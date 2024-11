Black & Veatch annonce à l'ADIPEC 2024 une collaboration avec Baker Hughes sur une solution GNL standard utilisant la technologie PRICO®

Youssef Merjaneh (à gauche), vice-président principal et directeur général pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique chez Black & Veatch, et Riccardo Barbieri (à droite), vice-président des ventes et activités commerciales pour la division Gas Technology Equipment, IET, chez Baker Hughes, signent un accord de collaboration lors du salon ADIPEC 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. (Photo: Business Wire)

ABOU DABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Black & Veatch, le chef de file mondial des solutions d’infrastructure pour le gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé à l'ADIPEC 2024 un accord de collaboration avec Baker Hughes, une société de technologie énergétique, visant l'utilisation de la turbine à gaz LM9000 et de la technologie de compression de Baker Hughes avec la technologie de liquéfaction PRICO® de Black & Veatch en tant que nouvelle offre pour les clients à la recherche de solutions de GNL de taille moyenne. La collaboration a vocation à apporter une solution standard de GNL sur le marché du GNL capable de produire jusqu'à 2 millions de tonnes par an (MTPA) par train avec des résultats rentables, cohérents et éprouvés.

La technologie PRICO® de pointe de Black & Veatch est devenue la première technologie de liquéfaction flottante de GNL éprouvée au monde à être produite sur une installation flottante en 2016 et, depuis lors, PRICO® est devenue la technologie de liquéfaction leader sur le marché avec six projets différents ayant pris une décision finale d’investissement (FID). La LM9000 de Baker Hughes est la turbine à gaz aérodérivée la plus efficiente de sa catégorie, avec plus de 65 mégawatts (MW) et un rendement de 44 % dans des conditions ISO. La LM9000 convient à une variété d'applications d'entraînement mécanique et de production d'énergie, y compris les projets de GNL terrestres et offshore. Le nouvel accord de collaboration a pris la technologie existante et a donné une nouvelle solution standard qui peut être appliquée à la fois pour les applications onshore et offshore.

« La technologie et la collaboration sont deux piliers essentiels de notre stratégie visant à continuer de soutenir nos clients au moyen de solutions innovantes qui répondent à leurs besoins et favorisent le développement énergétique durable. Nous sommes honorés d’étendre notre collaboration avec Black & Veatch et d’explorer les possibilités de combiner nos expertises respectives pour de futurs projets de GNL », déclare Alberto Matucci, vice-président, Gas Technology Equipment of Industrial & Energy Technology, Baker Hughes.

« Cette collaboration est une offre qui promeut la prochaine génération de trains GNL de taille moyenne », déclare Youssef Merjaneh, vice-président principal et directeur général, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Black & Veatch. « Nous sommes en train de déployer PRICO avec la LM9000 de Baker Hughes et la technologie de compression sur un projet en cours de construction et nous sommes ravis de pouvoir désormais offrir cette solution optimisée aux installations de GNL terrestres et flottantes qui envisagent des trains de taille moyenne pour monétiser leurs actifs de gaz naturel et permettre les échanges mondiaux de GNL nécessaires pour soutenir la transition énergétique. »

Black & Veatch présentera l'ensemble de son portefeuille de solutions énergétiques à l'ADIPEC. Pour de plus amples renseignements à propos de Black & Veatch et pour contacter l'équipe, cliquez ici.

Remarque éditoriale :

L'ADIPEC réunira près de 185 000 professionnels de l'énergie - les plus grands pionniers et innovateurs mondiaux du secteur - pour découvrir les dernières stratégies, technologies et innovations qui définiront l'avenir de l'énergie à l'échelle mondiale. S’appuyant sur 40 ans de leadership énergétique, l’ADIPEC inspire des progrès collectifs qui peuvent relever les défis les plus urgents au monde grâce à une action énergétique accélérée.

À propos de Black & Veatch

Black & Veatch est une société mondiale d'ingénierie, d'approvisionnement, de conseil et de construction détenue à 100 % par ses employés, avec plus d'un siècle d'expérience en matière d'innovation dans les infrastructures durables. Depuis 1915, nous aidons nos clients à améliorer la vie des gens dans le monde entier en renforçant la résilience et la fiabilité de nos actifs d'infrastructure. Suivez-nous sur www.bv.com et sur LinkedIn, Facebook, X (Twitter) et Instagram.

