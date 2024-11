Hairlust accélère sa croissance internationale grâce à nShift

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Hairlust a connu une croissance internationale rapide après avoir choisi nShift, leader mondial des logiciels de gestion de l'expérience de livraison (DMXM) comme prestataire de services de gestion des livraisons.

L'entreprise danoise de soins capillaires bons pour l'environnement a fait état d'une augmentation de 615 % des expéditions de commandes et a enregistré une croissance de ses revenus de 642 % en quelques années. L'entreprise touche aujourd'hui plus de 500 000 consommateurs dans plus de 80 pays.

La solution de gestion de l'expérience de livraison et de nShift a permis à Hairlust d'accélérer sa croissance en développant une clientèle internationale. Cela a été rendu possible sans compromettre l'expérience de livraison exceptionnelle et durable à laquelle s'attendent les clients de Hairlust.

Gary Carlile, vice-président exécutif chargé de la croissance de la clientèle chez nShift, a déclaré : « nShift a permis à Hairlust de se développer en se dépassant. Trop de détaillants considèrent les livraisons comme une question purement logistique. Mais les livraisons ne sont pas seulement des colis et des boîtes. Elles constituent les éléments constitutifs d'une relation plus étroite avec le client. Et comme Hairlust l'a démontré, elles représentent un élément essentiel permettant de créer une entreprise sur laquelle les clients peuvent compter, une entreprise vers laquelle ils se tourneront encore et toujours.

Alexa Kemp, responsable du marketing numérique pour la région DACH chez Hairlust, a déclaré : « Hairlust est fière d'être à la fine pointe de l'industrie en matière de durabilité, d'innovation et de transparence. Cependant, en passant du statut de startup perturbatrice à celui d'une vaste demande d'une telle envergure, nous avions besoin d'un partenaire pouvant s'intégrer facilement à nos systèmes existants, comme Shopify, et qui aurait accès à des transporteurs privilégiés dans chaque pays. Nous devions également pouvoir offrir aux clients de chaque marché des options de livraison durables et trouver des moyens pour les capter tout en restant alignés sur nos valeurs durables ».

Plue-values de productivité et de durabilité

Le partenariat a démarré lorsque Hairlust a commencé à élargir sa gamme de produits et lors du déménagement de ses entrepôts qui a permis d'augmenter sa production. Un an plus tard, nShift avait aidé Hairlust à se développer sur 10 marchés, sa gamme de produits étant vendue par plus de 1 000 détaillants au Danemark et à l'étranger. En 2020, Hairlust a franchi le cap des 100 000 clients et en 2022, cette entreprise en pleine croissance vendait à une clientèle aussi lointaine que Taïwan. Outre l'expansion vers de nouveaux marchés, l'entreprise a également attiré un grand nombre de followers sur les réseaux sociaux et a reçu une avalanche de récompenses.

nShift a également permis à Hairlust de réaliser d'importants gains de productivité. Les flux de travail automatisés et flexibles ont eu un fort impact en filtrant et en segmentant les commandes. L'entreprise estime que l'utilisation de nShift lui a permis d'économiser 430 heures de travail par an, soit l'équivalent d'environ trois mois d'ETP (équivalent temps plein).

nShift a permis à Hairlust des processus de traitement des commandes et de la conformité douanière sans papier, ce qui donne encore davantage de poids à ses références en matière de développement durable.

Hairlust utilise la suite de gestion de l'expérience de livraison (DMXM) de nShift. DMXM offre une plateforme unique couvrant l'ensemble du parcours de livraison, du détaillant à la porte du client (avec retour, le cas échéant). Ses solutions favorisent le succès du commerce électronique en garantissant au client une meilleure expérience, tout en aidant les détaillants à fidéliser leur clientèle et à améliorer leurs performances.

DMXM permet aux détaillants de :

Se développer en se dépassant grâce à une banque de transporteurs qui facilite la croissance internationale et élargit le choix des clients. Un plus grand nombre d'options de livraison à la caisse augmente les taux de conversion allant jusqu'à 20 %.

Connecter chaque étape du parcours client, allant du choix de la livraison au moment du paiement (notamment pour les livraisons qui ont la cote, celles à zéro émission et celles avec enlèvement et dépôt) jusqu'au suivi et aux retours

Permettre le commerce électronique aux données ressérées, en offrant un meilleur éclairage aux clients grâce à des données relatives aux livraisons et au dernier kilomètre

Surpasser la concurrence, soit en s'engageant différemment auprès des clients, soit en augmentant la cadence des livraisons et des équipes d'exécution

Alexa Kemp poursuit : « L'utilisation de nShift et de ses capacités multi-transporteurs a joué un rôle déterminant dans notre croissance - ce qui devrait se poursuivre dans les années à venir, à mesure que nous pénétrerons de nouveaux marchés et que nous développerons notre clientèle dans les marchés existants.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.nShift.com.

À propos de nShift :

La plateforme de gestion de la livraison et de l’expérience de nShift soutient le commerce électronique. Ouvrez le champ des possibles grâce à une innovation constante et au plus grand réseau de transporteurs au monde. Fidélisez vos clients avec des outils de bout en bout qui optimisent l'expérience. Transformez les données en informations utilisables qui connectent et optimisent les processus. Avec nShift, faites de la livraison le lien essentiel entre votre marque et vos clients.

À propos de Hairlust :

Hairlust, c'est le soin des cheveux au-delà de l'apparence ; un soin des cheveux propre, conscient et véritablement efficace. Avec sa marque colorée et ludique, Hairlust, basée à Copenhague, propose une large gamme de produits capillaires innovants, d'excellente qualité, propres et certifiés bio.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.hairlust.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.