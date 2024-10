SpaceRISE sélectionné par la Commission européenne pour construire et exploiter la constellation de satellites multi-orbites IRIS²

LUXEMBOURG & MADRID & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SpaceRISE, consortium constitué d'Eutelsat (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL), d’Hispasat, de SES (indice : SESG), ainsi que d'autres membres clés, se félicite d'avoir été retenu par la Commission européenne pour assurer la conception, la mise en œuvre et l'exploitation d'IRIS², programme ambitieux et novateur de l'Union européenne portant sur la connectivité multi-orbites. Ce choix marque une étape cruciale dans la mise en place, en Europe, d'infrastructures de communications à la fois sûres, résilientes et souveraines.

Le programme IRIS² a vocation à changer la donne car il permettra de consolider la résilience et la souveraineté numérique de l'Europe en dotant tous les États membres de l'Union européenne de services de connectivité à faible latence. Grâce au système de satellites multi-orbites d’IRIS², l'Europe sera mieux à même de répondre aux situations de crise, de protéger les infrastructures essentielles et de lutter contre la fracture numérique. IRIS², dont la mise en service devrait être achevée au début des années 2030, sera en mesure de proposer un réseau de communications à la fois sécurisé et compétitif, en adéquation avec les priorités stratégiques et numériques de l'Europe.

Le programme IRIS² s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) dont le financement proviendra à la fois de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de fonds privés consentis par les trois opérateurs de satellites réunis au sein du consortium SpaceRISE.

Le consortium espère voir la phase finale de l’appel d'offres aboutir à la signature d'un accord d'ici à la fin de l'année.

Eva Berneke, Directrice générale Eutelsat, a déclaré : « Le programme IRIS² s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement pris par Eutelsat de promouvoir la souveraineté numérique de l'Europe au moyen d'investissements soutenus dans des technologies multi-orbites destinées à déployer des réseaux de télécommunications multi-couches à faible latence, autant de caractéristiques dont l'Europe a impérativement besoin pour assurer sa résilience stratégique. Notre Groupe est fier d'accompagner l'Union européenne aux côtés des autres partenaires du consortium dans la mise en œuvre de ce projet qui vise à doter l'Europe d'un système de télécommunications résilient, paré pour l'avenir, et capable de répondre aux besoins cruciaux de l’Europe en matière de services de connectivité, sans oublier de créer de la valeur pour Eutelsat et ses parties prenantes dès lors que ce programme permettra de renforcer et valoriser nos capacités existantes en orbite terrestre basse (LEO). »

Miguel Ángel Panduro, Directeur général d'Hispasat, a ajouté : « Nous sommes profondément attachés à tout ce que représente IRIS² : un système souverain et sécurisé de communications, qui s'appuie sur des avancées européennes innovantes et repose sur un véritable partenariat entre les secteurs public et privé. Dans ce projet ambitieux, les acteurs du consortium SpaceRISE s'efforcent d'apporter la meilleure réponse possible aux attentes formulées par l’Union européenne. Il s'agit là d'une première étape prometteuse d'un projet appelé à façonner l'avenir des télécommunications par satellite en Europe. »

Adel Al-Saleh, CEO de SES, a déclaré : « Notre sélection en tant que partenaire de confiance du projet IRIS² est un honneur. Sur la base des exigences de l’Union européenne, SpaceRISE définira et développera un réseau orbital à l’épreuve du temps, à même de constituer la pierre angulaire des stratégies spatiales et de défense européennes de demain. En phase avec le réseau multi-orbites de SES, le système IRIS² souligne notre volonté de renforcer nos capacités en orbite moyenne (MEO) et d’avoir accès à l’orbite basse (LEO). Nous veillerons à ce que le contrat reste continuellement en adéquation avec nos impératifs de taux de rentabilité interne, de génération de cash et de qualité d’investissement. »

À propos de SpaceRISE

SpaceRISE, qui signifie Space Consortium for a Resilient, Interconnected and Secure Europe (Consortium spatial pour une Europe résiliente, interconnectée et sécurisée), a pour mission de favoriser une Europe résiliente, interconnectée et sûre grâce à l'innovation spatiale. Composé des principales entreprises spatiales et de télécommunications européennes, notamment Airbus Defence and Space, Deutsche Telekom, Eutelsat, Hisdesat, Hispasat, OHB, Orange, SES, Telespazio, Thales Alenia Space et Thales, SpaceRISE vise à rassembler les PME et les nouveaux acteurs de l'espace au sein d'une empreinte multinationale dans les 27 États membres de l'UE afin d'étendre sa collaboration. En exploitant les atouts des leaders industriels établis et des innovateurs émergents, SpaceRISE s’engage à assurer à l'Europe un avenir sûr et durable dans l'espace.

À propos d’Eutelsat Group

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant plus de 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres sous le code mnémonique ETL.

