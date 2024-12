AM Best Solicita Comentarios Sobre la Propuesta de Revisión de los Criterios de “Transferencia Alternativa de Riesgos”

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--AM Best está solicitando la opinión de los participantes en el mercado de la industria de seguros y otras partes interesadas sobre un borrador de actualización de su procedimiento de criterios, “Transferencia Alternativa de Riesgos (Alternative Risk Transfer, ART)”, que está disponible en la sección de metodología de la página web de AM Best hasta el 20 de febrero de 2025.

La principal propuesta de actualización de la “Transferencia Alternativa de Riesgos (ART)” (que pasará a denominarse “Calificación de Cautivas y Otras Entidades de Transferencia Alternativa de Riesgo”) establece un enfoque claro de AM Best para asignar Calificaciones de Fortaleza Financiera (Financial Stength Ratings, FSR) y Calificaciones Crediticias de Emisores (Issuer Credit Ratings, ICR) a entidades celulares constituidas individualmente.

Entre los cambios introducidos en el proyecto de criterios figuran:

Nombrar y definir a las empresas celulares y a las distintas estructuras celulares utilizadas en el sector de los seguros.

Definir cómo se consideran los factores específicos de las empresas celulares no constituidas en sociedad y las entidades celulares constituidas en sociedad individuales dentro de la Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM) y apoyar una vía para asignar las FSR e ICR a largo plazo.

Establecer un nivel operativo de referencia para los elementos individuales incorporados que se considerarán para la asignación de calificaciones.

Establecer que los equipos analíticos de AM Best probablemente recurrirán a terceros para ayudar en la confirmación de las capacidades operativas y legales básicas de una entidad celular.

Afirmar que el enfoque del eslabón más débil sigue siendo el camino para calificar empresas celulares no constituidas en sociedad.

Añadir un apéndice de apoyo a las solicitudes de datos de las empresas celulares.

AM Best no espera que las revisiones de la Transferencia Alternativa de Riesgos (ART) afecten a ninguna de las calificaciones publicadas.

Este proyecto de criterios está disponible en https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-america-latina/metodologia-de-calificacion-crediticia-de-best.

Al enviar comentarios al buzón de metodología, los participantes pueden elegir una de las tres opciones siguientes: permitir que mis comentarios se hagan públicos e incluir mi información de contacto; permitir que mis comentarios se hagan públicos pero mantener mi información de contacto anónima; o no publicar mis comentarios (es decir, confidencial). Los comentarios por escrito deben enviarse a más tardar el 20 de febrero de 2025 por correo electrónico a una de las siguientes direcciones, según su selección:

Para permitir que su comentario se haga público, incluida su información de contacto, escriba a Methodology.Public@ambest.com.

Para permitir que su comentario se haga público, pero mantener anónimos sus datos de contacto, escriba a Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para que no se publiquen sus datos de contacto ni sus comentarios y se mantenga la confidencialidad de toda la información, escriba a Methodology.Private@ambest.com.

