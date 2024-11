Hoffmann Green obtient une nouvelle évaluation du CSTB pour décarboner la construction de maisons individuelles avec le Groupe Trecobat et Fimurex Planchers

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce l’obtention d’une nouvelle Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEx) marquant une avancée majeure vers la décarbonation de la construction de maisons individuelles, en partenariat avec le Groupe Trecobat et Fimurex Planchers, filiale du Groupe Fimurex, acteurs majeurs du secteur.

Identifiée par le numéro 3380_V1, cette ATEx certifie la fiabilité du béton à base de ciment H-UKR pour les tables de compression de planchers sans étai sur vide sanitaire dans les maisons individuelles. Délivrée par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), entreprise publique de référence en matière de qualité, durabilité et de sécurité des bâtiments, cette évaluation permet à Hoffmann Green d’élargir le champ d’application de son ciment décarboné et d’accélérer sa diffusion dans le secteur de la construction. Elle confirme également l’avancée technique de la société dans les ciments bas carbone.

Cette nouvelle évaluation favorise une collaboration technique entre le ciment décarboné H-UKR d’Hoffmann Green et le système de plancher préfabriqué de Fimurex Planchers, spécialiste de la conception d’éléments en béton armé pour la maison individuelle. Cette synergie permet entre autres d’intégrer un plancher décarboné aux maisons à ossature bois de la gamme Trecobat Green, renforçant le partenariat établi en janvier 2024 entre Hoffmann Green et Trecobat, 4ème constructeur de maisons individuelles en France. Grâce à l’association des technologies de pointe des trois partenaires, les objectifs 2031 de la réglementation environnementale RE2020 sont atteints dès aujourd’hui, soulignant ainsi leur engagement envers la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone du bâtiment.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Nous sommes ravis de l’obtention de cette nouvelle évaluation qui confirme la pertinence de notre ciment décarboné dans de nouvelles applications du secteur de la construction. Celle-ci renforce notre partenariat avec Trecobat, qui vise à décarboner la construction de maisons individuelles et à promouvoir la distribution de ciments 0% clinker Hoffmann dans l’ensemble du secteur. »

Alban BOYE, Président Directeur Général du Groupe Trecobat, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green nous permet de proposer des maisons respectueuses de l'environnement à nos clients. Ensemble, nous ouvrons la voie à des solutions innovantes de logements individuels, répondant d’ores et déjà aux seuils 2031 de la réglementation environnementale RE2020 et façonnons l'avenir de la construction durable dans le Grand Ouest. »

Pascal BARBE, Président Directeur Général du Groupe Fimurex, conclut : « Nous sommes heureux de constater que notre technologie de planchers en béton armé contribue à la décarbonation dans la construction des maisons individuelles, en y associant les ciments 0% clinker d’Hoffmann Green. Cette combinaison garantit un niveau de qualité élevé tout en préservant la mise en œuvre habituelle de nos planchers. Nous sommes impatients de voir ce procédé, fruit de deux technologies majeures, se déployer au sein des maisons individuelles Trecobat Green. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 5 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Hoffmann Green est doté de deux unités de production alimentées par un parc de trackers solaires sur le site de Bournezeau : une usine 4.0 et H2, la première cimenterie verticale au monde qui a été inaugurée en mai 2023. Une troisième usine verra le jour sur le grand port de Dunkerque en 2024-2025 pour porter la capacité de production totale à 550 000 tonnes par an, soit 3 % du marché Français. Le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Hoffmann Green a intégré la promotion 2022 des 20 pépites vertes Françaises dans le cadre du programme French Tech Green20, piloté par la Mission French Tech, en partenariat avec le Ministère de la Transition écologique. En juin 2023, la société a été sélectionnée dans la French Tech 2030, un nouveau programme d’accompagnement ambitieux opéré par La Mission French Tech aux côtés du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et de Bpifrance.

La société poursuit son développement à l’international avec la signature de contrats au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et récemment en Arabie Saoudite.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr/

À PROPOS DE GROUPE TRECOBAT

Fondé en 1972 en Bretagne, le Groupe Trecobat profite d’une connaissance précise et concrète des marchés locaux et du secteur immobilier par son activité originelle de constructeur de maisons individuelles.

En 50 ans, il a progressivement intégré des métiers et des compétences spécifiques pour créer une réponse globale et structurée au domaine de l’Habitat au sens large : construction de maisons individuelles, production industrielle en bois, aménagement des territoires, promotion, tertiaire. Trecobat a su acquérir une place de leader sur le marché breton de la construction et se place 4ème à l’échelle nationale avec 203 millions d’euros de chiffre d’affaires réalisé en 2023.

Chef de file du secteur immobilier par son innovation constante, le Groupe Trecobat a forgé sa notoriété sur son esprit pionnier.

Pour plus informations, veuillez consulter : https://trecobat-groupe.fr/

À PROPOS DE FIMUREX PLANCHERS

Fimurex Planchers est une branche spécialisée de Fimurex, un groupe industriel français reconnu dans la fabrication et la conception d'armatures et de planchers en béton armé. Depuis plus de 50 ans, Fimurex Planchers développe une gamme complète de solutions de planchers, réputées pour être parmi les plus légères du marché. Ces solutions sont adaptées à la construction de maisons individuelles et de bâtiments collectifs, offrant fiabilité, sécurité, et facilité de mise en oeuvre.

Pour plus d’informations : www.fimurex.com