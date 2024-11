Perma-Pipe International Holdings, Inc. ogłasza pozyskanie zamówień na kwotę 15 mln USD w obu Amerykach i regionach Bliskiego Wschodu

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Firma Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) poinformowała dzisiaj o pozyskaniu nowych zamówień na realizację projektów o wartości 6 mln USD w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Ponadto firma poinformowała o pozyskaniu nowych zamówień na realizację projektów o wartości 9 mln USD w regionie obu Ameryk, udowadniając nieustanne umacnianie swojej pozycji w regionie.

Nowe zamówienia na realizację projektów przewidują zastosowanie powłok antykorozyjnych Perma-Pipe oraz jej systemu izolacji XTRU-THERM®, aplikowanej natryskowo pianki poliuretanowej zabezpieczonej w osłonie z polietylenu wysokiej gęstości.

Nowe zamówienia na realizację projektów dołączają do portfela zamówień firmy, który w ostatnim czasie istotnie się powiększył. Na dzień 31 lipca 2024 r. wartość portfela zamówień wynosiła 75 mln USD, zaś na chwilę obecną przekracza kwotę 100 mln USD.

– Ogromnie cieszymy się z przyznanych zamówień, które świadczą o dynamice amerykańskiego rynku i ciągłym umacnianiu naszej pozycji w USA i Kanadzie – powiedział Marc Huber, starszy wiceprezes Perma-Pipe na region Ameryk.

– Najnowsze zamówienia w regionie MENA w dużej mierze dotyczą komunalnych projektów w zakresie infrastruktury energetycznej regionu Rady Współpracy Krajów Zatoki Perskiej. Zamówienia te po raz kolejny potwierdzają naszą wiodącą pozycję na rynku i umożliwią nam zaprezentowanie naszych wiodących w branży produktów i usług nowym klientom – powiedział Saleh Sagr, starszy wiceprezes Perma-Pipe na region MENA.

– Rozwój we wszystkich regionach to element naszej ogólnej strategii, dlatego jesteśmy dumni z tych osiągnięć, które pozwolą Perma-Pipe w dalszym ciągu umacniać jej wiodącą pozycję na rynku – powiedział David Mansfield, prezes i dyrektor generalny firmy.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, „Perma-Pipe” lub „spółka”) to wiodący na świecie producent wstępnie zaizolowanych przewodów rurowych i systemów do wykrywania wycieków ropy naftowej i gazu, komunalnych systemów dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej oraz wyposażenia do innych zastosowań. Firma wykorzystuje bogate doświadczenie w dziedzinie inżynierii i produkcji, by opracowywać rozwiązania z zakresu przewodów rurowych stanowiące odpowiedź na złożone wyzwania związane z bezpiecznym i wydajnym transportem różnego rodzaju cieczy. Perma-Pipe prowadzi działalność łącznie w piętnastu lokalizacjach na terytorium sześciu krajów.

