Renouvelables : BNP Paribas et SACE aux côtés de la croissance verte de NHOA Energy

BNP Paribas et SACE ont accompagné la croissance de NHOA Energy (Paris:NHOA) en Australie grâce à un performance bond d'une valeur initiale de 87,7 millions de dollars australiens, émis par BNP Paribas et partiellement garanti par SACE. En parallèle du projet en Australie, qui progresse avec succès, BNP Paribas et SACE ont également soutenu NHOA Energy dans un autre projet, toujours lié au stockage d'énergie propre, au Royaume-Uni, par l'émission de garanties commerciales pour 4 millions de livres sterling, également émises par BNP Paribas et partiellement garanties par SACE.

NHOA Energy, une entreprise italienne parmi les leaders mondiaux des systèmes de stockage d'énergie qui permettent de rendre les sources d'énergie renouvelable stables et disponibles 24 heures sur 24, réalise à Blyth, en Australie-Méridionale, un système de stockage d'énergie par batteries pour emmagasiner l'énergie produite par des sources renouvelables, avec une capacité de 400MWh. Elle construit également à Coylton, en Écosse, un système similaire d'une capacité de 113MWh.

Ces projets s'inscrivent pleinement dans la mission du Groupe NHOA, qui s'occupe aussi de mobilité électrique et gère, via Atlante, l'un des plus grands réseaux de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques d'Europe du Sud.

« Ces opérations importantes, à la lumière de la croissance rapide enregistrée ces dernières années et qui continuera à l'avenir, confirment la confiance des opérateurs financiers dans la stratégie de NHOA Energy. Nous sommes profondément reconnaissants à BNP Paribas et à SACE pour leur soutien et leur approche visionnaire dans le cadre de notre engagement technologique entièrement dédié à la transition énergétique », a commenté Ilaria Scarinci, CFO de NHOA Energy.

« Les opérations que nous avons finalisées avec SACE, au bénéfice de NHOA Energy, s'inscrivent dans la stratégie ESG de la Banque et du Groupe BNP Paribas. Nous sommes convaincus que les défis de la durabilité passent également par le soutien à des entreprises industrielles d'excellence, leaders dans leurs secteurs de référence, capables d'innover technologiquement tout en respectant l'environnement et en contribuant à une transition énergétique saine et progressive », a expliqué Marco Lattuada, Responsable Corporate & Institutional Banking de BNP Paribas en Italie et Président Exécutif Corporate & Institutional Banking Italy pour BNL BNP Paribas.

« Soutenir les entreprises italiennes dans leurs processus d'internationalisation est au cœur de notre mission, en ligne avec le Plan industriel INSIEME 2025. C'est pourquoi nous sommes fiers d'être aux côtés de NHOA Energy et de soutenir ses plans de croissance sur les marchés australien et britannique à travers des projets axés sur la durabilité et l'innovation technologique », a souligné Valerio Perinelli, Chief Business Officer de SACE.

Le Groupe BNP Paribas en Italie est présent avec 13 entités juridiques spécialisées dans les « Services Bancaires Commerciaux, Personnels & Services » ; les « Services d'Investissement & de Protection » ; et le « Corporate & Institutional Banking », servant plus de 5 millions de clients incluant des particuliers, des entreprises et des institutions, et ce, à travers environ 17 000 employés.

À l'international, le Groupe est actif dans 65 pays, avec environ 190 000 employés, dont environ 148 000 en Europe, où il opère dans quatre marchés domestiques : Belgique, France, Italie et Luxembourg.

SACE est le groupe italien d'assurance-financement, contrôlé directement par le Ministère de l'Économie et des Finances, spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national à travers un large éventail d'outils et de solutions pour soutenir la compétitivité en Italie et dans le monde. Depuis plus de quarante-cinq ans, le Groupe SACE est le partenaire de référence pour les entreprises italiennes qui exportent et se développent sur les marchés étrangers. Il soutient également le système bancaire en facilitant, avec ses garanties financières, l'accès au crédit pour les entreprises afin de soutenir leur liquidité et leurs investissements pour la compétitivité et la durabilité dans le cadre du Green New Deal italien, à partir du marché domestique. Le Groupe est présent dans le monde entier avec 13 bureaux dans des pays ciblés pour le Made in Italy, dans le but de construire des relations avec les principaux interlocuteurs locaux et, à travers des instruments financiers dédiés, de faciliter les affaires avec les entreprises italiennes. Avec un portefeuille d'opérations assurées et d'investissements garantis s'élevant à 164 milliards d'euros, SACE, avec toutes les entreprises du Groupe - SACE FCT opérant dans le factoring, SACE BT actif dans le Crédit, les Cautionnements et Autres dommages aux biens, et SACE SRV, spécialisée dans la collecte de données et la gestion des actifs informatifs - accompagne plus de 40 000 entreprises, en particulier les PME, soutenant leur croissance en Italie et dans environ 200 pays dans le monde.

NHOA Energy

NHOA Energy est la business unit du Groupe NHOA qui conçoit et réalise des systèmes de stockage d'énergie clé en main, transformant les centrales solaires et éoliennes en sources d'énergie durable disponibles 24/7. En tant que pionnier dans les micro-réseaux avec énergies renouvelables et systèmes de stockage écologiques, NHOA Energy se positionne parmi les principaux intégrateurs de systèmes mondiaux avec près de 20 ans d'expérience et plus de 2GWh de capacité en ligne et en construction sur cinq continents. NHOA Energy, avec des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Taïwan et en Australie, maintient la recherche, le développement et la production de ses propres technologies entièrement en Italie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

