Ikonisys débute une collaboration avec SYNLAB Italie pour introduire l'Ikoniscope au sein des laboratoires de pathologie

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d'analyses médicales, annonce aujourd'hui le début d'une collaboration avec SYNLAB Italie, entité du groupe SYNLAB, leader européen de services de diagnostics médicaux et de tests spécialisés, pour le déploiement de l’Ikoniscope, plateforme avancée d’hybridation in situ par fluorescence (FISH), en Italie. Cette initiative marque une étape importante dans l'amélioration de la précision des diagnostics oncologiques et l'optimisation des traitements personnalisés pour les patients.

L'Ikoniscope d'Ikonisys est reconnu pour sa capacité à analyser avec précision les cellules tumorales grâce à des techniques d'imagerie automatisées avancées basées sur le FISH. Cette approche permet l'identification précise des altérations génétiques spécifiques, cruciales pour un diagnostic précoce et des traitements oncologiques personnalisés. L’Ikoniscope représente ainsi une pierre angulaire dans la stratégie de SYNLAB visant à améliorer la précision des diagnostics et optimiser les thérapies pour les patients.

« Nous sommes fiers de collaborer avec SYNLAB Italie pour mettre nos solutions de diagnostic avancées au service de l'innovation dans le domaine de la santé. Ensemble, nous visons à établir de nouvelles normes d'excellence en matière de précision diagnostique, en améliorant les soins et les résultats pour les patients. Notre vision commune est de fournir aux professionnels de santé les outils et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées, contribuant à l’amélioration de la vie des patients en Italie et au-delà. Cette collaboration reflète l'engagement de SYNLAB à offrir des solutions de diagnostic de pointe », déclare Francesco Trisolini, Directeur des Opérations du Groupe Ikonisys.

Un impact positif sur l'industrie

Grâce à sa capacité à traiter efficacement de grands volumes d'analyses, l'Ikoniscope apporte une valeur ajoutée essentielle à SYNLAB, garantissant un service de haute qualité pour un nombre croissant de patients. En adoptant l’Ikoniscope, SYNLAB répond à la demande accrue de précision diagnostique, tout en comblant le besoin croissant de solutions innovantes dans le domaine de l'oncologie.

De nouvelles perspectives pour les tests de papillomavirus

Grâce à la technologie d’Ikonisys intégrée dans les processus diagnostiques de SYNLAB, l'introduction de l'Ikoniscope marque une avancée significative dans la précision des tests de dépistage du papillomavirus. Conçu spécifiquement pour identifier les cellules ASCUS (cellules malpighiennes de signification indéterminée) et LSIL (lésions intraépithéliales squameuses de bas grade), ce système avancé améliore la détection des anomalies cellulaires subtiles et fournit des informations détaillées sur leurs caractéristiques génétiques. Cette capacité est essentielle pour prédire le risque de progression des néoplasies de bas grade, facilitant ainsi une intervention plus précoce et des stratégies de traitement plus efficaces.

Avec cette collaboration, Ikonisys poursuit son engagement à repousser les limites de la technologie de diagnostic, veillant à ce que les professionnels de santé aient accès aux outils les plus avancés pour mieux répondre aux besoins de leurs patients. Avec SYNLAB, Ikonisys est enthousiaste à l’idée de contribuer aux avancées du diagnostic oncologique.

À propos de SYNLAB

SYNLAB Italie fait partie du groupe SYNLAB, le plus grand fournisseur européen de services de laboratoire clinique et de diagnostics médicaux, ainsi que de tests spécialisés, en termes de chiffre d'affaires et de nombre de tests. SYNLAB offre une gamme complète de services de diagnostics médicaux et de tests innovants et fiables aux patients, médecins praticiens, cliniques et à l'industrie pharmaceutique.

Plus d’informations sur www.synlab.it

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Plus d'informations sur www.Ikonisys.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.