Westinghouse tekent contract voor engineering van AP1000®-reactoren in Bulgarije

Senior Vice President of Westinghouse Energy Systems Elias Gedeon (right) provides remarks following the contract signing as U.S. Ambassador to Bulgaria Kenneth Merten listens. (Photo: Business Wire)

Following the signing ceremony. From left: Yoon Young-Joon, President and CEO, Hyundai Engineering & Construction; Ji I Cho, Deputy Head of Mission and Charge d'Affaires a.i., Embassy of the Republic of Korea; Vladimir Malinov, Minister of Energy, Bulgaria; Dimitar Glavchev, Prime Minister of Bulgaria; Elias Gedeon, Senior Vice President of Westinghouse Energy Systems; Kenneth Merten, U.S. Ambassador to Bulgaria; and Petyo Ivanov, Executive Director, Kozloduy NPP - New Build. (Photo: Business Wire)

SOFIA, Bulgarije--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company, Hyundai Engineering & Construction Co. en het Bulgaarse Kozloduy NPP - New Build EAD hebben vandaag het Engineering Services Contract getekend voor twee AP1000®-reactoren die op de locatie Kozloduy gebouwd gaan worden. De Bulgaarse premier, Dimitar Glavchev; de Bulgaarse minister van Energie, Vladimir Malinov; de Amerikaanse ambassadeur in Bulgarije, Kenneth Merten; de Executive Director van Kozloduy NPP - New Build, Petyo Ivanov; de Senior Vice President van Westinghouse Energy Systems, Elias Gedeon; en de President en CEO van Hyundai Engineering & Construction, Yoon Young-Joon woonden de ondertekeningsceremonie in Sofia bij.

De contractomvang omvat de planning van de locatie voor twee Westinghouse AP1000®-eenheden, de meest geavanceerde kernreactor van Generatie III+ die momenteel beschikbaar is. Bovendien biedt het contract ondersteuning aan Kozloduy NPP - New Build EAD om te beginnen met het verlenen van vergunningen en licenties, terwijl het kritieke projectplanning en operationele en onderhoudsontwikkeling biedt. De werkzaamheden die in het contract van 12 maanden worden beschreven, gaan onmiddellijk van start.

"Bulgarije heeft meer dan 50 jaar ervaring in de bouw van kerncentrales. En de gebeurtenis van vandaag bouwt voort op deze ervaring en draagt bij aan de onafhankelijkheid, diversificatie en stabiliteit van kernenergie in het land en in heel Europa. We zijn verheugd om samen te werken aan het nieuwbouwproject met Westinghouse Electric Company en Hyundai Engineering & Construction, die onbetwiste leiders zijn op dit gebied. Ik ben ervan overtuigd dat het project een groot succes is en de Bulgaarse staat zal zijn uiterste best doen voor de succesvolle implementatie ervan," aldus Dimitar Glavchev, de Bulgaarse premier.

"De belangrijkste prioriteit van ons kabinet is de ontwikkeling van kernenergie. Onze consistente inspanningen in deze richting hebben geleid tot het evenement van vandaag. We zijn Westinghouse Electric Company en Hyundai Engineering & Construction dankbaar dat ze op ons verzoek hebben gereageerd en een consortium hebben gevormd. Ik geloof dat we binnen minder dan 10 jaar een werkend project zullen hebben dat een garantie zal zijn voor de Bulgaarse bevolking en het land, dat we zullen beschikken over schone energie tegen een betaalbare prijs," verklaarde Vladimir Malinov, Bulgaars minister van Energie.

"De Verenigde Staten steunen volledig de inspanningen van Bulgarije om zijn energiezekerheid te waarborgen door de diversificatie van zijn energiesector. De bouw van deze twee nieuwe reactoren zal zowel de energiezekerheid van Bulgarije verbeteren als het land positioneren als een belangrijk energieknooppunt voor de regio," stelde Kenneth Merten, Amerikaans ambassadeur in Bulgarije. "Dit project, dat gebruik maakt van geavanceerde Amerikaanse technologie met ongeëvenaarde veiligheidsnormen gedurende jaren van veilige werking, staat op het punt om duurzame en veilige energie te leveren voor de toekomst van Bulgarije."

"We zijn verheugd om onze langetermijnrelatie met Bulgarije uit te breiden en nauw samen te werken aan de bouw van twee geavanceerde AP1000-eenheden die de energiezekerheid van Bulgarije zullen versterken," merkte Dan Lipman, President van Westinghouse Energy Systems, op. "Dit project zal niet alleen schone, veilige en stabiele energie leveren aan Bulgarije, het zal ook hoogwaardige banen en echte economische voordelen creëren voor de komende jaren en de energieonafhankelijkheid van Bulgarije bevorderen."

De eerste AP1000-kernreactor van Bulgarije zal naar verwachting in 2035 commercieel operationeel worden. Westinghouse heeft al memoranda van overeenstemming ondertekend met 22 Bulgaarse leveranciers om het project te ondersteunen. Het Kozloduy-project met twee eenheden zal Bulgaarse bedrijven ook kansen bieden om de meer dan 30 AP1000-eenheden in de pijplijn wereldwijd te ondersteunen.

De AP1000-reactor is de enige werkende Generatie III+-reactor met volledig passieve veiligheidssystemen, modulair constructieontwerp en de kleinste voetafdruk per MWe op de markt. In China zijn er momenteel vier AP1000-reactoren die operationele prestatie- en beschikbaarheidsrecords vestigen, met acht extra reactoren in aanbouw en nog eens vier onder contract. Bovendien zijn er twee operationele AP1000-eenheden op de Vogtle-locatie in Georgië. De AP1000-technologie is geselecteerd voor kernenergieprogramma's in Polen, Oekraïne en Bulgarije, en wordt ook overwogen op meerdere andere locaties in Centraal- en Oost-Europa, het Verenigd Koninkrijk, India en Noord-Amerika. Er zullen tot het einde van het decennium wereldwijd 18 eenheden op basis van AP1000-technologie in bedrijf zijn.

Westinghouse Electric Company vormt de toekomst van koolstofvrije energie door wereldwijd veilige, innovatieve nucleaire en andere schone energietechnologieën en -diensten te leveren. Westinghouse leverde in 1957 's werelds eerste commerciële drukwaterreactor en de technologie van het bedrijf vormt de basis voor bijna de helft van 's werelds operationele kerncentrales. Meer dan 135 jaar innovatie maakt Westinghouse de voorkeurspartner voor geavanceerde technologieën die de volledige levenscyclus van kernenergie bestrijken. Ga voor meer informatie naar www.westinghousenuclear.com en volg ons op Facebook, LinkedIn en X.

