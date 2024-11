AppOmni et Cisco s'associent pour développer la sécurité SaaS avec une confiance zéro de bout en bout, du point d'accès à l'application

SAN MATEO, Californie--(BUSINESS WIRE)--AppOmni, le leader de la sécurité SaaS, a annoncé aujourd'hui un partenariat majeur combinant la solution Zero Trust Posture Management (ZTPM) de l'entreprise avec la suite technologique Security Service Edge (SSE) de Cisco pour permettre l'application des principes de confiance zéro au niveau de la couche applicative dans les applications Software-as-a-Service (SaaS). La solution combinée offre aux organisations une approche de confiance zéro de bout en bout, de l’appareil à l'application, améliorant considérablement la sécurité dans les installations SaaS complexes, avec une visibilité et une surveillance accrues, allant des configurations aux comportements des utilisateurs. Grâce à un environnement sécurisé pour toutes les applications SaaS basées sur le cloud, les entreprises peuvent mettre en œuvre sans difficulté les principes de confiance zéro afin de sécuriser les données, de l'appareil à l'application SaaS.

« Nous sommes honorés de nous associer à Cisco pour étendre la confiance zéro au SaaS pour les organisations du monde entier — Cisco est l'une des plus grandes entreprises du monde, et ce partenariat nous donne un nouveau niveau d'accès à une base de clients massive et mondiale », a déclaré le cofondateur et directeur de la technologie d'AppOmni, Brian Soby. « Tout comme Cisco Security Service Edge garantit aux utilisateurs une expérience exceptionnelle et un accès protégé de n'importe quel appareil à n'importe quel endroit, les fonctionnalités de Zero Trust Posture Management d'AppOmni comblent les lacunes majeures au niveau des applications, telles que les mauvaises configurations dans les contrôles d'accès, les privilèges non vérifiés, les fuites de données, et les intégrations tierces négligées. »

AppOmni complète parfaitement les capacités technologiques exceptionnelles et le leadership de Cisco sur le marché, et le partenariat apporte l'approche distinctive d'AppOmni en matière de sécurité SaaS aux clients et partenaires de Cisco. Dans le cadre de ce partenariat révolutionnaire, AppOmni a également été sélectionnée pour rejoindre un groupe privilégié de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) figurant sur la liste de prix mondiale (GPL) de Cisco dans le cadre du programme SolutionsPlus de Cisco. Cet accord prolonge la relation de longue date entre les deux entreprises — Cisco Investments a soutenu l'entreprise en 2022 — et offre une gamme d'avantages aux partenaires de distribution et aux clients. Alors que les technologies des deux entreprises sont parfaitement complémentaires, l'extension de l'offre Zero Trust de Cisco à une sécurité SaaS complète et l'inclusion de la GPL simplifient et accélèrent considérablement le processus d'acquisition de technologies pour les clients mutuels. De plus, la communauté des revendeurs à valeur ajoutée (VAR) de Cisco pourra proposer les solutions AppOmni à ses clients dans le cadre du programme SolutionsPlus de Cisco.

« Cet environnement opérationnel complexe exige une amélioration perpétuelle, et nous pensons que cela ne peut être réalisable qu'avec une collaboration optimale — c'est exactement ce que ce partenariat implique », a déclaré Chris Sullivan, directeur des partenariats stratégiques chez AppOmni. « Chez AppOmni, nous avons travaillé dur pour développer une approche unique de la sécurité SaaS et bâtir une solide réputation à la fois pour notre leadership technologique et notre service client. Cisco Secure Access Service Edge s'appuie sur les principes du Zero Trust Network Access pour appliquer des contrôles d'accès stricts basés sur l'identité de l'utilisateur et le contexte. AppOmni vient parfaitement enrichir cette stratégie au niveau de la couche applicative, et cette combinaison représente la première application complète des principes de confiance zéro pour sécuriser les déploiements SaaS. »

Apprenez-en plus sur la façon dont vous pouvez vous associer à AppOmni pour innover en matière de sécurité SaaS grâce à une technologie déjà approuvée par 4 des 10 entreprises les plus importantes du classement Fortune dans les domaines de la technologie, de la santé, de la banque et de la sécurité..

À propos d’AppOmni

AppOmni est le principal fournisseur de sécurité SaaS et simplifie la protection des applications SaaS essentielles à l'activité de l'entreprise. Avec AppOmni, les équipes de sécurité et les propriétaires d'applications SaaS sécurisent rapidement leurs données critiques et sensibles contre les attaquants et les menaces internes. La plateforme de sécurité SaaS AppOmni analyse continuellement les API SaaS, les configurations et les logs d'audit ingérés pour apporter une visibilité complète de l'accès aux données, sécuriser les identités et les connexions SaaS-to-SaaS, détecter les menaces, hiérarchiser les données et simplifier les rapports de conformité. Quatre des entreprises du Fortune 10 et des entreprises mondiales de tous secteurs font confiance à AppOmni pour sécuriser leurs applications SaaS.

