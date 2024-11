Perma-Pipe International Holdings, Inc. maakt toekenning van contracten voor $15 miljoen in de regio's van Amerika en het Midden-Oosten bekend

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) maakte vandaag toekenningen van nieuwe projecten bekend voor een totaal bedrag van $6 miljoen in de MENA-regio. Verder maakt het bedrijf ook toekenningen van nieuwe projecten voor $9 miljoen in Amerika bekend, wat de voortdurende verbetering in deze regio aantoont.

Voor de toegekende nieuwe projecten zal gebruik worden gemaakt van Perma-Pipe’s capaciteiten op gebied van corrosiewerende coatings en het XTRU-THERM® isolatiesysteem, een polyurethaanschuim dat wordt aangebracht via opspuiten, ommanteld met een behuizing van hogedichtheidpolyethyleen.

De toekenningen van deze nieuwe projecten vult onze backlog verder aan, die een aanzienlijke groei heeft gekend. De backlog bedroeg $75,0 miljoen op 31 juli 2024 en bedraagt nu meer dan $100,0 miljoen.

Marc Huber, sr. vicevoorzitter voor de Amerikaanse regio van Perma-Pipe, gaf volgend commentaar: “We zijn opgetogen met deze toekenningen, die getuigen van de opwaartse kracht in de Amerikaanse markt en de voortdurende versteviging van onze positie in de Verenigde Staten en Canada.”

Saleh Sagr, sr. vicevoorzitter voor de MENA-regio van Perma-Pipe, verklaarde: “De recente toekenningen in MENA zijn in grote mate ten dienste van districtprojecten voor energie-infrastructuur in de GCC-regio. Deze toekenningen bevestigen nog maar eens onze leiderspositie op de markt en bieden ons de kans om aan nieuwe klanten onze sectorleidende producten en services te demonstreren.”

David Mansfield, voorzitter en CEO, gaf als commentaar: “Groei in alle regio's maakt deel uit van onze algehele strategie. We zijn dan ook trots om te zien hoe dit vorm krijgt, waardoor Perma-Pipe haar leiderspositie op de markt verder kan blijven versterken."

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH, “Perma-Pipe”, of het “Bedrijf”) is een internationale leider in voorgeïsoleerde leidingen en lekdetectiesystemen voor olie en gas, districtverwarming en -koeling, en andere toepassingen. Het maakt gebruik van extensieve techniek en productie-expertise om oplossingen voor leidingen te ontwikkelen die uitkomst bieden voor complexe uitdagingen met betrekking tot veilig en efficiënt transport van heel wat verschillende soorten vloeistoffen. In totaal heeft Perma-Pipe bedrijfsactiviteiten op vijftien locaties in zes landen.

Toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen en andere informatie in dit persbericht kan geïdentificeerd worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie die “toekomstgerichte verklaringen” aanduiden in de zin van Paragraaf 27A van de Securities Act van 1933, en volgende wijzigingen, en Paragraaf 21E van de Securities Exchange Act van 1934, en volgende wijzigingen, en zijn onderworpen aan de safe harbors die daarbij ontstaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot de verwachte toekomstige prestaties en activiteiten van het Bedrijf. Deze verklaringen moeten worden beschouwd als onderworpen aan de vele risico's en onzekerheden die aanwezig zijn in de bedrijfsactiviteiten en de bedrijfsomgeving. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: (i) de impact van het coronavirus ("COVID-19") op de bedrijfsresultaten, de financiële conditie en kasstromen van het Bedrijf; (ii) prijsschommelingen van olie en aardgas en de gevolgen ervan op het klantordervolume voor de producten van het Bedrijf; (iii) het vermogen van het Bedrijf om te voldoen aan alle verbintenissen in haar kredietfaciliteiten; (iv) het vermogen van het Bedrijf om haar schulden terug te betalen en vervallende internationale kredietfaciliteiten te vernieuwen; (v) het vermogen van het Bedrijf om haar strategische plan effectief uit te voeren en winstgevendheid en positieve kasstromen te verwezenlijken; (vi) de impact van mondiale economische zwakheid en volatiliteit; (vii) schommelingen in staalprijzen en het vermogen van het Bedrijf om stijgingen van de staalprijzen te verrekenen via prijsstijgingen in haar producten; (viii) de timing van ontvangst, uitvoering, levering en aanvaarding van orders voor de producten van het Bedrijf; (ix) dalingen in de uitgaven van overheden voor projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van de producten van het Bedrijf en uitdagingen inzake liquiditeit en toegang tot kapitaalfondsen van niet-overheidsklanten van het Bedrijf; (x) het vermogen van het Bedrijf om met succes progressieve facturatieakkoorden te onderhandelen voor haar grote contracten; (xi) aggressieve prijszetting door bestaande concurrenten en het opduiken van nieuwe concurrenten op de markten waar het Bedrijf actief is; (xii) het vermogen van het Bedrijf om grondstoffen voor een gunstige prijs te kunnen kopen en voordelige relaties met haar leveranciers in stand te houden; (xiii) het vermogen van het Bedrijf om producten zonder latente gebreken te produceren en om te herstellen van leveranciers die eventueel materialen met gebreken aan het Bedrijf leveren; (xiv) verminderingen of dalingen van orders inbegrepen in de backlog van het Bedrijf; (xv) het vermogen van het Bedrijf om een vordering te innen in verband met een project in het Midden-Oosten; (xvi) risico's en onzekerheden in verband met de internationale bedrijfsactiviteiten van het Bedrijf; (xvii) het vermogen van het Bedrijf om senior management en belangrijk personeel aan te trekken en in dienst te houden; (xviii) het vermogen van het Bedrijf om de verwachte winst van haar groei-initiatieven te verwezenlijken; (xix) het vermogen van het Bedrijf om wijzigingen in belastingregelgeving en -wetgeving te interpreteren; (xx) het vermogen van het Bedrijf om haar netto-exploitatietekort overgedragen te gebruiken; (xxi) terugboekingen van eerder geboekte omzet en winst uit onnauwkeurige schattingen gemaakt in verband met winst- en verliesrekening op basis van winstneming naar rato van het Bedrijf; (xxii) het niet slagen om effectieve interne controle over financiële rapportering van het Bedrijf tot stand te brengen; en (xxiii) de impact van cybersecurity-bedreigingen op de informatietechnologiesystemen van het Bedrijf. Aandeelhouders, potentiële investeerders en andere lezers worden aangespoord om deze factoren zorgvuldig in beschouwing te nemen bij het evalueren van toekomstgerichte verklaringen en worden aangemaand om geen onrechtmatig vertrouwen te stellen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. De toekomstgerichte verklaringen die hierin worden gedaan, werden enkel gedaan op de datum van dit persbericht en wij ondernemen geen verplichting om eventuele toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, ongeacht of dit als gevolg is van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Meer gedetailleerde informatie over factoren die onze prestaties kunnen beïnvloeden, zijn te vinden in onze archivering bij de Securities & Exchange Commission, beschikbaar via https://www.sec.gov en onder de rubriek Investor Center op onze website (http://investors.permapipe.com).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.