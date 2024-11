Panasonic Automotive Systems et Arm s'associent pour promouvoir la standardisation des véhicules définis par logiciel

YOKOHAMA, Japon & CAMBRIDGE, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--Panasonic Automotive Systems (PAS) et Arm ont annoncé aujourd'hui leur partenariat stratégique, destiné à standardiser l'architecture automobile utilisée pour les véhicules définis par logiciel (VDL). Ces deux entreprises partagent une vision commune : créer une pile logicielle offrant toute la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins actuels et futurs du secteur automobile. Elles sont parvenues à un accord sur cette question grâce à leur participation active à SOAFEE*1 , une initiative sectorielle visant à renforcer la collaboration pour le développement de logiciels standardisés sur le marché de l'automobile. Ce nouveau partenariat permettra à PAS et à Arm d'adopter et d'étendre le cadre de virtualisation des dispositifs VirtIO, en vue de dissocier le développement de logiciels automobiles de celui du matériel, et d'accélérer les cycles de développement de l'industrie automobile.

De plus en plus, les unités de contrôle électronique (UCE) de l'industrie automobile sont regroupées en une seule UCE puissante (par exemple le contrôleur de domaine du cockpit (CDC) ou l'ordinateur haute performance). Les hyperviseurs et les chipsets de pointe sont ainsi devenus plus importants que jamais. Pourtant, de nombreux constructeurs automobiles et fournisseurs de rang 1 se heurtent à des interfaces propriétaires spécifiques à chaque fournisseur, ce qui se traduit par une augmentation des coûts et un allongement des délais de livraison lors du transfert d'une solution d'un fournisseur à un autre.

PAS et Arm sont conscients que pour relever ces défis, il est nécessaire de passer d'un modèle de développement axé sur le matériel à une approche axée sur le logiciel. Grâce à la standardisation des interfaces entre les piles logicielles des constructeurs automobiles et celles des fournisseurs de rang 1, ainsi que les hyperviseurs et chipsets sous-jacents utilisés, il est plus simple pour les partenaires du secteur automobile d'adopter les technologies dernière génération, optimisées en fonction de leurs besoins et de leurs cas d'utilisation.

Ce nouveau partenariat impliquera plusieurs initiatives clés :

1. Utiliser l'IHM unifiée reposant sur VirtIO pour standardiser l'architecture zonale

PAS et Arm utilisent VirtIO pour virtualiser les dispositifs connectés à l'ECU central (CDC/HPC, par exemple), mais aussi pour les dispositifs distants liés aux ECU zonaux. Ces deux entreprises ont effectué une étude de faisabilité innovante en utilisant la technologie GPU open-source à distance de PAS (Unified HMI) pour mettre en œuvre une architecture zonale de visualisation reposant sur Arm. Cette architecture répartit les charges GPU du calculateur central vers plusieurs calculateurs zonaux, ce qui réduit la production de chaleur et le poids du matériel sans altérer les applications exécutées sur le calculateur central. Le partitionnement flexible du GPU Mali™-G78AE des calculateurs zonaux alloue des ressources matérielles dédiées à différentes charges de travail, ce qui permet d'obtenir des performances graphiques déterministes au sein d'une architecture zonale de visualisation. PAS et Arm collaborent pour proposer un Blueprint SOAFEE et une implémentation de référence pour ces travaux, dans le but de standardiser les architectures zonales naissantes dans l'industrie automobile.

2. Garantir la parité environnementale du cloud à la voiture

L'outil vSkipGen™ de PAS fonctionne sur des serveurs cloud basés sur Arm® Neoverse™. En conservant la même architecture CPU Arm et le même cadre de virtualisation des périphériques VirtIO, cette initiative assurera une parité environnementale totale entre le matériel virtuel cloud et le matériel automobile. PAS et Arm collaboreront pour mettre en œuvre VirtIO dans du matériel virtuel, ce qui permettra de réduire encore l'écart entre les systèmes automobiles virtuels et physiques..

3. Développer la standardisation de VirtIO

Concentrés actuellement sur les cas d'utilisation de cockpits tels qu'Android Automotive™ et Automotive Grade Linux™, PAS et Arm ont pour objectif d'élargir les normes VirtIO afin d'englober un plus grand nombre d'applications automobiles. Cela passe notamment par la standardisation des interfaces pour les systèmes d'exploitation en temps réel (RTOS) afin de dissocier les logiciels des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) des dépendances matérielles.

Masashige Mizuyama, Vice-président et Directeur de la technologie de PAS, a déclaré : « Notre partenariat avec Arm est destiné à promouvoir la standardisation de VirtIO et à faire passer cette norme de référence pour notre secteur à l'étape suivante. En conjuguant l'expertise et le leadership industriel de nos deux entreprises, nous sommes persuadés que cette collaboration libérera le potentiel des logiciels et servira de base fondamentale à la mise en place de l'avenir de la technologie automobile vers les VDL ».

Dipti Vachani, Vice-président senior et Directeur général de la branche automobile d'Arm, a précisé : « Les VDL représentent encore l'une des opportunités les plus intéressantes pour les constructeurs automobiles à l'heure actuelle, mais la concrétisation de cette vision exige l'adoption d'approches innovantes qui permettent aux développeurs de logiciels de commencer leurs travaux avant même que le silicium physique ne soit disponible. Notre partenariat avec PAS est le fruit de la participation active de nos deux entreprises à SOAFEE et repose sur un objectif commun : celui de réduire la fragmentation du secteur grâce à la standardisation, ce qui permettra en fin de compte d'accélérer les cycles de développement automobile pour nos partenaires ».

Notes :

*1 : SOAFEE (Scalable Open Architecture For the Embedded Edge) est une initiative qui rassemble les secteurs de l'automobile et des logiciels pour que le véhicule défini par logiciel et basé sur l'IA devienne une réalité : www.soafee.io

À propos de Panasonic Automotive Systems Co., Ltd

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. a été créée le 1er avril 2022 sous la forme d'une société commerciale en charge de l'activité automobile, conformément au lancement du système de sociétés commerciales du groupe Panasonic. Nous sommes une entreprise d'envergure mondiale, présente dans 22 pays et régions. Nous employons environ 30 000 personnes et notre chiffre d'affaires s'élève à environ 1 491,9 milliards de yens (résultats de l'exercice 2023). En tant qu'entreprise de niveau 1, nous fournissons des technologies avancées exclusives de Panasonic (telles que les systèmes de divertissement) aux constructeurs automobiles japonais et étrangers, contribuant ainsi à la création d'automobiles confortables, sûres et sécurisées. Notre vision est de devenir une entreprise de conception « Joy in Motion » et nous tenons à répondre aux attentes de nos clients dans le monde entier grâce à une technologie au service de la personne. Pour en savoir plus sur notre entreprise, veuillez visiter le site : https://automotive.panasonic.com/en.

A propos d'Arm

Arm est la plateforme de calcul la plus performante et la plus économe en énergie de l'industrie, dotée d'une échelle inégalée qui couvre 100 % de la population mondiale connectée. Pour répondre à la demande de calcul insatiable, Arm fournit des solutions avancées qui permettent aux plus grandes entreprises technologiques du monde de donner libre cours aux expériences et aux capacités sans précédent de l'IA. Grâce à l'écosystème informatique le plus vaste au monde et à 20 millions de développeurs de logiciels, nous construisons l'avenir de l'IA sur Arm.

Toutes les informations sont fournies « en l'état » et sans garantie ni déclaration. Ce document peut être partagé librement, attribué et non modifié. Arm est une marque déposée d'Arm Limited (ou de ses filiales et sociétés affiliées). Toutes les marques ou noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 1995-2024 Arm Limited.

