RobotShop étend son réseau d'intégrateurs en robotique et lance un Living Lab au Québec

MIRABEL, Québec--(BUSINESS WIRE)--RobotShop Inc. est ravi d'annoncer l'expansion de son réseau d'intégrateurs grâce à un partenariat stratégique avec Fractal Robotics, un leader en intégration de robots de service au Canada. Cette collaboration renforcera les capacités du RobotShop service d’intégration (RRIS) et consolidera sa position sur le marché de la robotique de service.

Par ailleurs, RobotShop annonce la création d'un Living Lab dédié aux robots de service dans son siège social au Québec. Ce centre d'innovation servira de plateforme pour des applications robotiques personnalisées, un showroom, des formations, et de la recherche. La nouvelle installation, intégrée aux autres opérations logistiques de RobotShop, maximisera le déploiement de solutions pour les clients et soutiendra l'expansion mondiale du RRIS.

En tant que principale source en robotique depuis plus de 20 ans, RobotShop a lancé fièrement son service d'intégration de robots en mai 2024. Cette initiative offre un point d'entrée unique pour les entreprises en quête de solutions robotiques complètes. Destiné à divers secteurs, ce service propose des solutions robotiques, de la maintenance, de l'intégration et du support, garantissant une intégration fluide des robots dans les opérations des clients.

En tant que partenaire de confiance, Fractal Robotics apporte une expertise précieuse en intégration de robots adaptés aux secteurs comme l'hôtellerie, le nettoyage commercial et le tourisme. Cette alliance stratégique permettra à RobotShop de s’appuyer sur l’expertise de Fractal pour renforcer son équipe interne et accélérer le déploiement de solutions sur le terrain. En outre, le partenariat apporte les ressources et les compétences nécessaires pour rapidement concrétiser le Living Lab et élargir le réseau de collaborateurs de RobotShop, tant au Canada qu'à l'international.

« Le segment des robots de service dans l’industrie de la robotique croît rapidement, et nos clients recherchent une solution unique pour l’ensemble de leurs besoins robotiques, incluant des services d’intégration et de support local, » a déclaré Mario Tremblay, PDG et fondateur de RobotShop. « Comme toujours, nous écoutons nos clients et nous répondrons à leurs attentes. »

L’offre de RobotShop en matière de robots de service s’élargit continuellement et couvrira bientôt divers secteurs, notamment l’agriculture, le nettoyage, l’inspection et la maintenance, la sécurité et le sauvetage, la santé et médical, l’hôtellerie, la construction et la démolition, la logistique et le transport, la recherche et les robots polyvalents tels que les robots humanoïdes, qui émergent rapidement comme un secteur distinct.

Avec de nouvelles plateformes robotiques accessibles via notre vaste réseau de fabricants, le programme d'intégration en robotique de RobotShop étendra sa portée et ses capacités en recrutant des collaborateurs expérimentés pour garantir un service de premier ordre. Le programme a déjà reçu de nombreuses candidatures de la part d'experts en robotique dans divers domaines, renforçant encore notre capacité à répondre aux demandes croissantes de l'industrie.

« Notre équipe a intégré des robots dans divers secteurs, notamment dans les restaurants, les usines, les résidences pour personnes âgées, les hôpitaux, et bien plus encore, avec pour mission d'accélérer l'adoption des robots dans tous les domaines. Nous cherchons constamment à offrir un catalogue de robots répondant aux besoins variés de nos clients, » a déclaré Jean-Michel Lemaire, Président et cofondateur de Fractal Robotics. « Collaborer avec RobotShop était un choix naturel pour nous, étant donné leur capacité à offrir la plus large gamme de solutions robotiques, nous permettant ainsi de mieux répondre aux besoins de nos clients. Cette collaboration bénéficiera à tous ceux qui souhaitent entrer dans l'ère de la robotique. Comme le dit si bien RobotShop : Ensemble, créons un monde rempli de robots qui impactent positivement nos vies. »

Selon la Fédération Internationale de Robotique, l’industrie de la robotique de service a connu une croissance significative dans divers secteurs l’année dernière. Les ventes mondiales de robots de service professionnels ont bondi de 30 %. Les secteurs clés de cette croissance incluent le transport et la logistique, l’hôtellerie, l’agriculture, le médical, ainsi que l’inspection et la maintenance.

À propos de RobotShop Inc.

RobotShop, la principale source mondiale de technologie robotique, est un leader établi dans l’industrie depuis plus de 20 ans. Avec pour objectif clair de favoriser un monde peuplé de robots ayant un impact positif sur nos vies, RobotShop embrasse le potentiel illimité de la robotique pour inspirer l'innovation, résoudre des problèmes complexes et créer de nouvelles opportunités pour l’humanité. En tant que source de référence pour tout ce qui touche à la robotique, RobotShop propose une vaste gamme de pièces robotiques, de robots et d’autres solutions telles que l’éducation grâce à la robotique, la robotique grand public, les robots de service professionnels et la robotique industrielle.

Pour plus d’informations sur RobotShop, visitez : https://ca.robotshop.com/fr/pages/services-integration-robotique

À propos de Fractal Robotics Inc.

Fractal Robotics a pour mission de rendre la robotique accessible dans tous les secteurs en fournissant des services complets, incluant la distribution, l'intégration et le développement sur mesure de solutions robotiques. L'équipe se distingue par une vaste expérience sur le terrain et une expertise approfondie en robotique, leur permettant de comprendre pleinement les défis uniques auxquels sont confrontés les clients. Chaque projet bénéficie de solutions personnalisées, et lorsque les options standard ne suffisent pas, des innovations sur mesure sont développées pour garantir un ajustement optimal et maximiser l’efficacité du robot.

Pour garantir le succès des projets, Fractal Robotics propose un service complet d’intégration, comprenant l’installation des robots, la formation des utilisateurs, une documentation détaillée, ainsi qu’un support technique continu pour répondre aux questions ou préoccupations.