa transformacja.

– Mając do dyspozycji odpowiednie, nierozdrobnione informacje w jednym miejscu, możemy sprawnie podejmować decyzje, a tym samym rozwijać naszą działalność i zwiększać zyski – powiedział Widjaksono.

Jego zdaniem Rimini Street zapewnia „lawinę oszczędności i innowacji”, dzięki której firmy mogą wykorzystać osiągnięte dzięki Rimini Street oszczędności, aby następnie zainwestować je w innowacyjne przedsięwzięcia skutkujące kolejnymi oszczędnościami.

– Gdybyśmy wcześniej zdecydowali się na współpracę z Rimini Street, już dawno moglibyśmy przyspieszyć realizację naszych projektów w dziedzinie transformacji cyfrowej. Wszystkim wiodącym przedsiębiorcom polecam jak najszybszy kontakt z Rimini Street, aby mogli dowiedzieć się, jak nawiązać współpracę, a tym samym osiągnąć założone cele biznesowe – radzi Widjaksono.

Więcej informacji na temat ścieżki innowacji GRP we współpracy z Rimini Street można znaleźć tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „spodziewa się”, „wierzy”, „kontynuuje”, „mogłoby”, „obecnie”, „szacuje”, „oczekuje”, „przyszłość”, „zamierza”, „może”, „prognoza”, „planuje”, „możliwe”, „potencjalne”, „przewiduje”, „prognozuje”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „powinien”, „będzie”, „byłoby” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi, w tym decyzją sądu w sprawie nierozstrzygniętych odwołań; dodatkowe koszty ponoszone w związku z zastosowaniem zakazów sądowych dotyczących określonych praktyk biznesowych spółki oraz ich wpływu na koszty w przyszłych okresach; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich tendencji makroekonomicznych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą nasi klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także naszą zdolność do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju naszej bazy klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości oraz przewidywany moment wprowadzenia kolejnych produktów i usług w przyszłości; naszą zdolność do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez nas rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; naszą zdolność do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; biznesplan; naszą zdolność do rozwoju działalności w przyszłości oraz do osiągnięcia i utrzymania rentowności; nasze plany dotyczące wycofania oferty usług w zakresie produktów Oracle PeopleSoft; zmienność cen naszych akcji i spełnienie związanych z tym wymagań giełdowych; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; naszą zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju naszej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe, bądź zdolność do wykorzystania korzyści odniesionych ze strat operacyjnych netto; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz naszą zdolność do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 30 października 2024 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.