Veolia devient le premier producteur d’énergie locale à partir de déchets en Corrèze

Veolia (Paris:VIE) et le SYTTOM 19 annoncent un partenariat stratégique pour les 25 prochaines années pour une délégation de service public qui porte sur la construction et la gestion d’une nouvelle Usine de Valorisation Énergétique (UVE) à Saint-Pantaléon-de-Larche, près de Brive-la-Gaillarde (19). Ce projet, représente une valeur de 440 millions d’euros et s’inscrit dans l’ambition du territoire de réduire les déchets résiduels et à renforcer l’autonomie énergétique de la région corrézienne.

Leader de l’énergie locale, Veolia va mettre en place le meilleur de son savoir-faire tant en efficacité qu’en technologies pour garantir l’autonomie stratégique de la région corrézienne.

Il s’agira d’une unité de valorisation énergétique hautes performances qui sera un modèle d’intégration environnementale et technologique.

D’une capacité de traitement de 79 200 de tonnes de déchets ménagers non recyclables par an, l’usine permettra d’économiser près de 40 000 tonnes d'émissions de carbone par an, notamment grâce à la production de 41 000 MWh d'électricité, l’équivalent de consommation de 18 700 habitants.

Sur le plan technologique, cette nouvelle UVE aura recours à l’intelligence artificielle (IA) afin que les collaborateurs qui travailleront sur l’exploitation du site puissent gagner en confort et efficacité dans leurs missions. L’IA sera utilisée sur toutes les méthodes d’exploitation du site comme la gestion de la quantité de déchets dans la fosse, pour la chaudière haut rendement ou encore la récupération d’énergie sur la vapeur condensée.

Elle intégrera également des technologies innovantes pour limiter l’impact environnemental, telles que le traitement des fumées à sec et la réutilisation de l’eau dans le processus, assurant ainsi zéro rejet liquide et une boucle circulaire parfaite pour préserver les ressources du territoire.

Avec une mise en service prévue pour novembre 2028, l’UVE offrira ainsi des performances énergétiques remarquables :

41 GWh/an d’énergie électrique produite, couvrant annuellement l’équivalent de consommation électrique annuelle d'environ 3000 foyers en électricité.

31 GWh de chaleur/an produite pour le réseau urbain, équivalant à la consommation de chauffage annuelle de 6 500 foyers.

50 000 tonnes/an de vapeur pour l’usine Blédina, soit l’équivalent de la consommation annuelle de chauffage de 7 200 foyers.

Privilégiant l’ancrage territorial de la dimension économique du projet, plus de 80 % des partenaires seront issus de Nouvelle-Aquitaine, garantissant des retombées régionales significatives pour la Corrèze. Avec un démarrage prévu le 1er janvier 2025, ce partenariat repose sur une vision commune et partagée avec la collectivité locale autour d’une gouvernance innovante et durable.

D’un point de vue stratégique, l’énergie locale représente un atout considérable pour la Corrèze pour renforcer son autonomie et sa souveraineté énergétique. Les énergies locales (eaux usées, chaleur perdue etc.) sont une solution concrète pour protéger le pouvoir d’achat de nos concitoyens et stabiliser les prix pour les commerçants consommateurs d’énergie et les industriels. Elles pourraient réduire de 30% la dépendance énergétique de l'Union européenne aux énergies fossiles importées, couvrant potentiellement la consommation de 50 millions d'habitants.

“Ce partenariat témoigne de la confiance dans l’expertise de Veolia, qui a su proposer une offre adaptée aux besoins du territoire, à la fois optimisée quant à sa production d’énergie et vertueuse quant à la préservation des ressources. Il illustre l’ambition de GreenUp, le plan stratégique de notre Groupe qui vise notamment à accélérer le développement de l’énergie locale dans les territoires à partir de gisements auparavant sous-exploités.” a déclaré Jean-François Nogrette, Directeur général de Veolia France.

"Ce contrat avec Veolia est l'aboutissement de notre engagement à long terme pour un territoire plus propre, plus vert et plus autonome," estime Frédéric Soulier, maire de Brive et président du SYTTOM 19. "Il renforce significativement notre autonomie énergétique tout en s'inscrivant parfaitement dans la stratégie de réduction des déchets résiduels mise en place par notre schéma directeur."

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 218 000 salariés en 2023, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2023, le groupe Veolia a servi 113 millions d’habitants en eau potable et 103 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et valorisé 63 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 45,3 milliards d’euros. www.veolia.com