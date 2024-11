Zilch accélère sa croissance et réduit ses coûts de moitié grâce à la plateforme décisionnelle de nouvelle génération de Taktile

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Zilch, l'innovateur fintech du premier réseau mondial de paiement subventionné par la publicité (ASPN), a révolutionné son infrastructure de souscription, réalisant des économies en réduisant de plus de moitié, les coûts des prestataires et de fonctionnement en passant à Taktile, une plateforme décisionnelle ultramoderne. Ce virage stratégique améliore non seulement l'efficacité opérationnelle de Zilch, mais soutient également la croissance constante de l'entreprise dans le secteur très compétitif de la technologie financière.

Un changement pionnier dans les paiements des consommateurs

En tant que leader des paiements de consommation, la vision de Zilch est de supprimer définitivement le coût élevé du crédit à la consommation. Il permet aux consommateurs d'effectuer des achats n'importe où, n'importe quand, sans tomber dans les pièges de la dette renouvelable, qui coûtent 150 milliards de dollars en intérêts et frais rien qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni. Après avoir fait économiser plus de 600 millions de dollars à ses plus de 4 millions de clients depuis son lancement en 2020 et en tant que premier produit de crédit réglementé de ce type dans l'industrie BNPL, l'objectif ambitieux de Zilch est de réduire ce montant de 150 milliards de dollars à zéro, à Zilch. Pour continuer à réaliser cette vision et en reconnaissant les avancées rapides des logiciels décisionnels, Zilch a vu la nécessité de moderniser ses processus de souscription de crédit afin d'offrir plus de résilience, de flexibilité et d'évolutivité.

La solution : La plateforme évolutive de Taktile

Sous la direction de Des Mcnamara, responsable des risques chez Zilch, Chanuka Perera, responsable des risques de crédit chez Zilch, a cherché une plateforme capable de s'aligner sur les plans de croissance ambitieux de Zilch. Après une évaluation poussée de plusieurs outils de décision automatisés, Taktile s'est imposé comme le choix le plus évident, offrant la flexibilité et l'innovation dont Zilch avait besoin.

« La plateforme de Taktile a permis à nos équipes de prendre le contrôle de nos processus de souscription automatisés, nous permettant de construire, de tester et d'optimiser les décisions avec une célérité et une indépendance sans précédent », a déclaré Chanuka Perera. « Cette évolution a non seulement permis de rationaliser nos opérations, mais aussi de réaliser d'importantes économies, dégageant ainsi des ressources pour poursuivre l'innovation. »

Intégration fluide et autonomisation

La transition vers Taktile a été rapide et facile, Zilch ayant achevé la migration et mis en service le nouveau système en quatre semaines seulement. L'interface utilisateur intuitive de Taktile, qui comprend des « nœuds » préconstruits, permet aux experts en la matière de Zilch de créer et de perfectionner les décisions de souscription sans avoir besoin d'une assistance externe ou d'une expertise technique.

Le marché des données de Taktile, qui inclut une vaste bibliothèque d'intégrations de données préconstruites, a encore simplifié les opérations de Zilch en donnant un accès immédiat aux fournisseurs de données essentiels. Cette fonction de libre-service a permis aux équipes de crédit et de risque de Zilch de développer, de tester et d'optimiser rapidement les flux de décision, réduisant ainsi de manière considérable, la dépendance vis-à-vis des consultants externes.

Un mouvement stratégique pour une réussite à long terme

L'impact de l'adoption de Taktile va au-delà des économies immédiates. Grâce à une plateforme flexible et évolutive, Zilch est désormais mieux équipé pour faire face aux complexités de ses opérations mondiales en pleine expansion et pour répondre aux demandes du marché en constante évolution.

« Nous considérons notre partenariat avec Taktile comme un moteur important de notre succès à ce jour et un partenariat qui ne cessera de prendre de l'ampleur. En réduisant les coûts et en augmentant l'agilité, nous sommes maintenant mieux préparés que jamais à répondre aux besoins de nos clients et à étendre notre portée », a ajouté Perera.

À propos de Zilch

Le but de Zilch est de remédier au coût élevé du crédit à la consommation pour de bon.

Zilch est un pionnier multi-primé du premier réseau de paiement direct au consommateur et subventionné par la publicité (ASPN). En mettant à profit son modèle économique exceptionnel, verticalement intégré et basé sur les données de première partie, Zilch se distingue de l'industrie fintech traditionnelle avec une source de revenus mondiale, offrant une valeur hors pair aux clients et aux annonceurs. Aujourd'hui, Zilch révolutionne les secteurs de la publicité et des paiements, d'une valeur de 50 000 milliards de dollars, en fusionnant le meilleur des solutions de débit, de crédit et d'épargne.

Co-fondé par Philip Belamant, Sean O’Connor et Serge Belamant, Zilch offre à des millions de clients, la liberté d'aller partout dans le monde (en ligne ou hors ligne) et, lorsqu'ils paient, de gagner jusqu'à 5 % de cashback et de récompenses sur les paiements par débit (« payer maintenant ») ou de répartir les remboursements de crédit sans intérêt sur six semaines ou trois mois. Ce faisant, Zilch aide ses clients à améliorer leur profil de crédit auprès des principales agences de crédit. En seulement 44 mois depuis son lancement en 2020, Zilch a accumulé plus de 4 millions de clients inscrits.

En septembre 2024, quatre ans après son lancement public en 2020, Zilch a annoncé qu'en juillet 2024, elle avait atteint la rentabilité de son premier mois en un temps record tout en dépassant les 130 millions de dollars de chiffre d'affaires, suivant ainsi le chemin des géants européens de la fintech comme Revolut, Starling Bank et Monzo.

En 2023, Zilch a lancé son service ASPN exclusif, qui permet aux commerçants du monde entier de se connecter instantanément au réseau en boucle fermée de ses données de première partie, qui compte des millions de clients très intéressés, tout en offrant à ces derniers des économies, des offres et des réductions personnalisées, codifiées en fonction de leurs dépenses quotidiennes habituelles.

En janvier 2023, Zilch a conclu un accord de déclaration novateur avec les principales agences de référence du crédit au Royaume-Uni, changeant l’écosystème du crédit britannique, en permettant à tous les adultes de créer leurs dossiers de crédit en utilisant des crédits sans intérêt plutôt que des produits de crédit renouvelable à coût élevé.

Depuis avril 2020, Zilch est soumis à la réglementation de la Financial Conduct Authority (FCA) et a obtenu une licence de crédit à la consommation dans le cadre du programme Regulatory Sandbox.

Grâce à l’innovation et à son engagement envers l’excellence, Zilch établit de nouveaux jalons dans le secteur pour créer un écosystème plus inclusif et efficace, permettant ainsi à des millions d’utilisateurs de mieux gérer leur vie financière et de mieux la budgétiser.

Pour plus de détails, visitez www.zilch.com.

À propos de Taktile

Taktile est une plateforme décisionnelle de nouvelle génération qui permet aux experts en la matière d'élaborer, de contrôler et d'optimiser les décisions automatisées en matière de risque tout au long du cycle de vie du client, de la souscription de crédit à l'onboarding et au KYC/KYB, en passant par le suivi des transactions et le recouvrement. Grâce à son interface utilisateur à code bas et à son marché d'intégrations de données tierces, Taktile permet aux équipes de crédit, de fraude et de risque de moins dépendre de l'ingénierie, de s'adapter rapidement aux changements du marché et, en fin de compte, de stimuler la croissance tout en réduisant les coûts opérationnels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.