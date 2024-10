ExxonMobil annonce un accord de licence pour élargir la technologie propriétaire de traitement des barres d'armature aux marchés mondiaux

SPRING, Texas--(BUSINESS WIRE)--ExxonMobil a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de licence stratégique avec Neuvokas Corporation, producteur de GatorBar®, une barre d'armature composite en polymère renforcé de fibres de verre (GFRP), leader du marché. Dans le cadre de cet accord, ExxonMobil a obtenu les droits exclusifs de sous-licence du procédé exclusif de fabrication de Neuvokas sur les marchés hors Amérique du Nord. Cette collaboration marque une étape importante de l'expansion du marché mondial des barres d'armature composites dans le secteur du renforcement des structures en béton.

La très faible viscosité du système Proxxima™ d'ExxonMobil et la technologie de polymérisation instantanée, associées au processus innovant de Neuvokas, permettent des vitesses de production pouvant être 20 fois plus rapides que les méthodes traditionnelles de barres d'armature composites. Cette efficacité du processus fait de GatorBar® l'une des alternatives les plus compétitives en termes de coûts par rapport aux barres d'armature en acier traditionnelles.

GatorBar® produit par nature des barres d'armature en PRV sans corrosion, légères et durables, tandis que sa nouvelle technologie Grip élimine les éclats que l'on trouve habituellement chez les concurrents en PRV. Ces caractéristiques différencient davantage GatorBar® de l'acier traditionnel en réduisant les coûts de transport, en simplifiant la manutention, en accélérant l'installation, en permettant d'optimiser la conception et en apportant une valeur ajoutée à une vaste gamme de projets.

Cette collaboration souligne la volonté des deux entreprises de stimuler l'innovation technologique et de proposer des solutions économiques à l'industrie du bâtiment.

À propos de Neuvokas

Neuvokas, une société basée à Ahmeek, dans le Michigan, est propriétaire de la technologie GatorBar®. Les procédés de fabrication, les lignes de production personnalisées, les systèmes de contrôle et les technologies de GatorBar® ont été conçus et construits à partir de zéro et ajoutés à plusieurs brevets. Pour de plus amples informations ou pour savoir comment acheter GatorBar®, veuillez contacter info@gatorbar.com, +1(906) 934-2661 ou www.gatorbar.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d’ExxonMobil

ExxonMobil, l’une des plus grandes entreprises internationales cotées en bourse dans le domaine de l’énergie et de la pétrochimie, crée des solutions qui améliorent la qualité de vie et répondent aux besoins changeants de la société.

Les principales activités de l’entreprise, Upstream, Product Solutions et Low Carbon Solutions, fournissent des produits qui facilitent la vie moderne, notamment à travers l’énergie, les produits chimiques, les lubrifiants et les technologies de réduction des émissions. ExxonMobil possède un portefeuille de ressources de premier plan et est l’une des plus grandes entreprises intégrées de carburants, de lubrifiants et de produits chimiques au monde. ExxonMobil possède et exploite également le plus grand réseau de pipelines de CO2 aux États-Unis. En 2021, ExxonMobil a annoncé des plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 d’ici 2030 pour les actifs exploités par rapport aux niveaux de 2016. Ces plans visent à réduire de 20 à 30 % l’intensité des gaz à effet de serre à l’échelle de l’entreprise, de 40 à 50 % l’intensité des gaz à effet de serre des activités en amont, de 70 à 80 % l’intensité du méthane à l’échelle de l’entreprise et de 60 à 70 % l’intensité du brûlage à la torche à l’échelle de l’entreprise.

Grâce aux progrès technologiques et au soutien de politiques gouvernementales claires et cohérentes, ExxonMobil a pour objectif de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre de type 1 et 2 de ses actifs d’ici 2050. Pour en savoir plus, rendez-vous sur exxonmobil.com et ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram et X.

Les thermodurcissables Proxxima™ offrent une alternative de haute performance aux résines traditionnelles, telles que l'époxy, l'ester vinylique et le polyester. Conçus pour s'adapter aux méthodes de traitement conventionnelles, les thermodurcissables Proxxima™ apportent un changement radical à l'économie de production à partir d'une technologie de catalyse récompensée par un prix Nobel. Les solutions qui en émanent remettent en question les compromis traditionnels, car elles offrent des matériaux plus légers avec un équilibre supérieur de robustesse et de résistance.

Pour de plus amples informations sur les systèmes Proxxima™, la nouvelle génération de thermodurcissables à base de polyoléfines de haute performance, veuillez consulter le site suivant https://proxxima.com.

