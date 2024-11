AppOmni e Cisco fazem parceria para ampliar a segurança de SaaS com Zero Trust de ponta a ponta, do endpoint ao aplicativo

SAN MATEO, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A AppOmni, líder em segurança de SaaS, anunciou hoje uma parceria significativa que combina a solução Zero Trust Posture Management (ZTPM) da empresa com o conjunto de tecnologias Security Service Edge (SSE) da Cisco para permitir princípios de confiança zero na camada de aplicativos em aplicativos de segurança como serviço (SaaS). A solução combinada oferece às organizações confiança zero de ponta a ponta, desde o endpoint até o aplicativo, e melhora de forma considerável a segurança em instalações complexas de SaaS, com visibilidade e monitoramento aprimorados em todos os aspectos, desde configurações até comportamentos de usuários. Com um ambiente seguro para todos os aplicativos SaaS baseados em nuvem, as empresas podem implementar perfeitamente os princípios de confiança zero para proteger os dados do endpoint ao SaaS.

“ Estamos honrados com a parceria com a Cisco para estender a confiança zero ao SaaS para organizações em todo o mundo. A Cisco é uma das maiores empresas do mundo, e essa parceria nos dá um novo nível de acesso a uma enorme base de clientes global”, disse o cofundador e diretor de tecnologia da AppOmni, Brian Soby. “ Assim como o Cisco Security Service Edge oferece aos usuários uma experiência de usuário excepcional e acesso protegido de qualquer dispositivo para qualquer lugar, os recursos do Zero Trust Posture Management da AppOmni solucionam problemas críticos no nível do aplicativo, como configurações incorretas nos controles de acesso, privilégios não verificados, vazamentos de dados e integrações de terceiros negligenciadas.”

A AppOmni complementa perfeitamente as excelentes capacidades tecnológicas e a liderança de mercado da Cisco, e a parceria traz a abordagem diferenciada da AppOmni para a segurança SaaS aos clientes e parceiros da Cisco. Como parte dessa parceria inovadora, a AppOmni também foi selecionada para se juntar a um grupo privilegiado de fornecedores independentes de software (ISVs) na Lista de Preços Globais (Global Price List, GPL) da Cisco, como parte do Programa SolutionsPlus da Cisco. Esse acordo amplia o relacionamento de longa data entre as duas empresas (a Cisco Investments apoiou a empresa em 2022) e oferece uma série de benefícios para parceiros de canal e clientes. Embora as tecnologias das duas empresas sejam perfeitamente complementares, a ampliação da oferta Zero Trust da Cisco para incluir segurança SaaS abrangente e a inclusão na GPL simplificam e aceleram muito o processo de aquisição de tecnologia para clientes mútuos. Além disso, a comunidade de Revendedores de Valor Agregado (Value-Added Reseller, VAR) da Cisco poderá estender as soluções da AppOmni a seus clientes como parte do Programa SolutionsPlus da Cisco.

“ Esse ambiente operacional complexo exige aprimoramento contínuo, e acreditamos que isso só pode ser alcançado com a colaboração ideal, e é exatamente isso que essa parceria proporciona”, disse Chris Sullivan, diretor de parcerias estratégicas da AppOmni. “ Na AppOmni, trabalhamos arduamente para criar uma abordagem exclusiva para a segurança de SaaS e desenvolver uma excelente reputação de liderança tecnológica e atendimento ao cliente. O Cisco Secure Access Service Edge aproveita os princípios do Zero Trust Network Access para impor controles de acesso rigorosos com base na identidade e no contexto do usuário. A AppOmni complementa perfeitamente essa estratégia na camada de aplicativos, e essa combinação representa a primeira aplicação completa dos princípios de confiança zero para proteger as implementações de SaaS.”

Saiba mais sobre como você pode fazer parceria com a AppOmni para impulsionar a inovação em segurança de SaaS com tecnologia que já conta com a confiança de 4 das 10 empresas da Fortune nos setores de tecnologia, saúde, bancário e de segurança.

Sobre a AppOmni

A AppOmni é líder em segurança de SaaS e simplifica a proteção de aplicativos SaaS essenciais para os negócios. Com a AppOmni, as equipes de segurança e os proprietários de aplicativos SaaS protegem rapidamente seus dados essenciais e confidenciais contra invasores e ameaças internas. A plataforma de segurança de SaaS da AppOmni examina continuamente as APIs e as configurações de SaaS e os registros de auditoria ingeridos para oferecer visibilidade completa do acesso aos dados, proteger identidades e conexões de SaaS para SaaS, detectar ameaças, priorizar insights e simplificar os relatórios de conformidade. Quatro das empresas da Fortune 10 e empresas globais de todos os setores confiam na AppOmni para proteger seus aplicativos SaaS.

Visite AppOmni.com, @AppOmni no LinkedIn e assista aos vídeos sobre segurança de SaaS no YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.