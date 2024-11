Hairlust stimuleert snelle internationale groei met nShift

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Hairlust heeft snelle internationale groei ervaren na de selectie van nShift, de wereldwijde leider in software op het gebied van leverings- en ervaringsbeheer (DMXM ), als zijn leverancier op het gebied van leveringsbeheer.

Het Deense, milieuvriendelijke haarverzorgingsbedrijf zag zijn verzonden orders met 615% en zijn inkomsten met 642% toenemen in slechts enkele jaren tijd. Het bedrijf bereikt nu meer dan 500.000 klanten uit meer dan 80 verschillende landen.

nShift’s oplossing op het gebied van leverings- en ervaringsbeheer heeft Hairlust in staat gesteld om de groei te versnellen door een internationaal klantennetwerk op te bouwen. Dit was mogelijk zonder in te boeten aan de uitstekende en duurzame leveringservaring waar klanten van Hairlust gewend aan zijn geraakt.

Gary Carlile, EVP Customer Growth bij nShift, zei : "nShift heeft Hairlust in staat gesteld om grenzeloos te groeien. Teveel detailhandelaren beschouwen leveringen als een uitsluitend logistieke kwestie. Maar leveringen zijn meer dan alleen pakketten en dozen. Het zijn de bouwstenen van nauwere klantenrelaties. En zoals Hairlust heeft aangetoond, zijn het belangrijke elementen om een bedrijf op te bouwen waarop klanten kunnen vertrouwen - en tevens een bedrijf waarnaar ze keer op keer zullen terugkeren."

Alexa Kemp, Digital Marketing Manager DACH, Hairlust, zei: “Hairlust is er trots op om toonaangevend te zijn op het gebied van duurzaamheid, innovatie en transparantie. Echter betekende dit dat we een partner nodig hadden om van een baanbrekende start-up naar het voldoen aan de wijdverspreide vraag op dergelijke schaal te gaan en een partner die moeiteloos zou integreren met onze bestaande systemen, zoals Shopify en toegang zou hebben tot gewenste vervoerders in elk land. We moesten klanten in elke markt ook verschaffen met duurzame leveringsopties en manieren vinden om ze te bereiken die zijn afgestemd op onze duurzame waarden."

Verhoogde productiviteit en duurzaamheid

Het partnerschap begon toen Hairlust zijn productassortiment begon uit te breiden en op een moment wanneer het zijn warenhuizen verplaatste om de productiviteit op te schalen. Een jaar later had nShift Hairlust geholpen om naar 10 markten uit te breiden met zijn assortiment dat door meer dan 1000 detailhandelaren werd verkocht in Denemarken en daarbuiten. Tegen 2020 bereikte Hairlust de mijlpaal van 100.000 klanten en tegen 2022 verkocht dit snelgroeiende bedrijf zelfs aan klanten in Taiwan. Bovenop de uitbreiding naar nieuwe markten, kende het bedrijf ook een opmars op sociale media en haalde het bovendien een waaier aan onderscheidingen binnen.

nShift zorgde ook voor een aanzienlijke verhoogde productiviteit voor Hairlust. Geautomatiseerde en flexibele werkstromen hadden een grote invloed op het sorteren en segmenteren van orders. Het bedrijf schat dat het gebruik van nShift heeft geleid tot arbeidsbesparingen van meer dan 430 uur per jaar - dit is gelijk aan ongeveer drie FTE (voltijdequivalenten) maanden.

nShift heeft Hairlust in staat gesteld om de procedures voor de verwerking van orders en de naleving van douanerichtlijnen volledig papiervrij te houden. Dit ondersteunt verder zijn geloofwaardigheid op het gebied van duurzaamheid.

Hairlust gebruikt nShift's productassortiment op het gebied van leverings -en ervaringsbeheer (DMXM). DMXM biedt een individueel platform voor het volledige leveringsproces, van de detailhandelaar tot aan de voordeur van de klant (en indien nodig, retour). Zijn oplossingen stimuleren het succes van e-commerce door te zorgen voor een betere ervaring voor de klant en tegelijkertijd detailhandelaren te helpen getrouwheid op te bouwen en de prestaties te verbeteren.

DMXM stelt detailhandelaren in staat om:

Grenzeloos te groeien – met een bibliotheek aan vervoerders die internationale groei bevordert en de keuze van klanten uitbreidt. Meer leveringsopties aan de kassa verhogen de conversiepercentages met 20%.

Verbind elke fase van het klanttraject, van leveringskeuze aan de kassa (waaronder populaire nul emissies en leveringen voor op te halen en af te leveren) via tracking en retours

Maak e-commerce op basis van gegevens mogelijk waardoor de klanteninzichten worden verscherpt met leveringen en gegevens tot het eindpunt

Presteer beter dan de concurrentie – hetzij door met klanten te communiceren op nieuwe manieren of de capaciteit van leveringen en fulfilmentteams te verhogen

Alexa Kemp gaat verder: “Het gebruik van nShift en zijn multi-carrier capaciteit was cruciaal voor onze groei – iets dat we verwachten dat zal toenemen in de komende jaren naarmate we uitbreiden naar nieuwe markten en ons klantenbestand opbouwen in degenen die reeds klant zijn."

Voor meer informatie, ga naar www.nShift.com.

Over nShift:

nShift’s platform voor leverings- en ervaringsbeheer bevordert het succes van e-commerce. Groei zonder grenzen met voortdurende innovatie en 's werelds grootste vervoersnetwerk. Bouw klantenbinding op met end-to-end hulpmiddelen die de ervaring verbeteren. Harmoniseer gegevens in bruikbare inzichten die processen verbinden en optimaliseren. Met nShift maakt u levering de cruciale verbinding tussen uw merk en uw klanten.

Over Hairlust:

Hairlust is haarverzorging die verder rijkt dan de uitstraling; schone, doelbewuste en zeer effectieve haarverzorging. Met zijn kleurrijke en speelse logo, biedt het in Kopenhagen gevestigde Hairlust een waaier aan innovatieve, hoogwaardige, schone en gecertificeerde organische haarproducten.

Voor meer informatie, ga naar www.hairlust.com.

