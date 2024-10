ExxonMobil anuncia acordo de licenciamento para expandir sua tecnologia de processamento de vergalhões para mercados internacionais

SPRING (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A ExxonMobil anunciou hoje um acordo de licenciamento estratégico com a Neuvokas Corporation, produtora do GatorBar®, um vergalhão composto de polímero reforçado com fibra de vidro (GFRP) líder do setor. Em virtude desse acordo, a ExxonMobil obteve os direitos exclusivos de sublicenciar o processo de fabricação de propriedade da Neuvokas em mercados fora da América do Norte. Essa colaboração representa um passo importante para a expansão do mercado internacional de vergalhões compostos no setor de reforço de concreto.

A viscosidade ultrabaixa e a tecnologia de cura rápida do sistema Proxxima™ da ExxonMobil, combinadas com o processo inovador da Neuvokas, permitem velocidades de produção até 20 vezes mais rápidas do que os métodos tradicionais de vergalhões compostos. Essa eficiência de processo torna o GatorBar® uma das alternativas mais competitivas em termos de custo em relação aos vergalhões de aço tradicionais.

O GatorBar® resulta inerentemente em vergalhões de GFRP isentos de corrosão, leves e duradouros, enquanto sua nova tecnologia Grip elimina as lascas comuns aos concorrentes de GFRP. Esses recursos diferenciam ainda mais o GatorBar® do aço tradicional, oferecendo custos de transporte reduzidos, manuseio simplificado, instalação mais rápida, potencial para otimizações de projeto e valor em uma ampla variedade de projetos.

A colaboração destaca a dedicação de ambas as empresas em impulsionar a inovação tecnológica e proporcionar soluções econômicas para o setor de construção.

Sobre a Neuvokas

A Neuvokas, uma empresa com sede em Ahmeek, Michigan (EUA), é a proprietária da tecnologia GatorBar®. Os processos de fabricação, as linhas de produção personalizadas, os sistemas de controle e as tecnologias do GatorBar® foram concebidos e criados do zero e incorporados em várias patentes. Para mais informações sobre o GatorBar® ou como adquiri-lo, entre em contato com info@gatorbar.com, +1(906) 934-2661 ou www.gatorbar.com. Siga-nos no LinkedIn.

Sobre a ExxonMobil

A ExxonMobil, uma das maiores empresas internacionais de energia e petroquímica de capital aberto, cria soluções que melhoram a qualidade de vida e satisfazem as necessidades em evolução da sociedade.

Os principais negócios da corporação (Upstream, Soluções de Produtos e Soluções de Baixo Carbono) fornecem produtos que permitem a vida moderna, incluindo energia, produtos químicos, lubrificantes e tecnologias de redução de emissões. A ExxonMobil detém um portfólio de recursos líder do setor, sendo uma das maiores empresas integradas de combustíveis, lubrificantes e produtos químicos do mundo. A ExxonMobil também possui e opera a maior rede de gasodutos de CO2 nos EUA. Em 2021, a ExxonMobil anunciou planos de redução de emissões de gases com efeito estufa de escopos 1 e 2 até 2030 para ativos operados, comparados aos níveis de 2016. Os planos visam obter uma redução de 20-30% na intensidade de gases com efeito de estufa em toda a empresa; uma redução de 40-50% na intensidade de gases com efeito de estufa nas operações a montante; uma redução de 70-80% na intensidade de metano em toda a empresa; e uma redução de 60-70% na intensidade da queima em toda a empresa.

Com avanços na tecnologia e o apoio de políticas governamentais claras e consistentes, a ExxonMobil pretende chegar a zero emissões líquidas de gases com efeito estufa de escopos 1 e 2 em seus ativos operados até 2050. Para saber mais, acesse exxonmobil.com e ExxonMobil’s Advancing Climate Solutions (Avançando em Soluções Climáticas da ExxonMobil).

Os termofixos Proxxima™ oferecem uma alternativa de alto desempenho às resinas tradicionais, como epóxi, éster vinílico e poliéster. Projetados para se adaptarem aos métodos de processamento convencionais, os termofixos Proxxima™ proporcionam uma mudança radical na economia da produção, aproveitando a tecnologia de catalisador ganhadora do prêmio Nobel. As soluções resultantes desafiam as compensações tradicionais, fornecendo materiais mais leves com um equilíbrio superior de resistência e tenacidade.

Para mais informações sobre os sistemas Proxxima™, a próxima geração de termofixos de poliolefina de alto desempenho, acesse https://proxxima.com.

