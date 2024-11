Neutrogena® annonce une collaboration révolutionnaire avec deux des dermatologues les plus connus au monde

SKILLMAN, New Jersey--(BUSINESS WIRE)--Kenvue Inc. (NYSE : KVUE) (« Kenvue »), la plus grande entreprise de santé grand public au monde en termes de chiffre d'affaires, a annoncé aujourd'hui que sa marque Neutrogena® fait passer la beauté dermatologique à un niveau supérieur en établissant des partenariats pluriannuels avec le Dr Dhaval Bhanusali, innovateur renommé en soins de la peau, et le Dr Muneeb Shah, le dermatologue le plus suivi au monde2.

Cette collaboration confirme l'engagement de Neutrogena® à allier beauté et science pour offrir une efficacité clinique avancée et des expériences produits extraordinaires. Elle s'appuie également sur des partenariats avec un réseau diversifié de dermatologues mondialement connus qui participent activement au développement des produits, aux études cliniques et aux initiatives éducatives. En se tournant vers l'avenir, Neutrogena® entend faire progresser la science dermatologique pour mieux combler les lacunes dans la catégorie et contribuer à façonner l'avenir des soins de la peau en augmentant la collaboration avec la communauté des dermatologues.

« Nous sommes impatients de renforcer notre leadership dans la beauté dermatologique et d'approfondir nos liens avec la communauté des professionnels de santé, les détaillants et les consommateurs », a déclaré Chris Riat, Directeur mondial de la marque Neutrogena®. « Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec des experts de premier plan tels que le Dr Bhanusali et le Dr Shah, qui partagent notre passion pour l'avancement de la science dermatologique et notre obsession pour la formulation et l'expérience des produits. »

Le Dr Bhanusali est une figure centrale de l'industrie mondiale des soins de la peau et un formulateur renommé de dermatologie.

Le Dr Shah est réputé pour ses connaissances sur le comportement des consommateurs et pour avoir utilisé les médias sociaux afin de rendre la dermatologie accessible.

Ensemble, ils mettent en valeur la dermatologie et redéfinissent son importance dans la santé et la beauté de la peau.

En tant que partenaires mondiaux de l'innovation, ils travailleront avec Neutrogena® dans trois localités :

Accélération de l'innovation : partenariat avec les équipes de recherche et développement de l'entreprise pour faire progresser la science clinique et améliorer l'expérience du produit.

partenariat avec les équipes de recherche et développement de l'entreprise pour faire progresser la science clinique et améliorer l'expérience du produit. Engagement des consommateurs : création d'une communauté proactive et engagée de consommateurs et d'influenceurs

création d'une communauté proactive et engagée de consommateurs et d'influenceurs Collaboration avec les dermatologues : explorer de nouvelles voies de partenariat avec la communauté des dermatologues

« De la conception au moment où les consommateurs utilisent les produits pour la première fois, je suis fier d'aider Neutrogena à dessiner l'avenir de la beauté », a déclaré le Dr Bhanusali. « Ce partenariat représente un véritable changement dans le domaine de la santé de la peau, où les marques s'appuient véritablement sur la science et s'associent aux dermatologues pour mieux soigner leurs patients et les consommateurs partout dans le monde. »

« L'innovation menée par les dermatologues est au cœur de l'identité de Neutrogena, et je suis fière de soutenir la marque dans le développement de solutions de nouvelle génération pour nos patients », a déclaré le Dr Shah. « Grâce à ce partenariat, nous espérons consolider l'engagement inébranlable de Neutrogena envers les dermatologues et les patients, en façonnant l'avenir de la beauté fondée sur la science. »

À propos de Kenvue

Kenvue est la plus grande société pure-play de santé des consommateurs au monde en termes de chiffre d’affaires. Bâties à partir de plus d’un siècle d’héritage et propulsées par la science, nos marques emblématiques parmi lesquelles figurent Aveeno®, BAND-AID®, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® et Tylenol®, sont reconnues scientifiquement et recommandées par les professionnels de la santé du monde entier. Chez Kenvue, nous croyons au pouvoir extraordinaire des soins quotidiens et nos équipes travaillent chaque jour pour donner ce pouvoir aux consommateurs et gagner une place de choix dans leurs préférences et leur foyer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.kenvue.com.

À propos de Neutrogena®

Depuis plus de 90 ans, Neutrogena® simplifie la science complexe en développant des solutions pour les soins quotidiens de la peau qui concilient l'efficacité clinique et une esthétique raffinée. De l'innovation scientifique à l'éducation accessible, nous sommes animés par la mission de démocratiser la salubrité de la peau. Nos produits répondent aux besoins cutanés de tous les âges, de tous les types de peau et toutes les couleurs. Neutrogena® est une marque de Kenvue Brands LLC, une filiale de Kenvue Inc.

1 Basé sur les données de ventes Nielsen pour les 52 semaines se terminant le 9/7/24 2 Sur la base de la couverture combinée d'Instagram et de TikTok du Dr.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, concernant une collaboration pluriannuelle avec le Dr Muneeb Shah et le Dr Dhaval Bhanusali pour offrir une efficacité clinique avancée et des expériences produits extraordinaires pour la marque Neutrogena® Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que « prévoit », « s'attend », « expression du futur », « anticipe », « estime » et d'autres termes de signification similaire. Le lecteur est prié de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur des attentes actuelles d'événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisent, les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes et projections de Kenvue et ses sociétés affiliées. Les risques et incertitudes incluent, mais ne sont pas limités à : la possibilité que les avantages et opportunités attendus de la collaboration ne se concrétisent pas ou prennent plus de temps que prévu à se concrétiser ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux produits, dont l'incertitude du succès clinique et l'obtention d'approbations réglementaires ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et la propriété intellectuelle acquise par les concurrents ; l'incertitude du succès commercial des nouveaux produits ; la capacité de Kenvue à exécuter avec succès ses plans stratégiques ; l'impact des fusions et cessions d'entreprises ; les défis relatifs à la propriété intellectuelle ; et les changements dans les comportements et habitudes de dépenses ou les difficultés financières des consommateurs. Une liste plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres facteurs peut être consultée dans les documents déposés par Kenvue auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, ainsi que dans ses rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q et d'autres dépôts, disponibles sur www.kenvue.com ou sur demande auprès de Kenvue. Kenvue et ses sociétés affiliées ne s'engagent aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs, ou pour toute autre raison.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.