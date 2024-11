teamLab Planets TOKYO effettua un'importante espansione: l'enorme “Athletic Forest” e tanto altro apriranno il 22 gennaio 2025.

teamLab, Existence in the Flow Creates Vortices, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Window to the Universe where Little People Live, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, A Musical Wall where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Table where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Catching and Collecting Extinct Forest, Courtesy teamLab Forest, Fukuoka (c) teamLab

teamLab, Sliding through the Fruit Field, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Balance Stepping Stones in the Invisible World, Courtesy teamLab Borderless, Odaiba (c) teamLab

teamLab, Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--“teamLab Planets TOKYO DMM” a Toyosu, Tokyo (di seguito denominato teamLab Planets), il 22 gennaio 2025 svelerà un'espansione su larga scala.

L'espansione incrementerà l'area del teamLab Planets di 1,5 volte, con l'introduzione di un ampio spazio tematizzato sui progetti educativi. Le nuove aggiunte includono Athletic Forest, un'area atletica creativa complessa e multidimensionale; Catching and Collecting Extinct Forest, dove i visitatori possono catturare e studiare animali estinti e Future Park, uno spazio collaborativo per la co-creazione. In questi spazi saranno esposte oltre 10 nuove opere d'arte.

Verrà poi creata una nuova Sketch Factory, che consentirà ai visitatori di portare a casa prodotti originali (come distintivi di alluminio, asciugamani, magliette, tote bag e oggetti di carta) con i disegni creati all'interno delle aree artistiche. In aggiunta, subiranno un importante rinnovamento anche le aree esterne.

I biglietti d'accesso fino a febbraio 2025 possono ora essere acquistati sul sito ufficiale.

* A differenza del Water Area and Gaden già esistenti, dove i visitatori sperimentano le opere d'arte da scalzi, gli esploratori dell'Athletics Forest, dell'Extinct Forest e del Future Park visiteranno gli spazi complessi e tridimensionali indossando scarpe comode.

ATHLETICS FOREST

Athletics Forest è uno spazio atletico creativo basato sul concetto di comprensione del mondo attraverso il corpo e di pensare al mondo in modo tridimensionale. Le persone immergono tutto il loro corpo nello spazio tridimensionale complesso e fisicamente impegnativo del mondo interattivo.

“Gli esseri umani percepiscono il mondo con il corpo e pensano con il corpo. Quando si esplora un mondo complesso e tridimensionale con il proprio corpo, lo si percepisce fisicamente in modo tridimensionale e a loro volta i pensieri diventano tridimensionali. Abbiamo iniziato questo progetto, Athletics Forest, con la speranza di potenziare il pensiero tridimensionale e di dimensione superiore.

Si dice che la consapevolezza spaziale sia correlata all'innovazione e alla creatività. Sono cresciuto in una zona rurale e ho giocato in montagna, ma nella società e nelle scuole di oggi il corpo è fermo. Credo che le città siano troppo circondate da informazioni piatte, come libri, TV e schermi di smartphone. Ecco perché abbiamo creato uno spazio tridimensionale che richiede in modo eccessivo il corpo fisico. È uno spazio in cui le persone possono percepire l'arte con il loro corpo fisico”.

- Fondatore di teamLab, Toshiyuki Inoko

Per saperne di più sul concetto di Athletics Forest:

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

Rapidly Rotating Bouncing Spheres nella Caterpillar House

teamLab, 2020-, Interactive Digital Installation, Suono: teamLab

La Rapidly Rotating Bouncing Sphere è uno spazio composto da sfere su cui le persone possono saltare. Le sfere ruotano ad alta velocità, ma quando i soggetti si avvicinano, smettono di ruotare e diventano più facili da calpestare.

Multi Jumping Universe

teamLab, 2018-, Interactive Digital Installation, suono: DAISHI DANCE

Il Multi Jumping è una superficie flessibile su cui le persone possono saltare e affondare o saltare più in alto del solito.

Aerial Climbing attraverso un Flock of Colored Birds

teamLab, 2018-, Interactive Digital Installation, Suono: teamLab

L'Aerial Climbing è uno spazio in cui barre orizzontali di vari colori sono sospese da corde e fluttuano tridimensionalmente nell'aria. Le persone utilizzano queste barre per navigare nello spazio a mezz'aria attraverso le tre dimensioni, cercando di non cadere.

Balance Stepping Stones nel mondo invisibile

teamLab, 2020-, Interactive Digital Installation, Suono: teamLab

Le Balance Stepping Stones sono pietre che cambiano in modo interattivo quando una persona le calpesta, emettendo un colore e un suono che hanno effetto sullo spazio. Quando una persona calpesta una pietra, questa oscilla in vari modi.

Inverted Globe Graffiti Natura - Red List

teamLab, 2016-, Interactive Digital Installation, suono: Hideaki Takahashi

Le diverse creature disegnate da tutti vivono nel globo rovesciato. Colorate una creatura sulla carta in dotazione e vedrete l'immagine che avete disegnato prendere vita e muoversi davanti a voi.

Sliding through the Fruit Field

teamLab, 2016-, Interactive Digital Installation

Sul pendio crescono vari tipi di frutta. Anche le palline rimbalzano. I visitatori diventano la luce del sole e scivolano lungo il pendio.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

Catching and Collecting Forest è uno spazio di apprendimento basato sul concetto del Cattura, Studia, Rilascia, in cui le persone esplorano il mondo con i loro corpi, scoprendo, catturando e ampliando i loro interessi in base a ciò che catturano. I visitatori esplorano con i loro smartphone, catturano varie creature, le studiano e creano il loro libro di raccolta personale.

The Catching and Collecting Forest di teamLab Planets è una foresta dell'estinto. È una foresta di animali estinti.

“Esplorare fisicamente con gli altri, scoprire e catturare qualcosa, quindi cogliere l'opportunità di ampliare i propri interessi in base a ciò che si è catturato. Questo è ciò che abbiamo fatto in modo naturale nel corso della storia umana.

Per l'umanità, gli atti di cattura e raccolta sono divertenti, educativi e fanno parte della vita”.

- teamLab Founder, Toshiyuki Inoko

Per saperne di più sul concetto di Catching and Collecting Forest:

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Catching and Collecting Extinct Forest

teamLab, 2020, Interactive Digital installation, Endless, Suono: Hideaki Takahashi

A seconda della stagione, in questa foresta e nell'oceano vivono diversi animali che cambiano con il flusso del tempo reale. Quando toccate un animale, questo si girerà verso di voi o scapperà.

Scaricate l'applicazione per smartphone Catching and Collecting Forest.

Se utilizzate la fotocamera del vostro smartphone per guardare un animale che si muove nello spazio e sparate una Study Arrow verso l'animale nel mirino della fotocamera, la freccia vola dal vostro telefono nello spazio reale. Quando la Study Arrow raggiunge l'animale, questo scompare dallo spazio e viene aggiunto alla collezione del vostro smartphone. Le informazioni sugli animali catturati saranno memorizzate nel libro della collezione dell'applicazione.

Quando passate il dito su un animale catturato verso una posizione che potete vedere nella fotocamera dell'app, l'animale viene liberato e ritorna in quella posizione.

FUTURE PARK

Future Park è un progetto educativo basato sul concetto di creazione collaborativa (co-creazione). Si tratta di un parco divertimenti dove le persone possono divertirsi a creare il mondo liberamente con gli altri. Un'opera d'arte prende vita attraverso il processo di creazione delle persone insieme ad altri. Man mano che le persone continuano a co-creare, l'opera d'arte si evolve all'infinito.

Per saperne di più sul concetto di Future Park:

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Sketch Umwelt World

teamLab, 2025, Interactive Digital Installation, Suono: teamLab

Colorate un aereo, una farfalla o un falco sulla carta in dotazione e vedrete l'immagine che avete disegnato apparire in formato tridimensionale che vola nel mondo di fronte a voi. Se lo toccate, accellera o vola via.

A Table where Little People Live

teamLab, 2013-, Interactive Digital Installation

Questo è un tavolo dove vivono gli omini. Se mettete qualcosa, come la vostra mano, sopra il tavolo, gli omini vi salteranno sopra. A seconda della forma degli oggetti che posizionate sul tavolo, gli omini scivoleranno, salteranno o si arrampicheranno.

A Musical Wall where Little People Live

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Suono: teamLab

Si tratta di un muro musicale in cui vivono degli omini. Quando attaccate al muro dei timbri di varie forme, come funghi, stalle di pecore o lunghi bastoni di ghiaccio, questi oggetti appaiono nel mondo degli omini. Gli omini li notano e iniziano a saltarci sopra.

A Window to the Universe where Little People Live

teamLab, 2022-, Interactive Digital Installation, Suono: teamLab

Questa è una finestra sull'universo in cui vivono gli omini. Potete creare un'immagine disegnando linee con una penna luminosa o creando forme con un timbro luminoso. Ogni linea ha un potere speciale a seconda del vostro colore e influenza il mondo degli omini. Le forme create dai timbri luminosi appaiono nel mondo degli omini e iniziano a muoversi.

ART

The Athletic Forest presenterà anche due nuove installazioni artistiche:Autonomous Abstraction e Existence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction

teamLab, 2022-, Interactive Digital Installation, Endless, Suono: teamLab

Autonomous abstraction.

I punti di luce lampeggiano e cambiano colore in cicli unici per ogni punto. Si verifica un fenomeno di ordine spontaneo tra i punti che sono vicini gli uni agli altri e le loro tonalità e il ritmo con cui lampeggiano si sincronizzano gradualmente.

Existence in the Flow Creates Vortices

teamLab, 2022, Interactive Digital Installation, Endless, Suono: teamLab

Si creano voritici dietro alle persone che si arrampicano contro il flusso. Sebbene un vortice sia stabile, è in costante movimento e si gonfia come una potente forma di vita.

SKETCH FACTORY

Si tratta di una fabbrica in cui le creature che disegnate possono essere trasformate in un articolo originale (distintivo di alluminio, asciugamano, maglietta, tote bag o cartapesta) e portate a casa.

Effettuate un ordine presso la Sketch Factory con il vostro disegno di Inverted Globe Graffiti Nature e Sketch Umwelt World, il disegno apparirà all'interno della Sketch Factory e inizierà a muoversi. Quando il disegno entrerà nella stampante, inizierà la produzione e si trasformerà in un badge di alluminio, un asciugamano, una maglietta, una tote bag o un oggetto di carta.

* Per sperimentare Sketch Factory e acquistare i prodotti, è necessaria l'iscrizione a teamLab Planets.

teamLab Planets Concept

Insieme agli altri, immergete tutto il vostro corpo, percepite con il vostro corpo e diventate un tutt'uno con il mondo.

teamLab Planets è un museo dove si cammina nell'acqua e un giardino dove si diventa un tutt'uno con i fiori. Comprende 4 spazi artistici di grandi dimensioni e 2 giardini creati dal collettivo artistico teamLab.

Le persone entrano a piedi nudi e immergono tutto il loro corpo nelle vaste opere d'arte insieme ad altri. Le opere d'arte cambiano sotto la presenza delle persone, offuscando la percezione dei confini tra il sé e le opere. Anche le altre persone creano cambiamenti nelle opere d'arte, confondendo i confini tra loro e le opere e creando una continuità tra il sé, l'arte e gli altri.

Sito web ufficiale: teamlab.art.planets

Informazioni su teamLab Planets

Un museo d'arte acclamato a livello internazionale e popolare in tutto il mondo.

Nella classifica di ricerca annuale di Google “Year in Search 2023”, teamLab Planets si è classificato nella top 5 dei “Musei d'arte più popolari al mondo” (*1). Tra i musei globali con oltre un secolo di storia, teamLab Planets è l'unico museo giapponese ad essere entrato nella lista. Inoltre, teamLab Planets ha anche vinto il premio “Asia's Leading Tourist Attraction 2023”(*2) dei World Travel Awards, spesso considerati gli Oscar dell'industria dei viaggi, diventando così la prima attrazione giapponese a vincere questo riconoscimento.

*1 “Questi sono stati i musei più popolari al mondo, secondo l'Anno di ricerca di Google”. artnet. 20 dicembre 2023.

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 “Attrazione turistica leader in Asia 2023, teamLab Planets TOKYO DMM, Giappone”.

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informazioni per i visitatori

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokyo (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo)

teamLab Planets a Toyosu, Tokyo, è comodamente raggiungibile da destinazioni turistiche popolari come Odaiba, il mercato di Tsukiji e Ginza.

Orari di apertura: Tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00

*31 dicembre (mar) - 2 gennaio (gio): 9:00 - 21:00

*17 gennaio (ven) - 18 gennaio (sab), 21 gennaio (mar) - 9:00 - 16:00

Chiuso il: 7 novembre (gio), 2 dicembre (lun) - 13 dicembre (ven), 20 gennaio (lun) e 6 febbraio (gio)

*Si prega di notare che il museo sarà chiuso dal 2 dicembre (lun) al 13 dicembre (ven) per lavori di ristrutturazione.

*L'orario ultimo d'ingresso è un'ora prima della chiusura.

*Gli orari di apertura sono soggetti a cambiamento.

*Consultare il nostro sito ufficiale per i prezzi dei biglietti.

teamLab Planets TOKYO DMM Ticket Store

https://teamlabplanets.dmm.com

Kit stampa

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

