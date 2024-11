China Eastern raggiunge un record di oltre 2,8 miliardi di dollari alla settima edizione della China International Import Expo (CIIE)

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--Dal 5 al 10 novembre, China Eastern ha fatto da protagonista alla settima China International Import Expo (CIIE), firmando contratti per oltre 2,8 miliardi di dollari. In qualità di “core supporter”, “acquirente”, “fornitore di servizi” e “vettore aereo ufficiale” dell’evento, la compagnia ha siglato 19 accordi di acquisto con 18 aziende di 10 paesi, tra cui Francia, Emirati Arabi Uniti, Germania, Canada e Stati Uniti. Gli accordi spaziano su otto categorie principali, tra cui motori per aerei, simulatori di volo, componenti aeronautiche, servizi di comunicazione, prodotti freschi e vari altri, segnando un record assoluto per le importazioni della compagnia.

Con l’allargamento della politica di esenzione dai visti, la domanda di voli è in rapida crescita. In questa stagione invernale e primaverile, China Eastern opererà circa 1373 voli passeggeri internazionali e regionali a settimana, superando i livelli pre-pandemia del 2019 con un incremento del 2%. Questa ripresa sta stimolando la domanda per servizi aggiuntivi, come ristorazione di bordo e servizi aerei, migliorando così l’esperienza di viaggio.

Per offrire ai passeggeri un'esperienza culinaria di qualità, la compagnia ha rafforzato la sua rete di fornitori con diversi paesi, firmando accordi per il catering con aziende come Dnata degli Emirati Arabi, SATS di Singapore e LSG Sky Chefs della Germania. Il valore complessivo di questi contratti supera i 10 milioni di dollari. Inoltre, sfruttando appieno i vantaggi della propria filiera nel settore della logistica aeronautica, China Eastern ha siglato un contratto quinquennale con l’azienda canadese Benson Lobster per l’importazione di aragoste di Boston. Utilizzando un innovativo sistema di trasporto diretto con voli charter, China Eastern importa su larga scala prodotti freschi da tutto il mondo, portando la freschezza direttamente alla tavola dei consumatori cinesi.

In questa edizione di CIIE, China Eastern ha esplorato nuove modalità di servizio nel campo dei materiali aeronautici, siglando accordi con partner internazionali di primo piano come Boeing, Satair, TurbineAero e CAE, in un’ottica di efficienza e innovazione.

China Eastern, come la più grande compagnia aerea con base a Shanghai e colonna portante del settore aereo della città, ha invitato otto fornitori esteri, tra cui colossi come GE e Honeywell, che partecipano all’evento per il settimo anno consecutivo. Quest’anno, la collaborazione con GE si è ulteriormente consolidata con il rinnovo di un importante accordo di partnership.

