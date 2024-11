Abu Dhabi onthult SteerAI, een nieuwe technologische onderneming die industriële voertuigen gaat transformeren in autonome krachtpatsers

Abu Dhabi unveils SteerAI, a new tech venture set to transform industrial vehicles into autonomous powerhouses (Photo: AETOSWire)

Introducing Abu Dhabi's SteerAI, a new tech venture set to transform industrial vehicles into autonomous powerhouses (Video: AETOSWire).

Introducing Abu Dhabi's SteerAI, a new tech venture set to transform industrial vehicles into autonomous powerhouses (Video: AETOSWire).

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De commercialiseringstak van de Advanced Technology Research Council (ATRC), Ventureone, heeft SteerAI gelanceerd, dat een geavanceerd mobiliteitssysteem biedt, aangedreven door AI dat standaard industriële voertuigen kan omzetten in autonome krachtpatsers.

SteerAI, dat om te beginnen voorziet in de behoeften van zowel de logistieke als de defensiesector, maakt gebruik van een hardwarekit, softwarestack en vlootbeheersysteem om autonome grondvoertuigen in staat te stellen complexe missies met hoge precisie en efficiëntie aan te pakken. Hiermee worden tijd en middelen bespaard en tegelijkertijd wordt zo het menselijk personeel beschermd. De technologie van SteerAI is ontwikkeld door experts van het Technology Innovation Institute (TII), de toegepaste onderzoekstak van de ATRC.

Z.E. Faisal Al Bannai, adviseur van de president van de VAE en secretaris-generaal van de ATRC, stelde: “De lancering van SteerAI is een belangrijke mijlpaal bij het versterken van het leiderschap van de VAE in autonome technologie. Bij de ATRC is het onze visie om continu de grenzen van innovatie te verleggen, en SteerAI is een voorbeeld van hoe we baanbrekend onderzoek veranderen in praktijkoplossingen die een tastbare impact bevorderen.”

"We hebben niet alleen een autonoom voertuig gecreëerd - we hebben het ‘brein' van een autonoom voertuig gecreëerd," verklaarde dr. Najwa Aaraj, de CEO van TII. "De geavanceerde navigatie-algoritmen werken met geavanceerde sensoren als onderdeel van een efficiënt, modulair systeem dat op elk voertuig kan werken, en dat de mogelijkheid heeft om de manier waarop we bewegen te transformeren."

Autonome voertuigen aangedreven door het SteerAI-systeem kunnen zich consistent en nauwkeurig tussen navigatiepunten verplaatsen met minimale downtime. De softwarestack werkt samen met bijbehorende sensoren om voertuigen in staat te stellen snel te reageren op potentiële gevaren, rond obstakels te manoeuvreren en naadloos te werken, zelfs in uitdagende omgevingscondities en gebieden die niet op de kaart staan.

Naast het mogelijk maken van volledig autonome mobiliteit, vergemakkelijkt de software van SteerAI ook extern vlootbeheer, waarbij missieplanning en -monitoring geboden wordt, evenals gegevensgestuurde analyses om optimale voertuigimplementatie en -prestaties te garanderen.

"De lancering van SteerAI vormt een belangrijke mijlpaal in ons traject van het stimuleren van positieve impact door middel van het gebruik van geavanceerde technologieën," merkte Reda Nidhakou, de waarnemend CEO van Ventureone, op. “De mobiliteitsbehoeften in logistiek en defensie zijn intens, complex en duur. Ons voertuig-agnostische autonome systeem herdefinieert operationele efficiëntie en precisie, terwijl de meest waardevolle activa van bedrijven - hun mensen - worden beschermd. Onze missie is om optimaal gebruik te maken van technologie om onze partners te helpen de manier waarop ze werken te transformeren.”

SteerAI is de tweede onderneming gelanceerd door Ventureone. AI71, gelanceerd in november 2023, creëert bedrijfsoplossingen met behulp van de generatieve Falcon AI-modellen van TII.

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.