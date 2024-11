teamLab Planets TOKYO fait l’objet d’une expansion majeure : une immense « forêt sportive » et bien d’autres choses encore seront inaugurées le 22 janvier 2025

teamLab, Existence in the Flow Creates Vortices, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Window to the Universe where Little People Live, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, A Musical Wall where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Table where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Catching and Collecting Extinct Forest, Courtesy teamLab Forest, Fukuoka (c) teamLab

teamLab, Sliding through the Fruit Field, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Balance Stepping Stones in the Invisible World, Courtesy teamLab Borderless, Odaiba (c) teamLab

teamLab, Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--« teamLab Planets TOKYO DMM » à Toyosu, Tokyo (ci-après dénommé teamLab Planets) dévoilera une expansion à grande échelle le 22 janvier 2025.

La superficie de teamLab Planets a été multipliée par 1,5 et un vaste espace axé sur des projets éducatifs va être lancé. Les nouveaux ajouts comprendront « Athletics Forest » (Forêt sportive), un espace créatif, complexe et multidimensionnel ; « Catching and Collecting Extinct Forest » (Forêt de capture et de collecte d’espèces disparues) ; et « Future Park » (Parc de l’avenir), un espace de collaboration et de cocréation. Plus de dix nouvelles œuvres seront exposées dans ces espaces.

En outre, une nouvelle « Sketch Factory » (usine des croquis) sera instaurée, permettant aux visiteurs de ramener chez eux des produits originaux (tels que des badges, des essuie-mains, des T-shirts, des tote bags et des créations sur support papier), reprenant les dessins qu’ils auront créés dans les espaces artistiques. Les espaces extérieurs feront également l’objet d’un réaménagement majeur.

Les billets pour les visites jusqu’en février 2025 sont désormais disponibles à l’achat sur le site web officiel.

*Contrairement à l’espace aquatique et jardin existant, où les visiteurs peuvent découvrir les œuvres pieds nus, les visiteurs d’Athletics Forest, de Catching and Collecting Extinct Forest et de Future Park exploreront les espaces complexes et tridimensionnels en portant des chaussures confortables.

ATHLETICS FOREST (La Forêt sportive)

L’Athletics Forest est un espace athlétique créatif basé sur le concept de compréhension du monde par le corps et sur la capacité de penser le monde en trois dimensions. Les visiteurs pourront s’immerger entièrement dans l’espace tridimensionnel complexe et physiquement stimulant de ce monde interactif.

« Les êtres humains perçoivent le monde et pensent avec leur corps. Lorsque vous explorez un monde complexe et tridimensionnel avec votre propre corps, vous percevez physiquement le monde en trois dimensions, et vos pensées deviennent à leur tour tridimensionnelles. Nous avons lancé ce projet, Athletics Forest, dans l’espoir d’améliorer la pensée tridimensionnelle et même de faire en sorte que la pensée atteigne des dimensions supérieures.

On dit que la conscience spatiale est liée à l’innovation et à la créativité. J’ai grandi dans une région rurale et j’ai joué dans les montagnes, mais dans la société et les écoles d’aujourd’hui, le corps est stationnaire. Je pense que les villes sont trop entourées de sources d’informations “plates” comme les livres, la télévision et les écrans de smartphones. C’est pourquoi nous avons créé un espace tridimensionnel qui sollicite le corps physique de manière intensive. C’est un espace dans lequel les visiteurs pourront percevoir l’art avec leur corps. »

- Toshiyuki Inoko, fondateur de teamLab

Apprenez-en davantage sur le concept de l’Athletics Forest :

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House (Sphères rebondissantes à rotation rapide dans la maison des chenilles)

teamLab, 2020-, Installation numérique interactive, Son : teamLab

Rapidly Rotating Bouncing Sphere est un espace composé de sphères sur lesquelles les visiteurs peuvent sauter. Les sphères tournent à grande vitesse, mais lorsqu’on s’en approche, elles s’arrêtent de tourner et il devient plus facile de poser le pied dessus.

Multi Jumping Universe (Univers du multi-jumping)

teamLab, 2018-, Installation numérique interactive, Son : DAISHI DANCE

Multi Jumping est une surface souple sur laquelle les visiteurs peuvent sauter, s’enfoncer ou sauter plus haut que d’habitude.

Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds (Escalade aérienne à travers une nuée d’oiseaux colorés)

teamLab, 2018-, Installation numérique interactive, Son : teamLab

Aerial Climbing est un espace où des barres horizontales de différentes couleurs sont suspendues par des cordes et flottent de manière tridimensionnelle dans l’air. Les visiteurs se servent de ces barres pour naviguer dans l’espace en trois dimensions, en essayant de ne pas tomber.

Balance Stepping Stones in the Invisible World (Pierres de gué et d’équilibre dans le monde invisible)

teamLab, 2020-, Installation numérique interactive, Son : teamLab

Les Balance Stepping Stones sont des pierres de gué qui changent de manière interactive lorsqu’une personne marche dessus, en émettant une couleur et un ton qui transforment l’espace. Lorsqu’une personne marche sur une pierre, celle-ci bouge de différentes manières.

Inverted Globe Graffiti Nature - Red List (Graffitis sur la nature dans le globe inversé - Liste rouge des espèces menacées)

teamLab, 2016-, Installation numérique interactive, Son : Hideaki Takahashi

Toutes les créatures dessinées par les uns et les autres vivent dans le globe inversé. Coloriez une créature sur le papier qui vous sera fourni et voyez l’image que vous avez dessinée prendre vie et bouger devant vous.

Sliding through the Fruit Field (Glisser dans le champ de fruits)

teamLab, 2016-, Installation numérique interactive

Toutes sortes de fruits poussent sur la descente tandis que des balles rebondissent. Les visiteurs glissent sur la descente et deviennent la lumière du soleil.

CATCHING AND COLLECTING FOREST (Forêt de capture et de collecte)

Catching and Collecting Forest est un espace d’apprentissage basé sur le concept « attraper, étudier, relâcher », dans lequel les visiteurs explorent le monde avec leur corps, puis découvrent et attrapent des espèces et élargissent leurs intérêts en fonction de ce qu’ils attrapent. Les visiteurs explorent avec leurs smartphones, capturent diverses créatures, les étudient et créent leur propre livre de collection.

La Catching and Collecting Forest de teamLab Planets est une forêt qui regroupe des animaux disparus.

« Explorer physiquement avec les autres, faire des découvertes et attraper quelque chose, puis saisir l’occasion d’élargir ses intérêts en fonction de ce qui a été attrapé : c’est ce que nous avons fait naturellement au cours de la longue histoire de l’humanité.

Pour les humains, les actes de capture et de cueillette sont amusants, éducatifs et font partie de la vie. »

- Toshiyuki Inoko, fondateur de teamLab

Apprenez-en davantage sur le concept de la Catching and Collecting Forest :

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Catching and Collecting Extinct Forest (Forêt de capture et de collecte d’espèces disparues)

teamLab, 2020, Installation numérique interactive infinie, Son : Hideaki Takahashi

Selon la saison, différents animaux vivent dans cette forêt et cet océan qui évoluent en temps réel. Lorsque vous touchez un animal, celui-ci se tourne vers vous ou s’enfuit.

Téléchargez l’application Catching and Collecting Forest pour smartphone.

Lorsque vous utilisez la caméra de votre smartphone pour regarder un animal se déplaçant dans l’espace et que vous tirez une flèche d’étude en direction de l’animal dans la vue de la caméra, la flèche s’envole de votre téléphone pour atterrir dans l’espace réel. Lorsque la flèche d’étude atteint l’animal, celui-ci disparaît de l’espace et est ajouté à la collection de votre smartphone. Les informations sur les animaux que vous attrapez sont ensuite stockées dans le livre de collection de l’application.

Lorsque vous faites glisser un animal capturé vers un endroit que vous pouvez voir dans la caméra de l’application, l’animal est libéré et retourne à cet endroit.

FUTURE PARK (Le Parc de l’avenir)

Future Park est un projet éducatif basé sur le concept de création collaborative (cocréation). Il s’agit d’un parc d’attractions où les visiteurs peuvent s’amuser ensemble à créer le monde librement. Une œuvre d’art prend vie grâce au processus de création d’un objet avec d’autres personnes. L’œuvre d’art évolue à l’infini, au fur et à mesure du processus de cocréation.

Apprenez-en davantage sur le concept du Future Park :

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Sketch Umwelt World (Dessinez le monde et l’environnement)

teamLab, 2025, Installation numérique interactive, Son : teamLab

Coloriez un avion, un papillon ou un faucon sur le papier fourni et voyez l’image que vous avez dessinée apparaître en trois dimensions, volant dans le monde devant vous. Si vous les touchez, vos créations s’accélèrent ou s’envolent.

A Table where Little People Live (Une table où vivent les petites créatures)

teamLab, 2013-, Installation numérique interactive

Il s’agit d’une table où vivent de petites créatures. Si vous posez un objet, comme votre main, sur la table, les petits personnages sauteront dessus. Selon la forme des objets que vous placez sur la table, les petits personnages glisseront, sauteront ou grimperont.

A Musical Wall where Little People Live (Un mur musical où vivent les petites créatures)

teamLab, 2017-, Installation numérique interactive, Son : teamLab

Il s’agit d’un mur musical où vivent des petites créatures. Lorsque des tampons en forme de champignons, de bergeries ou de longs bâtons de glace, sont fixés au mur, ces objets apparaissent dans le monde des petites créatures. Ces dernières les remarquent et commencent à sauter dessus.

A Window to the Universe where Little People Live (Une fenêtre ouverte sur l’univers où vivent les petites créatures)

teamLab, 2022-, Installation numérique interactive, Son : teamLab

Il s’agit d’une fenêtre ouverte sur l’univers où vivent les petites créatures. Vous pouvez créer une image en traçant des lignes avec un stylo lumineux ou créer des formes avec un tampon lumineux. Chaque ligne a un pouvoir spécial en fonction de sa couleur et influence le monde des petites créatures. Les formes créées par les tampons lumineux apparaissent dans le monde des petites créatures et commencent à bouger.

ŒUVRES

L’Athletics Forest présentera également deux nouvelles installations artistiques : Autonomous Abstraction et Existence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction (Abstraction autonome)

teamLab, 2022-, Installation numérique interactive infinie, Son : teamLab

Autonomous abstraction.

Les points lumineux clignotent et changent de couleur selon des cycles qui leur sont propres. Lorsque les points sont proches les uns des autres, un phénomène d’ordonnancement spontané se produit, et leurs teintes ainsi que leur rythme de clignotement se synchronisent progressivement.

Existence in the Flow Creates Vortices (L’existence dans le flux génère des vortex)

teamLab, 2022, Installation numérique interactive infinie, Son : teamLab

Des vortex apparaissent derrière les visiteurs lorsqu’ils grimpent à contre-courant. Bien que le vortex soit stable, il est constamment en mouvement et se gonfle comme une forme de vie puissante.

SKETCH FACTORY (Usine des croquis)

Il s’agit d’une usine où les créatures que vous avez dessinées peuvent être transformées en un objet original (badge, essuie-mains, T-shirt, tote bag ou création sur un support papier) et ramenées à la maison.

Passez une commande à la Sketch Factory avec le dessin que vous aurez réalisé dans l’installation Inverted Globe Graffiti Nature et dans Sketch Umwelt World, et le dessin apparaîtra à l’intérieur de la Sketch Factory puis commencera à se déplacer. Lorsque le dessin entrera dans l’imprimante, la production commencera et il se transformera en badge, en essuie-mains, en T-shirt, en tote bag ou en création sur support papier.

*Pour découvrir la Sketch Factory et acheter des produits, une admission à teamLab Planets est nécessaire.

Concept de teamLab Planets

Ensemble avec les autres, immergez votre corps entier, percevez avec votre corps et vivez en osmose avec le monde

teamLab Planets est un musée où l’on marche à travers l’eau et un jardin où l’on ne fait qu’un avec les fleurs. Il comprend quatre espaces artistiques à grande échelle et deux jardins créés par le collectif artistique teamLab.

Les visiteurs évoluent pieds nus et immergent leur corps entier dans les vastes œuvres d’art en compagnie des autres. Les œuvres d’art changent en présence des personnes, brouillant la perception des frontières entre soi et les œuvres. D’autres personnes créent également des changements dans les œuvres d’art, brouillant les frontières entre autrui et les œuvres, et créant une continuité entre soi, l’art et les autres.

Site web officiel : teamlab.art.planets

À propos de teamLab Planets

teamLab Planets est un musée d’art acclamé par la critique et mondialement populaire.

Dans le classement annuel de Google « L’année en recherches 2023 », teamLab Planets s’est classé parmi les cinq « musées d’art les plus populaires au monde »(*1). Parmi les musées mondiaux ayant plus d’un siècle d’histoire, teamLab Planets est le seul musée japonais à figurer sur la liste. En outre, teamLab Planets a remporté le prix de la « Meilleure attraction touristique d’Asie en 2023 »(*2) décerné dans le cadre des World Travel Awards, souvent considérés comme les Oscars de l’industrie du voyage. Il s’agit de la première attraction japonaise à remporter cette accolade.

*1 « Musées classés comme les plus populaires au monde, selon l’“Année en recherches” de Google ». artnet. 20 décembre 2023.

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 « Meilleure attraction touristique d’Asie 2023, teamLab Planets TOKYO DMM, Japon ».

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informations pratiques

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokyo (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokyo)

teamLab Planets, situé à Toyosu, Tokyo, est facilement accessible depuis d’autres destinations touristiques populaires comme Odaiba, le marché de Tsukiji et le quartier de Ginza.

Horaires d’ouverture : Tous les jours de 9 h à 22 h

*Du mardi 31 décembre au 2 jeudi janvier : de 9 h à 21 h

*Vendredi 17 janvier, samedi 18 janvier et 17 mardi janvier : de 9 h à 16 h

Fermé le : jeudi 7 novembre, lundi 2 décembre, vendredi 13 décembre, lundi 20 janvier et jeudi 6 février

*Veuillez noter que le musée sera fermé du lundi 2 décembre au vendredi 13 décembre pour des travaux de rénovation.

*Dernière entrée une heure avant la fermeture.

*Les horaires d’ouverture sont susceptibles de changer.

*Veuillez consulter notre site web officiel pour connaître les prix des billets.

Billetterie de teamLab Planets TOKYO DMM

https://teamlabplanets.dmm.com

Kit presse

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

