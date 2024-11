Niesamowita rozbudowa teamLab Planets TOKIO: ogromna przestrzeń „Athletic Forest” i inne atrakcje będzie można zwiedzać od 22 stycznia 2025 r.

teamLab, Existence in the Flow Creates Vortices, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Window to the Universe where Little People Live, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, A Musical Wall where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, A Table where Little People Live, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Catching and Collecting Extinct Forest, Courtesy teamLab Forest, Fukuoka (c) teamLab

teamLab, Sliding through the Fruit Field, Courtesy teamLab Massless, Beijing (c) teamLab

teamLab, Balance Stepping Stones in the Invisible World, Courtesy teamLab Borderless, Odaiba (c) teamLab

teamLab, Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

teamLab, Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House, Courtesy teamLab Borderless, Jeddah (c) teamLab

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--„teamLab Planets TOKYO DMM” w Toyosu, Tokio (dalej: teamLab Planets), w dniu 22 stycznia 2025 r. zaprezentuje nową przestrzeń po ogromnej rozbudowie.

Po rozbudowie obiekt teamLab Planets powiększył się 1,5-krotnie, wprowadzono w nim między innymi obszerną przestrzeń o tematyce edukacyjnej. Nowe atrakcje obejmują „Athletic Forest” – kompleksową, wielowymiarową przestrzeń artystyczną nawiązującą do świata sportu; przestrzeń „Catching and Collecting Extinct Forest” umożliwiającą wychwytywanie i poznawanie zwierząt, które już wyginęły; oraz „Future Park” – przestrzeń opartą na współpracy sprzyjającą wspólnemu tworzeniu dzieł. We wszystkich tych przestrzeniach obiekt zaprezentuje ponad 10 nowych prac artystycznych.

Powstanie również nowy Zakład Rysunku, umożliwiający odwiedzającym zabranie ze sobą na pamiątkę oryginalnych produktów (takich jak blaszki, ręczniki do rąk, koszulki, torby płócienne i artykuły papierowe) z nadrukiem rysunków, które sami sporządzą w przestrzeniach artystycznych. Przewidziano ponadto szeroko zakrojoną rozbudowę przestrzeni zewnętrznej.

Bilety wstępu do lutego 2025 r. można już zakupić na oficjalnej stronie internetowej obiektu.

* W przeciwieństwie do dotychczasowej Przestrzeni Wodnej oraz Ogrodu, które odwiedzający przemierzają boso, w instalacjach „Athletics Forest”, „Catching and Collecting Extinct Forest” i „Future Park” kompleksowe, trójwymiarowe przestrzenie zwiedza się w komfortowym obuwiu.

ATHLETICS FOREST

„Athletics Forest” to kreatywna przestrzeń nawiązująca do świata sportu, stworzona na podstawie idei interpretacji świata z perspektywy ciała oraz trójwymiarowego rozpatrywania jego istoty. Odwiedzający całkowicie zanurzają ciało w kompleksowej i pełnej fizycznych wyzwań trójwymiarowej przestrzeni interaktywnego świata.

„Ludzie postrzegają świat z perspektywy własnego ciała i ich myśli również dyktuje ciało. Poruszając się po złożonym, trójwymiarowym świecie we własnym ciele, fizycznie postrzegamy ów świat z perspektywy trzech wymiarów i nasze myśli również zyskują trójwymiarowy aspekt. Przedsięwzięcie „Athletics Forest” zrodziło się z nadziei, że uda nam się wspomóc trójwymiarowe rozpatrywanie rzeczywistości, aby wznieść nasz sposób myślenia na wyższy poziom.

Wyobraźnia przestrzenna kojarzy się z innowacyjnością i kreatywnością. Wychowałem się na wsi i bawiłem się w górach, lecz w dzisiejszym społeczeństwie i szkołach ciało nie doświadcza tak wiele ruchu. Myślę, że w miastach zbyt często mamy do czynienia z informacjami w płaskim wymiarze, w postaci książek, telewizji czy ekranów smartfonów. To dlatego stworzyliśmy trójwymiarową przestrzeń stanowiącą nie lada wyzwanie dla ciała. Jest to przestrzeń umożliwiająca doświadczenie sztuki za pomocą ciała.”

– Toshiyuki Inoko, założyciel teamLab.

Więcej informacji na temat koncepcji „Athletics Forest”:

https://www.teamlab.art/concept/athletics-forest/

Rapidly Rotating Bouncing Spheres in the Caterpillar House

teamLab, 2020, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: teamLab

„Rapidly Rotating Bouncing Sphere” to przestrzeń stworzona z kul, na które można skoczyć. Kule obracają się z wysoką prędkością, lecz gdy człowiek zbliży się do nich, zatrzymują się, ułatwiając postawienie na nich stóp.

Multi Jumping Universe

teamLab, 2018, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: DAISHI DANCE

„Multi Jumping” to sprężysta powierzchnia, na którą można skoczyć, by zatopić się w niej aż do dna, lub odbić się, by skakać jeszcze wyżej.

Aerial Climbing through a Flock of Colored Birds

teamLab, 2018, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: teamLab

„Aerial Climbing” to przestrzeń, w której poziome trójwymiarowe różnokolorowe belki zawieszone na linach unoszą się w powietrzu. Odwiedzający wykorzystują je do poruszania się w powietrzu po wszystkich trzech wymiarach przestrzeni, starając się uniknąć upadku.

Balance Stepping Stones in the Invisible World

teamLab, 2020, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: teamLab

„Balance Stepping Stones” to przestrzeń stworzona z szeregu kamieni, które w interaktywny sposób ulegają przemianom, gdy odwiedzający nastąpią na ich powierzchnię, emitując kolory i dźwięki wywołujące wpływ na całą przestrzeń. Po nastąpieniu na kamień chwieje się on w różnych kierunkach.

Inverted Globe Graffiti Nature – Red List

teamLab, 2016, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: Hideaki Takahashi

Różnorodne stwory rysowane przez wszystkich odwiedzających żyją w odwróconym świecie. Wystarczy pokolorować stworzenie na otrzymanej kartce papieru, a ożyje ono w tej kreatywnej przestrzeni i zacznie się po niej poruszać.

Sliding through the Fruit Field

teamLab, 2016, interaktywna instalacja cyfrowa

Różnego rodzaju owoce porastają skarpę. Wokół odbijają się piłeczki. Odwiedzający stają się promieniami słonecznymi, które przemierzają skarpę w dół.

CATCHING AND COLLECTING FOREST

„Catching and Collecting Forest” to przestrzeń sprzyjająca nauce, oparta na koncepcji „Catch, Study, Release”, w której poznajemy świat za pomocą własnego ciała, odkrywając, pozyskując i poszerzając zainteresowania na podstawie uchwyconych informacji. Odwiedzający poznają przestrzeń z wykorzystaniem własnych smartfonów, chwytają rozmaite istoty, analizują je i tworzą własny księgozbiór.

Przestrzeń „Catching and Collecting Forest” w obiekcie teamLab Planets nawiązuje do wymarłego lasu i prezentuje zwierzęta, które już wyginęły.

„Fizyczne poznawanie świata z innymi osobami, odkrywanie i chwytanie jego poszczególnych elementów, a następnie poszerzanie horyzontów na podstawie uchwyconych obiektów. Na tym właśnie polegała nauka przez lata historii ludzkości.

Dla człowieka chwytanie i gromadzenie to dobra zabawa, dzięki której jednocześnie może się on uczyć. Stanowi to również nieodłączny element życia.”

– Toshiyuki Inoko, założyciel teamLab.

Więcej informacji na temat koncepcji „Catching and Collecting Forest”:

https://www.teamlab.art/concept/catching/

Catching and Collecting Extinct Forest

teamLab, 2020, interaktywna instalacja cyfrowa, nieskończona, dźwięk: Hideaki Takahashi

W zależności od pory roku lasy i oceany zamieszkują różne zwierzęta, które ulegają przemianom z biegiem czasu. Po dotknięciu danego zwierzęcia obraca się ono ku odwiedzającym lub pospiesznie się oddala.

Pobierz aplikację „Catching and Collecting Forest” na telefon.

Przyglądając się zwierzętom poruszającym się po przestrzeni, jeśli odwiedzający wystrzeli Strzałę Wiedzy w kierunku zwierzęcia, które znalazło się w obiektywie, strzała ta opuści ekran telefonu i trafi w prawdziwą przestrzeń. Gdy sięgnie zwierzęcia, zniknie ono z przestrzeni i zostanie dodane do kolekcji na smartfonie odwiedzającego. Informacje na temat uchwyconych w ten sposób zwierząt zostaną zgromadzone w księgozbiorze dostępnym w aplikacji.

Przesuwając uchwycone zwierzę w stronę miejsca obserwowanego w aparacie aplikacji, odwiedzający przywraca zwierzę do jego pierwotnej lokalizacji.

FUTURE PARK

„Future Park” to edukacyjny projekt oparty na koncepcji tworzenia opartego na współpracy (współtworzenia). Jest to park rozrywki, w którym odwiedzający mogą nieskrępowanie cieszyć się urokami świata w towarzystwie innych osób. Sztuka zyskuje życie, gdy ludzie postanawiają stworzyć coś razem. Gdy ludzie współtworzą coraz to nowe idee, sztuka może ewoluować bez końca.

Więcej informacji na temat koncepcji „Future Park”:

https://www.teamlab.art/concept/future-park/

Sketch Umwelt World

teamLab, 2025, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: teamLab

Pokoloruj samolot, motyla lub jastrzębia na otrzymanej kartce papieru, a ożyją w trójwymiarze wokół Ciebie. Po dotknięciu przyspieszą lub niezwłocznie oddalą się.

A Table where Little People Live

teamLab, 2013, interaktywna instalacja cyfrowa

Oto stół, na którym toczy się życie w miniaturze. Gdy coś na nim umieścisz, na przykład własną dłoń, zamieszkujące go ludziki natychmiast wskoczą na górę. W zależności od kształtu umieszczanych obiektów ludziki wślizgną się na górę, skoczą lub wespną się na szczyt.

A Musical Wall where Little People Live

teamLab, 2017, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: teamLab

Oto muzyczna ściana, na której toczy się życie w miniaturze. Po umieszczeniu stempli o różnych kształtach, takich jak grzybki, stodoły lub długie lodowe szpikulce, przedmioty te ożywają na ścianie zamieszkiwanej przez małe ludziki. Dostrzegają one te przedmioty i zaczynają na nie wskakiwać.

A Window to the Universe where Little People Live

teamLab, 2022, interaktywna instalacja cyfrowa, dźwięk: teamLab

Oto okno do świata, w którym toczy się życie w miniaturze. Możesz narysować obrazek, kreśląc linie piórem świetlnym, lub utworzyć kształty świetlnym stemplem. Każda linia ma specjalną moc w zależności od koloru i ma określony wpływ na świat małych ludzików. Kształty stworzone za pomocą świetlnych stempli pojawiają się w świecie małych ludzików i zaczynają się w nim poruszać.

SZTUKA

W przestrzeni „Athletic Forest” przewidziano również dwie nowe instalacje artystyczne: Autonomous Abstraction oraz Existence in the Flow Creates Vortices.

Autonomous Abstraction

teamLab, 2022, interaktywna instalacja cyfrowa, nieskończona, dźwięk: teamLab

Autonomous Abstraction.

Punkty świetlne migają i zmieniają kolory w cyklach właściwych dla danego punktu. Pomiędzy pobliskimi punktami występują żywiołowe zjawiska, a ich odcienie i tempo migania stopniowo synchronizują się.

Existence in the Flow Creates Vortices

teamLab, 2022, interaktywna instalacja cyfrowa, nieskończona, dźwięk: teamLab

Za ludźmi wspinającymi się pod prąd tworzą się wiry. Choć sam wir jest stateczny, stale się porusza i pęcznieje niczym potężna forma życia.

ZAKŁAD RYSUNKU

W tym warsztacie narysowane przez odwiedzających stworzenia można przekształcić w oryginalne przedmioty (blaszki, ręczniki do rąk, koszulki, torby płócienne lub artykuły z papieru), aby następnie zabrać je do domu na pamiątkę.

Wystarczy zlecić wykonanie przedmiotu w Zakładzie Rysunku na podstawie sporządzonego rysunku w przestrzeni Inverted Globe Graffiti Nature oraz Sketch Umwelt World, a rysunek pojawi się w Zakładzie Rysunku i zacznie się jego obróbka. Gdy trafi do drukarki, rozpocznie się produkcja, by zmienić go w blaszkę, ręcznik do rąk, koszulkę, torbę płócienną lub artykuł z papieru.

* Aby skorzystać z Zakładu Rysunku i dokonać zakupu produktów, należy posiadać bilet wstępu do teamLab Planets.

Koncepcja u podstaw teamLab Planets

Razem z innymi zanurz swoje całe ciało, poczuj je i stań się jednością ze światem

teamLab Planets to muzeum, w którym odwiedzający brodzą w wodzie, oraz ogród, w którym stają się jednością z otaczającymi ich kwiatami. Obiekt obejmuje 4 wielkoskalowe przestrzenie artystyczne i 2 ogrody stworzone przez kolektyw artystyczny teamLab.

Odwiedzający chodzą po obiekcie boso, zanurzając całe ciało w rozległych przestrzeniach artystycznych wraz z innymi. Przestrzenie zmieniają się z obecnością gości, zacierając widoczność granic pomiędzy jednostką a otaczającymi ją dziełami. Pozostali odwiedzający również modyfikują przestrzenie, zacierając granice pomiędzy nimi samymi a sztuką, a tym samym tworząc ciągłość pomiędzy jednostką, sztuką i pozostałymi jej odbiorcami.

Oficjalna strona internetowa: teamlab.art.planets

Informacje o teamLab Planets

Muzeum cieszące się uznaniem na arenie międzynarodowej, popularne na całym świecie.

W rankingu Google zatytułowanym „Rok 2023 w wyszukiwarce” w kategorii „najpopularniejszych muzeów świata” teamLab Planets uplasował się także na 5. pozycji (*1). Pośród światowych muzeów o ponad stuletniej historii teamLab Planets to jedyne muzeum z Japonii, które znalazło się w rankingu. Ponadto obiekt teamLabs Planet jako pierwszy w Japonii został uhonorowany tytułem „czołowej atrakcji turystycznej w Azji” w 2023 r. (*2) przez World Travel Awards, które często nazywane są Oscarami branży turystycznej.

*1 „These Were the Most Popular Museums in the World, According to Google’s "Year in Search”. artnet, 20 grudnia.

https://news.artnet.com/art-world/google-trends-top-museums-teamlab-ark-encounter-2411845

*2 „Asia's Leading Tourist Attraction 2023, teamLab Planets TOKYO DMM, Japan.”

https://www.worldtravelawards.com/award-asias-leading-tourist-attraction-2023

Informacje dla odwiedzających

teamLab Planets TOKYO DMM

Toyosu, Tokio (6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio)

Do obiektu teamLab Planets w Toyosu, Tokio, można łatwo trafić z popularnych atrakcji turystycznych, takich jak Odaiba, targ rybny Tsukiji oraz Ginza.

Godziny otwarcia: codziennie od godz. 9:00 do 22:00

*31 grudnia (wtorek) – 2 stycznia (czwartek): od godz. 9:00 do 21:00

*17 stycznia (piątek) – 18 stycznia (sobota), 21 stycznia (wtorek): od godz. 9:00 do 16:00

Zamknięte w dniach: 7 listopada (czwartek), 2 grudnia (poniedziałek) – 13 grudnia (piątek) 20 stycznia (poniedziałek) oraz 6 lutego (czwartek)

*Informujemy, że muzeum będzie zamknięte od 2 grudnia (poniedziałek) do 13 grudnia (piątek) ze względu na prace remontowe.

*Ostatni zwiedzający wpuszczani są na godzinę przed zamknięciem.

*Godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

*Ceny biletów podane na oficjalnej stronie internetowej.

Sklep prowadzący sprzedaż biletów do teamLab Planets TOKYO DMM

https://teamlabplanets.dmm.com

Zestaw materiałów dla prasy

https://www.dropbox.com/sh/ir7d2aui794eo6z/AAChbzX5wPsQm8cgkQ2ViFD4a?dl=0

