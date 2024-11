NetApp collabore avec Red Hat pour accroître la flexibilité des environnements virtualisés

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp® (NASDAQ : NTAP), société spécialisée dans les infrastructures de données intelligentes, annonce aujourd’hui une collaboration élargie avec Red Hat, Inc., premier fournisseur mondial de solutions open source, afin d’offrir de nouvelles solutions permettant d’harmoniser et d’accélérer le développement et la gestion des applications d’entreprise dans les environnements virtuels. En unissant l’infrastructure de données intelligente de NetApp à Red Hat OpenShift, cette collaboration offre aux clients une plus grande flexibilité pour gérer leurs environnements virtualisés de manière plus transparente sur site et dans le multicloud hybride.

Les entreprises sont soumises à une pression croissante pour innover rapidement, en développant des applications d’entreprise nouvelles et différenciées qui peuvent simplifier les opérations commerciales en cours ou générer des résultats améliorés pour les clients. Red Hat OpenShift est la principale plateforme d’applications de cloud hybride du secteur, optimisée par Kubernetes et approuvée par des milliers d’entreprises, dont plus de la moitié des 25 premières entreprises du classement Global Fortune 500, pour aider à harmoniser les cycles de vie des applications et à stimuler l’innovation pour l’IA. NetApp étend sa collaboration avec Red Hat pour apporter des améliorations à son infrastructure de données intelligente afin de réduire les coûts et d’accroître la flexibilité des environnements Red Hat OpenShift lorsque les clients développent, gèrent, sécurisent et protègent les charges de travail conteneurisées Kubernetes et les applications virtualisées.

« Dans le paysage technologique actuel en constante évolution, les entreprises doivent adopter la flexibilité et l’agilité pour pouvoir s’adapter et créer une stratégie gagnante », déclare Jonsi Stefansson, vice-président principal et directeur de la technologie chez NetApp. « Le développement, le déploiement et la gestion d’applications d’entreprise modernes requièrent un stockage flash persistant, sécurisé et hautement performant, ainsi que des fonctionnalités avancées de gestion des données. L’infrastructure de données intelligente de NetApp avec Red Hat OpenShift permet aux clients d’adopter et de gérer plus simplement et plus rapidement leurs environnements virtualisés, ainsi que d’assurer la performance, la mobilité et la sécurité des données critiques gérées sur Red Hat OpenShift AI. »

Pour soutenir cette collaboration élargie avec Red Hat, NetApp annonce de nouvelles capacités qui donnent aux clients plus de flexibilité dans la façon dont ils déploient et gèrent les environnements virtuels, en particulier lorsqu’ils exploitent Red Hat OpenShift, notamment :

Trident : l’intégration de l’interface de stockage de conteneurs (CSI) pour Trident offre aux clients Red Hat exécutant Red Hat OpenShift et Red Hat OpenShift Virtualization un accès direct et simplifié au logiciel de réplication et de reprise après sinistre avancé NetApp ONTAP®. Les équipes d’exploitation et de DevOps de Red Hat OpenShift peuvent ainsi utiliser leurs interfaces de gestion familières et intégrer les fonctionnalités ONTAP à leurs flux de travail existants, tout en tirant parti d’un stockage all-flash hautes performances qui maintient la persistance même lorsque des machines virtuelles ou des conteneurs sont créés, modifiés ou supprimés. NetApp lance une nouvelle version de Trident qui inclut des fonctions intégrées de protection, de migration et de reprise après sinistre, sans frais supplémentaires. Elle étend en outre la prise en charge de Google Cloud NetApp Volumes.

NetApp a publié de nouvelles conceptions validées pour les déploiements de Red Hat OpenShift Virtualization et Red Hat OpenShift AI sur sa solution d’infrastructure convergente Cisco FlexPod. Les clients ont ainsi une plus grande assurance que leurs charges de travail virtualisées et d’IA moderne Red Hat fonctionner sans problème grâce à un point unique de support et de livraison, car elles tirent parti de la virtualisation et de la gestion des conteneurs, du réseau, du serveur et des fonctionnalités de stockage. Red Hat OpenShift Dedicated avec Google Cloud NetApp Volumes sur Google Cloud : une nouvelle intégration avec NetApp Volumes permet aux clients d’utiliser un service de stockage de première partie dans Google Cloud pour exécuter leurs charges de travail conteneurisées, ce qui leur donne une plus grande flexibilité pour exploiter le stockage d’entreprise persistant basé sur NetApp ONTAP. Avec Red Hat OpenShift Dedicated, les entreprises disposent d’une plateforme d’application entièrement gérée qui leur permet de s’assurer que leurs clusters fonctionnent comme prévu, avec l’aide d’experts. Les clients disposent désormais d’un système pris en charge pour déplacer les charges de travail Red Hat OpenShift vers Google Cloud et bénéficier des capacités de l’infrastructure de données intelligente NetApp ONTAP.

« Nous croyons en la puissance des logiciels open source pour aider les entreprises à accéder aux dernières fonctionnalités et capacités pour gérer leurs environnements informatiques », déclare Stefanie Chiras, vice-présidente principale chargée de la division Partner Ecosystem Success de Red Hat. « La collaboration est au cœur de la philosophie open source et c’est dans cet esprit que nous étendons notre collaboration avec NetApp afin d’offrir aux clients la flexibilité dont ils ont besoin pour stimuler l’innovation dans leurs environnements virtualisés. L’infrastructure de données intelligente de NetApp constitue une base solide permettant aux clients de Red Hat OpenShift de moderniser et de protéger davantage les applications exécutées dans leurs déploiements virtuels et leurs conteneurs Kubernetes. »

Pour découvrir ces nouvelles intégrations et apprendre comment NetApp peut améliorer vos déploiements Red Hat OpenShift, rendez-vous sur le stand NetApp #R45 au salon KubeCon à Salt Lake City, dans l’Utah, du 12 au 15 novembre 2024.

Ressources supplémentaires

À propos de NetApp

