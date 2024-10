DriveWealth poursuit ses plans d’expansion mondiale en se voyant octroyer une licence de courtage européenne de la part de la Banque de Lituanie

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--DriveWealth, une plateforme technologique financière de premier plan qui propose du courtage en tant que service (Brokerage-as-a-Service), a annoncé aujourd’hui que la Banque de Lituanie (la banque centrale de la République de Lituanie) lui avait accordé une licence de courtage en Europe. Cette licence accélère l’expansion internationale de DriveWealth qui voit sa troisième région dotée d’un statut réglementaire, après les États-Unis, Singapour et désormais l’Espace économique européen.

DriveWealth permet à une communauté de partenaires B2B mondiaux de vivre des expériences d’investissement modernes, avec notamment des opérations de négoce 24 heures sur 24 et le fractionnement des actions. Grâce à l’obtention de cette licence, DriveWealth va pouvoir étendre sa plateforme en offrant des titres européens et en fournissant un service ininterrompu de type « follow-the-sun » 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quel que soit le fuseau horaire. La nouvelle entité lituanienne, baptisée DriveWealth Europe, sera une composante essentielle des opérations internationales et de l’expansion européenne de DriveWealth.

« L’octroi de cette licence par la Banque de Lituanie constitue une étape décisive de notre stratégie d’expansion mondiale », a déclaré Michael Blaugrund, PDG de DriveWealth. « L’engagement de la Lituanie en faveur de l’innovation, combiné à son environnement réglementaire bien établi et à son accès aux plus grands talents du monde de la fintech, faisait de ce pays le meilleur choix pour l’établissement de notre pôle européen. Nous sommes impatients de travailler avec la Banque de Lituanie et de tirer parti du soutien qu’offre son écosystème financier pour proposer la plateforme DriveWealth à une clientèle plus large. »

DriveWealth a connu une croissance soutenue à l’échelle internationale, grâce notamment à des partenariats solides avec des innovateurs basés en Europe, au Royaume-Uni, en Asie et en Océanie. Avec cette nouvelle licence, DriveWealth prévoit d’élargir son offre en introduisant à l’avenir d’autres produits spécifiques aux différents marchés.

Afin d’accroître sa présence en Lituanie et sur le marché européen en général, DriveWealth va travailler en étroite collaboration avec Invest Lithuania, l’agence nationale chargée de promouvoir les investissements étrangers et de soutenir les entreprises en Lituanie. Invest Lithuania travaille en collaboration avec la Banque de Lituanie pour favoriser la croissance et la stabilité économiques.

« La décision de DriveWealth d’établir son pôle européen à Vilnius renforce une nouvelle fois la position de la Lituanie comme l’une des premières destinations européennes de la fintech », a déclaré Elijus Čivilis, directeur général d’Invest Lithuania. « En plus de valider les efforts que nous avons fournis pour créer un environnement propice à l’innovation financière, cette initiative souligne également la qualité de notre vivier de talents et de notre cadre réglementaire. »

Fondée en 2012, la plateforme technologique de DriveWealth donne la possibilité aux entreprises établies comme aux entreprises émergentes natives du numérique de proposer à leurs clients des services efficaces et conformes de négoce de titres. La licence permettra à DriveWealth de soutenir un plus grand nombre de clients et ouvrira davantage d’opportunités au sein de son public européen.

À propos de DriveWealth :

DriveWealth est une plateforme technologique financière B2B internationale. Notre cœur de métier est de proposer du courtage en tant que service (Brokerage-as-a-Service), en alimentant les expériences d’investissement et de négoce pour les portefeuilles numériques, les courtiers, les gestionnaires d’actifs et les marques grand public. Les API de DriveWealth fournissent à nos partenaires une boîte à outils moderne, extensible et flexible permettant un développement général, des flux d’investissement traditionnels aux techniques plus innovantes comme le regroupement des achats en propriété d’actions fractionnées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.drivewealth.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.