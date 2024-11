Legitify s'associe à DocuSign

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Legitify, la première solution de certification notariale numérique en Europe, a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat avec DocuSign, le leader mondial de la technologie de signature électronique, afin d'élargir son offre sur différents marchés.

Ce partenariat permet à Legitify d'élargir sa base de notaires et de développer son offre de solutions dans différents pays, tandis que les clients bénéficieront de la fonctionnalité de signature électronique de DocuSign. Legitify continue de changer la façon dont les certifications notariales numériques sont effectuées, en apportant une solution plus rationnelle et plus accessible aux utilisateurs dans divers secteurs et zones géographiques.

« En collaboration avec DocuSign, nous nous engageons à aider les entreprises à améliorer leurs performances opérationnelles, à réduire leur dépendance à l'égard des processus sur support papier et à respecter les normes les plus strictes en matière de conformité et de réglementation », a déclaré Aida Lutaj, PDG de Legitify.

À propos de Legitify

Fondée en 2020, Legitify est la solution de notarisation en ligne leader en Europe, conçue pour rendre la notarisation plus simple, rapide et accessible aux entreprises et aux particuliers. Basée à Dublin, en Irlande, Legitify est rapidement devenue une solution de premier plan sur le marché européen, offrant des services de notarisation sécurisés, conformes et efficaces à plus de 2000 clients dans divers secteurs tels que les services financiers, les ressources humaines, les services fiscaux, l'immobilier, le droit et d'autres services professionnels. Soutenue par des investisseurs majeurs et après avoir annoncé une levée de fonds de 1,5 million d'euros plus tôt cette année, Legitify continue d'innover et de se développer, transformant le processus de notarisation en s'appuyant sur des technologies avancées qui suppriment les barrières traditionnelles.

À propos de DocuSign

DocuSign est un leader mondial de la technologie de signature électronique, qui modifie la façon dont les entreprises et les particuliers gèrent leurs contrats. Depuis sa création en 2003, DocuSign a permis à plus d'un million de clients dans 180 pays d'automatiser et de rationaliser leurs processus contractuels. La plateforme de l'entreprise est d'une convivialité inégalée et propose des signatures sécurisées et juridiquement contraignantes, aidant les entreprises à mettre fin à l'inefficacité des flux de travail sur papier. La plateforme de DocuSign s'intègre de manière harmonieuse aux systèmes en place, ce qui en fait un choix sûr pour accélérer les opérations commerciales et améliorer la conformité dans le monde entier.

Dans la mesure où les entreprises adoptent de plus en plus les outils numériques pour simplifier les flux de travail complexes, ce partenariat arrive à point nommé, puisqu'il fournit une solution sécurisée et entièrement en ligne pour simplifier les flux de travail de certification notariale.

