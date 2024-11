Perma-Pipe International Holdings, Inc. annuncia l’aggiudicazione di vari contratti per 15 milioni di USD nelle Americhe e nel Medio Oriente

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) oggi ha annunciato di essersi aggiudicata vari contratti per nuovi progetti per un valore di 6 milioni di USD nella regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e per un valore di 9 milioni di USD nelle Americhe, dimostrando così un miglioramento continuo in queste regioni.

Questi nuovi progetti utilizzeranno le proprietà dei rivestimenti anticorrosione Perma-Pipe e le prestazioni del sistema di isolamento XTRU-THERM®, una schiuma poliuretanica applicata sotto forma di spray rivestita con polietilene ad alta densità.

Questi nuovi contratti completano ulteriormente il nostro elenco di ordini da evadere, che è cresciuto in modo considerevole – aveva un valore di 75,0 milioni di USD al 31 luglio 2024 e ora supera i 100,0 milioni di USD.

Commenta Marc Huber, Vicepresidente senior per la regione Americhe presso Perma-Pipe: “Siamo soddisfatti di esserci aggiudicati questi contratti che dimostrano il nostro slancio nel mercato delle Americhe e il continuo rafforzamento della nostra posizione negli Stati Uniti e in Canada”.

Aggiunge Saleh Sagr, Vicepresidente senior per la regione MENA presso Perma-Pipe: “Questi ultimi contratti che ci siamo aggiudicati nella regione MENA riguardano in gran parte progetti per infrastrutture energetiche per il teleriscaldamento nella regione GCC (Consiglio di cooperazione degli Stati del golfo Persico) e confermano ulteriormente la nostra posizione di prestigio nel mercato, dandoci l’opportunità di dimostrare a nuovi clienti i nostri prodotti e servizi all’avanguardia”.

Conclude David Mansfield, Presidente e Ceo: “La crescita in tutte le regioni rientra nel quadro della nostra strategia complessiva e siamo soddisfatti di vedere come tutto proceda nel modo previsto, mettendoci in grado di continuare a rafforzare la nostra posizione di leadership sul mercato.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, “Perma-Pipe” o la “Società”) è una delle principali realtà internazionali nello sviluppo di sistemi di rilevazione delle perdite e di tubazioni pre-coibentate per il settore petrolifero e del gas, per apparecchiature di teleraffreddamento e teleriscaldamento e altri impieghi, che utilizza il suo vasto know-how nell’ingegneria e nella fabbricazione per sviluppare soluzioni che risolvono problemi complessi riguardanti tubature per il trasporto efficiente di una varietà di liquidi. Complessivamente Perma-Pipe svolge operazioni in quindici sedi in sei paesi del mondo.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Determinate dichiarazioni e altre informazioni contenute nel presente comunicato stampa che possono essere identificate dall’uso di una terminologia a carattere previsionale costituiscono “dichiarazioni a carattere previsionale” come indicato nella Sezione 27A della legge Securities Act del 1933, compresi gli emendamenti, nella Sezione 21E della legge Securities Act del 1934, e sono soggette a emendamenti e disposizioni di “approdo sicuro” così create, comprese senza limitazioni dichiarazioni riguardanti le operazioni e la performance previste della Società. Queste dichiarazioni devono essere considerate soggette ai molti rischi e incertezze esistenti nelle operazioni della Società e nell’ambiente commerciale in cui questa opera. Tali rischi e incertezze includono (l’elenco che segue non è esaustivo): (i) l’impatto del coronavirus ("COVID-19") sui risultati della Società riguardanti le operazioni, la condizione finanziaria e i flussi di cassa; (ii) le fluttuazioni del prezzo del petrolio e del gas naturale e il suo impatto sul volume di ordini dei clienti per i prodotti della Società; (iii) la capacità della Società di soddisfare tutti gli impegni riguardanti le sue linee di credito; (iv) la capacità della Società di ripagare i suoi debiti e rinnovare le linee di credito internazionali prossime alla scadenza; (v) la capacità della Società di eseguire efficacemente il suo piano strategico e di realizzare profitti e flussi di cassa positivi; (vi) l’impatto della volatilità e delle debolezze economiche globali; (vii) le fluttuazioni dei prezzi dell’acciaio e la capacità della Società di compensare aumenti di tali prezzi mediante aumenti dei prezzi dei suoi prodotti; (viii) la tempistica del ricevimento degli ordini, dell’esecuzione, della consegna e dell’accettazione riguardo ai prodotti della Società; (ix) riduzioni delle spese dei governi in relazione a progetti che utilizzino i prodotti della Società e problemi di liquidità dei clienti non governativi della Società e di accesso a capitali di finanziamento; (x) la capacità della Società di negoziare con successo accordi di fatturazione in corso per i suoi contratti di grande valore; (xi) prezzi altamente competitivi offerti da concorrenti attuali e l’ingresso di nuovi concorrenti nei mercati in cui la Società opera; (xii) la capacità della Società di acquistare materiali grezzi a prezzi favorevoli e di mantenere rapporti vantaggiosi con i fornitori; (xiii) la capacità della Società di fabbricare prodotti privi di difetti latenti e di recuperare da fornitori che potrebbero consegnare materiali difettosi alla Società; (xiv) riduzioni o cancellazioni di ordini inclusi nell’elenco di ordini da evadere della Società; (xv) la capacità della Società di riscuotere crediti da clienti riguardo a un progetto nel Medio Oriente; (xvi) rischi e incertezze correlati alle operazioni commerciali internazionali della Società; (xvii) la capacità della Società di attrarre e fidelizzare alti dirigenti e personale chiave; (xviii) la capacità della Società di ottenere i vantaggi previsti dalla sue iniziative di crescita; (xix) la capacità della Società di interpretare emendamenti legislativi e della normativa fiscale; (xx) la capacità della Società di riportare a esercizi successivi perdite operative nette; (xxi) storni di ricavi e profitti già registrati, risultanti da stime inaccurate effettuate in relazione alla percentuale di completamento dei ricavi riconosciuti dalla Società; (xxii) l’insuccesso della Società nello stabilire e mantenere un efficace controllo interno sul reporting finanziario; e (xxiii) l’impatto delle minacce alla sicurezza dei sistemi informatici della Società. Si consiglia vivamente agli azionisti, ai possibili investitori e ad altri lettori di considerare con attenzione questi fattori nel valutare le dichiarazioni a carattere previsionale e di prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su di esse. Le dichiarazioni a carattere previsionale qui presentate si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualunque dichiarazione previsionale a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Ulteriori informazioni sui fattori che possono influire sulla nostra performance sono reperibili nei documenti presentati alla Securities and Exchange Commission, disponibili sul sito https://www.sec.gov e nella sezione per gli investitori sul nostro sito web, (http://investors.permapipe.com).

