NetApp colabora com a Red Hat para oferecer maior flexibilidade para ambientes virtualizados

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A NetApp® (NASDAQ: NTAP), a empresa de infraestrutura inteligente de dados, anunciou hoje uma colaboração ampliada com a Red Hat, Inc., líder mundial no fornecimento de soluções de código aberto, para oferecer novas soluções que simplificam e aceleram o desenvolvimento e o gerenciamento de aplicativos corporativos em ambientes virtuais. Ao unir a infraestrutura de dados inteligente da NetApp com o Red Hat OpenShift, essa colaboração oferece aos clientes mais flexibilidade para gerenciar seus ambientes virtualizados de forma mais integrada no local e na nuvem híbrida.

As empresas estão sob crescente pressão para inovar rapidamente, desenvolvendo aplicativos corporativos novos e diferenciados que podem simplificar as operações comerciais em andamento ou gerar melhores resultados para os clientes. O Red Hat OpenShift é a principal plataforma de aplicativos em nuvem híbrida do setor, alimentada pelo Kubernetes e que conta com a confiança de milhares de empresas, incluindo mais da metade das 25 maiores empresas da Global Fortune 500, para ajudar a simplificar os ciclos de vida dos aplicativos e impulsionar a inovação para IA. A NetApp está expandindo seu trabalho com a Red Hat para fornecer aprimoramentos à sua infraestrutura de dados inteligente para reduzir custos e aumentar a flexibilidade dos ambientes Red Hat OpenShift à medida que os clientes desenvolvem, gerenciam, protegem e protegem cargas de trabalho em contêineres Kubernetes e aplicativos virtualizados.

“No cenário tecnológico em constante mudança de hoje, as organizações precisam adotar flexibilidade e agilidade para que possam se adaptar e criar uma estratégia vencedora”, disse Jonsi Stefansson, vice-presidente sênior e diretor de Tecnologia da NetApp. “Desenvolver, implementar e gerenciar aplicações empresariais modernas exige armazenamento em flash de alto desempenho, seguro e persistente, além de capacidades avançadas de gerenciamento de dados. A infraestrutura de dados inteligente da NetApp com o Red Hat OpenShift torna mais simples e rápido para os clientes adotarem e gerenciarem seus ambientes virtualizados, além de oferecer desempenho, mobilidade e segurança para dados críticos gerenciados no Red Hat OpenShift AI”.

Para apoiar a colaboração expandida com a Red Hat, a NetApp está anunciando novos recursos que oferecem aos clientes mais flexibilidade na forma como eles implantam e gerenciam ambientes virtuais, especialmente quando aproveitam o Red Hat OpenShift, incluindo:

Trident: a integração da interface de armazenamento de contêineres (CSI) para o Trident fornece aos clientes da Red Hat que executam o Red Hat OpenShift e o Red Hat OpenShift Virtualization acesso direto e simplificado ao software de replicação avançada e recuperação de desastres NetApp ONTAP®. Isso permite que as equipes de operações do Red Hat OpenShift e as equipes de DevOps usem suas interfaces de gerenciamento familiares existentes e incluam a funcionalidade ONTAP em seus fluxos de trabalho existentes, além de aproveitar o armazenamento totalmente flash de alto desempenho que mantém a persistência mesmo quando máquinas virtuais ou contêineres são criados, modificados ou removidos. A NetApp está lançando uma nova versão do Trident que inclui recursos integrados de proteção, migração e recuperação de desastres sem custo adicional. Além disso, ele amplia o suporte para o Google Cloud NetApp Volumes.

a NetApp lançou novos projetos validados para implantações do Red Hat OpenShift Virtualization e do Red Hat OpenShift AI em sua solução de infraestrutura convergente Cisco FlexPod. Isso dá aos clientes mais confiança de que suas cargas de trabalho virtualizadas e modernas de IA da Red Hat ser executadas sem problemas por meio de um único ponto de suporte e entrega, à medida que aproveitam a virtualização e o gerenciamento de contêineres, a rede, o servidor e a funcionalidade de armazenamento. Red Hat OpenShift Dedicated com o Google Cloud NetApp Volumes no Google Cloud: uma nova integração com o NetApp Volumes oferece aos clientes a opção de usar um serviço de armazenamento primário no Google Cloud para executar suas cargas de trabalho em contêineres, oferecendo maior flexibilidade para aproveitar o armazenamento corporativo persistente criado no NetApp ONTAP. Com o Red Hat OpenShift Dedicated, as empresas têm uma plataforma de aplicativos totalmente gerenciada para ajudar a garantir que seus clusters funcionem conforme o esperado com suporte especializado. Agora, os clientes têm uma maneira suportada de mover as cargas de trabalho do Red Hat OpenShift para o Google Cloud e se beneficiar dos recursos de infraestrutura de dados inteligente do NetApp ONTAP.

“Acreditamos no poder do software de código aberto para ajudar as empresas a acessarem os recursos e funcionalidades mais recentes para operar seus ambientes de TI,” disse Stefanie Chiras, vice-presidente sênior de Sucesso do Ecossistema de Parceiros da Red Hat. “No cerne da filosofia do código aberto está a colaboração, e com esse espírito, estamos expandindo nossa colaboração com a NetApp para ajudar a oferecer aos clientes a flexibilidade necessária para impulsionar a inovação em seus ambientes virtualizados. A infraestrutura de dados inteligente da NetApp fornece uma base sólida para que os clientes do Red Hat OpenShift modernizem e protejam ainda mais as aplicações que operam em seus ambientes virtuais e contêineres Kubernetes”.

Para explorar essas novas integrações e aprender como a NetApp pode aprimorar suas implantações do Red Hat OpenShift, visite o estande #R45 da NetApp na KubeCon em Salt Lake City, Utah, de 12 a 15 de novembro de 2024.

Sobre a NetApp

